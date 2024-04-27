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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 62000
Шальке 04
1:1
Конец матча
Фортуна
0'
41' Желтая карточка
Клаус Феликс
1:0
55' Гол
Караман Кенан
66' Желтая карточка
Караман Кенан
1:1
67' Гол
Танака Ао
81' Желтая карточка
Keke Topp
84' Желтая карточка
Герертс Карел
90' Желтая карточка
Куарши Джошуа
90' Желтая карточка
Сиссе Ибраима
90' Желтая карточка
Оуведжан Томас
90'+9

Ход матча

41'
 
Клаус Феликс
55'
Караман Кенан
1:0
63'
 
Танака Ао
Йоханнессон Исак-Бергманн
66'
Караман Кенан
 
67'
1:1
Танака Ао
68'
Ван дер Слоот Стивен
Соппи Брэндон
 
75'
Форсан Эудраого
Теродде Симон
 
80'
 
Куарши Джошуа
Де Вейс Йорди
80'
 
Зоботка Марсель
Клаус Феликс
81'
 
Мустафа Сулиман
Вермейж Винсент
81'
Keke Topp
 
84'
Герертс Карел
 
84'
Темпельман Лино
Yusuf Kabadayi
 
85'
Ласм Бриан
Keke Topp
 
90'
 
Куарши Джошуа
90'
 
Николя Гавори
Ийоха Эммануэль
90'
Сиссе Ибраима
 
90'
Оуведжан Томас
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 349 Количество передач 425
  • 46 Владение мячом, % 54
32
Мюллер
Мариус
21
Соппи
Брэндон
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
6
Шалленберг
Рон
7
Зегуйн
Пауль
17
Yusuf
Kabadayi
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
6
Энгельхардт
Янник
23
Аппелькамп
Синта
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
11
Клаус
Феликс
9
Вермейж
Винсент
7
Цолис
Христос
Шальке 04
4-1-2-1-2
Фортуна
4-1-2-3

История личных встреч

Шальке 04
Фортуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б2
5:3
Б2
2:1
Б2
3:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
К
4:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.3
1.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
47

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 11 (2) 0.35
Теродде Симон 5 (1) 0.16
Ласм Бриан 4 0.13
Yusuf Kabadayi 4 0.13
Keke Topp 3 0.1
Полтер Себастьян 3 (1) 0.1
Оуведжан Томас 2 0.06
Зегуйн Пауль 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Форсан Эудраого 2 0.06
Мёркин Дерри 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 18 (4) 0.58
Вермейж Винсент 10 (1) 0.32
Танака Ао 7 0.23
Клаус Феликс 6 0.19
Аппелькамп Синта 3 0.1
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.1
Энгельхардт Янник 3 0.1
Нимиц Йона 3 0.1
Де Вейс Йорди 2 0.06
Мустафа Сулиман 2 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Сиберт Джамиль 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Учино Такаси 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 7 1
Зегуйн Пауль 8 0
Шалленберг Рон 6 1
Караман Кенан 4 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Сиссе Ибраима II 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Оуведжан Томас 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Keke Topp 3 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Герертс Карел 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Клаус Феликс 5 0
Де Вейс Йорди 5 0
Цолис Христос 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Сиберт Джамиль 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Ийоха Эммануэль 4 0
Циммерман Маттиас 2 1
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Куарши Джошуа 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Фортуна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
10
Шальке 04
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фортуна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
8

Упущенные победы

8
23
Шальке 04
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Фортуна
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

39
13

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

28
39
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
4%
6
15%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
6
21%
8
21%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
8
29%
8
21%
61-75
7
25%
8
21%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
5%
3
12%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
8
31%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Пропущено

35
18
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
11%
4
22%
1-15
8
23%
5
28%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
8
23%
4
22%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
6
17%
1
6%
76-90

Забито

48
65
16 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
2
4%
9
14%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
8
17%
10
15%
31-45
8
17%
15
23%
46-60
13
27%
12
18%
61-75
11
23%
11
17%
76-90

Пропущено

56
36
25 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
12
21%
9
25%
16-30
7
13%
7
19%
31-45
13
23%
8
22%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
11
20%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0
Фортуна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3

Результаты матчей

Шальке 04
Фортуна

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
5:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
7 раз 23%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
8
8
1.5
6
9
6
10
2.5
3
12
2
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
10
1.5
12
4
2
13
2.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
4
13
18
1.5
18
13
8
23
2.5
11
20
2
29
3.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 31 16 8 7 65 - 36 56
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
14.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
15.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Клаус Феликс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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