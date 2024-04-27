  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 12004
Падерборн
3:1
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
0:1
51' Пенальти
Сикингер Карло
1:1
54' Гол
Гримальди Адриано
56' Желтая карточка
Robin Fellhauer
60' Желтая карточка
Сикингер Карло
2:1
61' Пенальти
Обермайр Рафаэль
66' Желтая карточка
Обермайр Рафаэль
68' Желтая карточка
Мартинович Доминик
3:1
75' Гол
Sirlord Conteh
82' Желтая карточка
Фагир Вахид
90'+8

Ход матча

51'
0:1
Сикингер Карло
54'
Гримальди Адриано
(Marcel Hoffmeier)
1:1
56'
 
Robin Fellhauer
60'
 
Сикингер Карло
61'
Обермайр Рафаэль
2:1
66'
Обермайр Рафаэль
 
68'
 
Мартинович Доминик
69'
Ilyas Ansah
Гримальди Адриано
 
69'
Sirlord Conteh
Бильбия Филип
 
69'
 
Фагир Вахид
Мартинович Доминик
74'
Хеуэр Яннис
Муслиу Визар
 
75'
Sirlord Conteh
(Ilyas Ansah)
3:1
76'
 
Боямба Джозеф
Ваннер Пауль
82'
 
Фагир Вахид
87'
Кинсомби Давид
Костонс Кун
 
87'
Лайпертц Роберт
Клаас Себастьян
 
87'
 
Lukas Pinckert
Вандермерш Юго
87'
 
Kevin Koffi
Luca Duerholtz
87'
 
Semih Sahin
Jannik Rochelt

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 513 Количество передач 467
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
39
Гримальди
Адриано
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
11
Luca
Duerholtz
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
9
Мартинович
Доминик
Падерборн
3-3-2-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гримальди Адриано 8 0.26
Муслия Флоран 7 (1) 0.23
Бильбия Филип 5 0.16
Обермайр Рафаэль 4 (1) 0.13
Sirlord Conteh 3 0.1
Платте Феликс 3 0.1
Клаас Себастьян 3 0.1
Кинсомби Давид 3 (2) 0.1
Муслиу Визар 3 0.1
Костонс Кун 2 0.06
Mattes Hansen 2 0.06
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Marcel Hoffmeier 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.19
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.19
Ваннер Пауль 5 0.16
Jannik Rochelt 4 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.1
Maurice Neubauer 3 0.1
Manuel Feil 3 0.1
Фагир Вахид 3 0.1
Боямба Джозеф 3 0.1
Вандермерш Юго 2 0.06
Сикингер Карло 2 (1) 0.06
Semih Sahin 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Ле Жонкур Флориан 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 4 1
Обермайр Рафаэль 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Муслиу Визар 1 1
Костонс Кун 2 0
Бувинк Пелле 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Sirlord Conteh 1 0
Marco Pledl 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 10 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Robin Fellhauer 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Мартинович Доминик 2 0
Фагир Вахид 2 0
Ваннер Пауль 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
11
Падерборн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Эльвeрсберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

20
18
Падерборн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Эльвeрсберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

22
21

Упущенные победы

29
29

Голы по времени матча

Забито

25
26
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
6
24%
4
15%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
5
20%
6
23%
76-90

Пропущено

25
32
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
3
9%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
4
16%
5
16%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
1
4%
10
31%
61-75
8
32%
6
19%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
2
8%
5
26%
31-45
4
17%
8
42%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
1
5%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
9
36%
5
22%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
3
12%
6
26%
76-90

Забито

49
45
18 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
5
10%
5
11%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
5
10%
8
18%
31-45
10
20%
12
27%
46-60
11
22%
5
11%
61-75
10
20%
7
16%
76-90

Пропущено

50
55
22 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 27
4
8%
7
13%
1-15
5
10%
6
11%
16-30
13
26%
10
18%
31-45
14
28%
8
15%
46-60
3
6%
12
22%
61-75
11
22%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1

Результаты матчей

Падерборн
Эльвeрсберг

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
6
9
4
12
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
8
8
3
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
23
8
15
16
1.5
14
17
7
24
2.5
5
26
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
14.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
15.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Падерборн 3:1 Эльвeрсберг онлайн

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