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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 15034
Хольштайн Киль
1:3
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
13' Гол
Ганслик Даниэль
1:1
25' Гол
Бернхардссон Александер
45' Желтая карточка
Матино Сюто
1:2
45' Гол
Калоч Филип
59' Желтая карточка
Шульц Марвин
66' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
78' Желтая карточка
Marko Ivezic
1:3
83' Гол
Риттер Марлон
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Ганслик Даниэль
(Пухач Тымотеуш)
25'
Бернхардссон Александер
(Зандер Филипп)
1:1
29'
Розенбоом Лассе
Беккер Тимо
 
45'
Матино Сюто
 
45'
1:2
Калоч Филип
46'
Арп Янн-Фите
Скрибски Стивен
 
46'
Шульц Марвин
Зандер Филипп
 
54'
 
Цолински Бен
Циммер Жан
59'
Шульц Марвин
 
66'
Бернхардссон Александер
 
71'
 
Абиама Диксон
Редондо Кенни
75'
 
Риттер Марлон
Ганслик Даниэль
75'
Пихлер Бенедикт
Роте Том
 
78'
Marko Ivezic
 
81'
Фридьонссон Хольмберт
Marko Ivezic
 
83'
1:3
Риттер Марлон
(Цолински Бен)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 502 Количество передач 339
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Вайнер
Тимон
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
6
Marko
Ivezic
17
Беккер
Тимо
16
Зандер
Филипп
22
Nicolai
Remberg
18
Роте
Том
11
Бернхардссон
Александер
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
8
Циммер
Жан
19
Ганслик
Даниэль
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
Хольштайн Киль
3-4-3
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 (3) 0.32
Пихлер Бенедикт 7 0.23
Беккер Тимо 6 (1) 0.19
Матино Сюто 5 (1) 0.16
Арп Янн-Фите 5 0.16
Холтби Льюис 4 0.13
Порат Финн 4 0.13
Бернхардссон Александер 4 0.13
Роте Том 3 0.1
Зандер Филипп 3 0.1
Nicolai Remberg 2 0.06
Стернер Йонас 2 0.06
Шульц Марвин 1 0.03
Меес Джошуа 1 0.03
Фридьонссон Хольмберт 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Marko Ivezic 1 0.03
Niklas Niehoff 1 0.03
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.52
Риттер Марлон 6 0.19
Томяк Борис 4 (2) 0.13
Тачи Ричмонд 3 0.1
Бойд Терренс 2 0.06
Опоку Аарон 2 0.06
Калоч Филип 2 0.06
Краус Кевин II 2 (1) 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Редондо Кенни 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Ганслик Даниэль 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Цолински Бен 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 8 1
Зандер Филипп 7 0
Роте Том 7 0
Порат Финн 6 0
Шульц Марвин 4 1
Nicolai Remberg 4 0
Симакала Ба-Муака 3 0
Матино Сюто 3 0
Беккер Тимо 3 0
Marko Ivezic 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Риттер Марлон 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Циммер Жан 4 0
Редондо Кенни 4 0
Калоч Филип 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Сольдо Никола 4 0
Эльведи Ян 3 0
Абиама Диксон 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Цолински Бен 1 0
Хёршер Филипп 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
12
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Кайзерслаутерн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

27
23
Хольштайн Киль
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
13% (4)
48% (15)
Кайзерслаутерн
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
13% (4)
45% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

10
2

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

37
35

Голы по времени матча

Забито

32
20
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
9%
3
15%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
6
19%
7
35%
31-45
9
28%
2
10%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
5
16%
3
15%
76-90

Пропущено

25
32
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
4
16%
2
6%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
5
20%
6
19%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
5
20%
9
28%
61-75
7
28%
3
9%
76-90

Забито

29
27
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
1
3%
4
15%
1-15
7
24%
9
33%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
8
28%
2
7%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
6
21%
6
22%
76-90

Пропущено

12
30
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 15
2
17%
1
3%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
2
17%
2
7%
31-45
2
17%
9
30%
46-60
2
17%
9
30%
61-75
2
17%
5
17%
76-90

Забито

61
47
28 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 17
1 Не забивали 6
4
7%
7
15%
1-15
12
20%
12
26%
16-30
12
20%
8
17%
31-45
17
28%
4
9%
46-60
5
8%
7
15%
61-75
11
18%
9
19%
76-90

Пропущено

37
62
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 42
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 30
6
16%
3
5%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
7
19%
8
13%
31-45
4
11%
16
26%
46-60
7
19%
18
29%
29%
61-75
9
24%
8
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
1 раз 3%
1
14 раз 45%
3
9 раз 29%
0
5 раз 16%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
6
1.5
7
8
5
11
2.5
7
8
2
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
5
11
4
11
2.5
3
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
1
0.5
Больше Меньше
26
5
18
13
1.5
12
19
9
22
2.5
10
21
4
27
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
14.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
15.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Калоч Филип бьет в цель!
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