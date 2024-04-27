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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 22167
Айнтрахт Бр
0:4
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
10' Гол
Глацель Роберт
0:2
22' Гол
Глацель Роберт
33' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
52' Желтая карточка
0:3
69' Гол
Джатта Бейкери
0:4
84' Гол
Рейс Людовит
90'+5
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
6
Бисакшич
Эрмин
4
Николау
Яннис
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
6
Пореба
Лукаш
23
Мефферт
Йонас
10
Ферай
Иммануэль
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гамбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Б2
2:1
ТМК
1:2
Б2
4:2
Б2
0:2
К
1:2
Б2
4:0
Б2
2:4
Б
4:2
Б
4:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 6 0.19
Кауфманн Фабио 6 0.19
Hasan Kurucay 4 (3) 0.13
Бисакшич Эрмин 4 0.13
Уджа Энтони 3 0.1
Johan Gomez 3 0.1
Донкор Антон 2 0.06
Крюгер Флориан 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 18 (1) 0.58
Бенеш Ласло 13 (3) 0.42
Джатта Бейкери 5 0.16
Мухайм Миро 5 0.16
Жан-Люк Домпе 3 0.1
Ферай Иммануэль 3 0.1
Рейс Людовит 3 0.1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.06
Мефферт Йонас 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Шонлау Себастьян 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Сухонен Ансси 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 0
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 4 2
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Донкор Антон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 9 0
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Мухайм Миро 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Гамбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
18
Айнтрахт Бр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Гамбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

10
23
Айнтрахт Бр
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Гамбург
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

16
41

Голы по времени матча

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
5
24%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
19%
8
28%
61-75
5
24%
9
31%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
20%
5
22%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
6
26%
76-90

Забито

13
32
3 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
1
8%
2
6%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
15%
9
28%
31-45
6
46%
7
22%
46-60
1
8%
2
6%
61-75
3
23%
6
19%
76-90

Пропущено

24
17
17 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
2
8%
4
24%
1-15
7
29%
29%
2
12%
16-30
8
33%
3
18%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
2
8%
3
18%
76-90

Забито

34
61
14 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 36
10 Забивали первыми 20
13 Не забивали 2
6
18%
5
8%
1-15
3
9%
9
15%
16-30
5
15%
11
18%
31-45
7
21%
11
18%
46-60
5
15%
10
16%
61-75
8
24%
15
25%
76-90

Пропущено

44
40
27 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
14%
9
23%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
12
27%
5
13%
31-45
3
7%
6
15%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
7
16%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гамбург

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
13 раз 42%
1
9 раз 29%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
1
5
11
1.5
10
5
2
14
2.5
5
10
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
10
6
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
29
2
9
22
1.5
20
11
4
27
2.5
7
24
1
30
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
14.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
15.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
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    • 46'
      Краусе Робин уходит с поля. Финнделл Хампус выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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