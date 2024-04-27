Тур: 31. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 22167
0:4
Конец матча
0'
0:1
10' ГолГлацель Роберт
0:2
22' ГолГлацель Роберт
33' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
0:3
69' ГолДжатта Бейкери
0:4
84' ГолРейс Людовит
90'+5
Ход матча
10'
0:1
22'
52'
69'
0:3
84'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
344 Количество передач 538
-
43 Владение мячом, % 57
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гамбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.83
Среднее время на гол
51
108
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|6
|0.19
|Кауфманн Фабио
|6
|0.19
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.13
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.13
|Уджа Энтони
|3
|0.1
|Johan Gomez
|3
|0.1
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Хельгасон Торир
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|18 (1)
|0.58
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.42
|Джатта Бейкери
|5
|0.16
|Мухайм Миро
|5
|0.16
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.1
|Ферай Иммануэль
|3
|0.1
|Рейс Людовит
|3
|0.1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Шонлау Себастьян
|1
|0.03
|Хайер Моритц
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Сухонен Ансси
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Краусе Робин
|8
|0
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Hasan Kurucay
|4
|2
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Донкор Антон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|9
|0
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Рамос Гильерме
|5
|2
|Мухайм Миро
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Гамбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
18
Айнтрахт Бр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Гамбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
10
23
Айнтрахт Бр
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Гамбург
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
16
41
Голы по времени матча
Забито
21
29
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
5
24%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
19%
8
28%
61-75
5
24%
9
31%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
20%
5
22%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
6
26%
76-90
Забито
13
32
3 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
1
8%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
15%
9
28%
31-45
6
46%
7
22%
46-60
1
8%
2
6%
61-75
3
23%
6
19%
76-90
Пропущено
24
17
17 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
2
8%
4
24%
1-15
7
29%
29%
2
12%
16-30
8
33%
3
18%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
2
8%
3
18%
76-90
Забито
34
61
14 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 36
10 Забивали первыми 20
13 Не забивали 2
6
18%
5
8%
1-15
3
9%
9
15%
16-30
5
15%
11
18%
31-45
7
21%
11
18%
46-60
5
15%
10
16%
61-75
8
24%
15
25%
76-90
Пропущено
44
40
27 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
14%
9
23%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
12
27%
5
13%
31-45
3
7%
6
15%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
7
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Гамбург
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
13 раз 42%
1
9 раз 29%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
141
511
105
214
510
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
151
411
106
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
292
922
2011
427
724
130
229
130
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7