Тур: 31. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 12004
3:1
Конец матча
0'
0:1
51' ПенальтиСикингер Карло
1:1
54' ГолГримальди Адриано
56' Желтая карточкаRobin Fellhauer
60' Желтая карточкаСикингер Карло
2:1
61' ПенальтиОбермайр Рафаэль
66' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
68' Желтая карточкаМартинович Доминик
3:1
75' ГолSirlord Conteh
82' Желтая карточкаФагир Вахид
90'+8
Ход матча
51'
0:1
54'
56'
60'
61'
2:1
66'
75'
3:1
82'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
513 Количество передач 467
-
54 Владение мячом, % 46
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
17
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischЗащитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Marco Pledl
-
43 Martin Ens
-
29 Ilyas Ansah
-
46 Luis Engelns
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гримальди Адриано
|8
|0.26
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.23
|Бильбия Филип
|5
|0.16
|Обермайр Рафаэль
|4 (1)
|0.13
|Sirlord Conteh
|3
|0.1
|Платте Феликс
|3
|0.1
|Клаас Себастьян
|3
|0.1
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.1
|Муслиу Визар
|3
|0.1
|Костонс Кун
|2
|0.06
|Mattes Hansen
|2
|0.06
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
|Marcel Hoffmeier
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.19
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.19
|Ваннер Пауль
|5
|0.16
|Jannik Rochelt
|4
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.1
|Maurice Neubauer
|3
|0.1
|Manuel Feil
|3
|0.1
|Фагир Вахид
|3
|0.1
|Боямба Джозеф
|3
|0.1
|Вандермерш Юго
|2
|0.06
|Сикингер Карло
|2 (1)
|0.06
|Semih Sahin
|1
|0.03
|Мартинович Доминик
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0.03
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|4
|1
|Обермайр Рафаэль
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Marcel Hoffmeier
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Костонс Кун
|2
|0
|Бувинк Пелле
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Sirlord Conteh
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|10
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Manuel Feil
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Robin Fellhauer
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Мартинович Доминик
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Ваннер Пауль
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
9
11
Падерборн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Эльвeрсберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
20
18
Падерборн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Эльвeрсберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
22
21
Упущенные победы
29
29
Голы по времени матча
Забито
25
26
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
6
24%
4
15%
46-60
6
24%
5
19%
61-75
5
20%
6
23%
76-90
Пропущено
25
32
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
3
9%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
4
16%
5
16%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
1
4%
10
31%
61-75
8
32%
6
19%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
2
8%
5
26%
31-45
4
17%
8
42%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
1
5%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
9
36%
5
22%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
3
12%
6
26%
76-90
Забито
49
45
18 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
5
10%
5
11%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
5
10%
8
18%
31-45
10
20%
12
27%
46-60
11
22%
5
11%
61-75
10
20%
7
16%
76-90
Пропущено
50
55
22 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 27
4
8%
7
13%
1-15
5
10%
6
11%
16-30
13
26%
10
18%
31-45
14
28%
8
15%
46-60
3
6%
12
22%
61-75
11
22%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1
Результаты матчей
Падерборн
Эльвeрсберг
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
79
69
412
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
87
88
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
238
1516
1417
724
526
130
328
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7