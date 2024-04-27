Тур: 31. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15034
1:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолГанслик Даниэль
1:1
25' ГолБернхардссон Александер
45' Желтая карточкаМатино Сюто
1:2
45' ГолКалоч Филип
59' Желтая карточкаШульц Марвин
66' Желтая карточкаБернхардссон Александер
78' Желтая карточкаMarko Ivezic
1:3
83' ГолРиттер Марлон
90'+5
Ход матча
13'
25'
45'
45'
1:2
59'
78'
83'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 9
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
502 Количество передач 339
-
59 Владение мячом, % 41
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.32
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.23
|Беккер Тимо
|6 (1)
|0.19
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.16
|Арп Янн-Фите
|5
|0.16
|Холтби Льюис
|4
|0.13
|Порат Финн
|4
|0.13
|Бернхардссон Александер
|4
|0.13
|Роте Том
|3
|0.1
|Зандер Филипп
|3
|0.1
|Nicolai Remberg
|2
|0.06
|Стернер Йонас
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.52
|Риттер Марлон
|6
|0.19
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.13
|Тачи Ричмонд
|3
|0.1
|Бойд Терренс
|2
|0.06
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Калоч Филип
|2
|0.06
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Редондо Кенни
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Ганслик Даниэль
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Цолински Бен
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|8
|1
|Зандер Филипп
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Симакала Ба-Муака
|3
|0
|Матино Сюто
|3
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Marko Ivezic
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Циммер Жан
|4
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
12
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Кайзерслаутерн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
27
23
Хольштайн Киль
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
13% (4)
48% (15)
Кайзерслаутерн
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
13% (4)
45% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
10
2
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
37
35
Голы по времени матча
Забито
32
20
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
9%
3
15%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
6
19%
7
35%
31-45
9
28%
2
10%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
5
16%
3
15%
76-90
Пропущено
25
32
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
4
16%
2
6%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
5
20%
6
19%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
5
20%
9
28%
61-75
7
28%
3
9%
76-90
Забито
29
27
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
1
3%
4
15%
1-15
7
24%
9
33%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
8
28%
2
7%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
6
21%
6
22%
76-90
Пропущено
12
30
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 15
2
17%
1
3%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
2
17%
2
7%
31-45
2
17%
9
30%
46-60
2
17%
9
30%
61-75
2
17%
5
17%
76-90
Забито
61
47
28 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 17
1 Не забивали 6
4
7%
7
15%
1-15
12
20%
12
26%
16-30
12
20%
8
17%
31-45
17
28%
4
9%
46-60
5
8%
7
15%
61-75
11
18%
9
19%
76-90
Пропущено
37
62
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 42
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 30
6
16%
3
5%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
7
19%
8
13%
31-45
4
11%
16
26%
46-60
7
19%
18
29%
29%
61-75
9
24%
8
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
1 раз 3%
1
14 раз 45%
3
9 раз 29%
0
5 раз 16%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
106
78
511
78
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
511
411
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
265
1813
1219
922
1021
427
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7