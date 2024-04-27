Тур: 31. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 62000
0'
41' Желтая карточкаКлаус Феликс
1:0
55' ГолКараман Кенан
66' Желтая карточкаКараман Кенан
1:1
67' ГолТанака Ао
81' Желтая карточкаKeke Topp
84' Желтая карточкаГерертс Карел
90' Желтая карточкаКуарши Джошуа
90' Желтая карточкаСиссе Ибраима
90' Желтая карточкаОуведжан Томас
90'+9
Ход матча
41'
55'
1:0
66'
67'
1:1
81'
84'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
349 Количество передач 425
-
46 Владение мячом, % 54
26
Калаш
Томаш
42
Keke
Topp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Шальке 04
Фортуна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
2.3
1.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
47
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|11 (2)
|0.35
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.16
|Ласм Бриан
|4
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.13
|Keke Topp
|3
|0.1
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.1
|Оуведжан Томас
|2
|0.06
|Зегуйн Пауль
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Форсан Эудраого
|2
|0.06
|Мёркин Дерри
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|Темпельман Лино
|1
|0.03
|Латца Данни
|1
|0.03
|Дрекслер Доминик
|1
|0.03
|Калаш Томаш
|1
|0.03
|Чурлинов Дарко
|1
|0.03
|Шалленберг Рон
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.58
|Вермейж Винсент
|10 (1)
|0.32
|Танака Ао
|7
|0.23
|Клаус Феликс
|6
|0.19
|Аппелькамп Синта
|3
|0.1
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.1
|Энгельхардт Янник
|3
|0.1
|Нимиц Йона
|3
|0.1
|Де Вейс Йорди
|2
|0.06
|Мустафа Сулиман
|2
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|7
|1
|Зегуйн Пауль
|8
|0
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Караман Кенан
|4
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Сиссе Ибраима II
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Оуведжан Томас
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Keke Topp
|3
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Куарши Джошуа
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Фортуна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
10
Шальке 04
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фортуна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
8
Упущенные победы
8
23
Шальке 04
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Фортуна
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
39
13
Упущенные победы
16
33
Голы по времени матча
Забито
28
39
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
4%
6
15%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
6
21%
8
21%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
8
29%
8
21%
61-75
7
25%
8
21%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
5%
3
12%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
8
31%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
4
20%
3
12%
76-90
Пропущено
35
18
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
11%
4
22%
1-15
8
23%
5
28%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
8
23%
4
22%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
6
17%
1
6%
76-90
Забито
48
65
16 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
2
4%
9
14%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
8
17%
10
15%
31-45
8
17%
15
23%
46-60
13
27%
12
18%
61-75
11
23%
11
17%
76-90
Пропущено
56
36
25 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
12
21%
9
25%
16-30
7
13%
7
19%
31-45
13
23%
8
22%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
11
20%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3
Результаты матчей
Шальке 04
Фортуна
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
5:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
88
69
610
312
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
510
124
213
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
274
1318
1813
823
1120
229
625
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7