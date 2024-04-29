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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Рубин
1:0
Второй тайм: 54'
Урал
0'
23' Желтая карточка
Зотов Александр
33' Желтая карточка
Газинский Юрий
1:0
43' Гол
Даку Мирлинд
51' Желтая карточка
Филипенко Егор

Ход матча

23'
Зотов Александр
 
33'
 
Газинский Юрий
43'
Даку Мирлинд
(Рожков Илья)
1:0
46'
 
Дмитриев Игорь
Газинский Юрий
51'
 
Филипенко Егор
Прогнозы 151
Рубин 76.2% (115)
X 17.2% (26)
Урал 6.6% (10)
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Рубин
3-4-3
Урал
4-4-2

История личных встреч

Рубин
Урал

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.26
0.85

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

71
105

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 7 (1) 0.27
Вада Валентин 4 0.15
Фамейе Джоэль 3 0.12
Мартынович Александр 2 0.08
Безруков Руслан 2 0.08
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Рожков Илья 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.19
Каштанов Алексей 5 (3) 0.19
Бикфалви Эрик 3 0.12
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Бегич Сильвие 2 0.08
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Зотов Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Мартынович Александр 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Рыбус Мацей 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 9 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Мишкич Даниэль 3 0
Газинский Юрий 1 1
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

11
12
Рубин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Урал
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
6
55%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
5
25%
76-90

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
8
36%
4
16%
31-45
2
9%
7
28%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Пропущено

31
38
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
9
29%
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0
Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1
Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1

Результаты матчей

Рубин
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Рубин
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
14
11
6
19
1.5
8
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Рубин
 1:0 Заявка 26 11 6 9 24 - 30 39
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
15.
Урал
 0:1 Заявка 26 6 6 14 24 - 40 24
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
5.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
7.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Рубин
 1:0 Заявка 13 5 4 4 12 - 16 19
12.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
13.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
14.
Урал
 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 1:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 0:1 Заявка 13 2 3 8 9 - 20 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Опасной получается подача с левого фланга от Рожкова, каким-то чудом казанцы не довели момент до удара.
  • 51'
    Хороший темп в начале второго тайма, гол "Рубина" вынуждает "Урал" действовать активнее.
  • Опасный момент
    49'
    Даку после прострела Безрукова пробивает низом в касание, мяч прокатывается рядом с дальней штангой!
  • 47'
    Активно пытается начать "Урал", завершается длинная атака гостей ударом Шеттине из-за пределов штрафной - мяч летит выше ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Игорь Дмитриев появился на поле вместо Юрия Газинского.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    После навеса с углового уральцы выиграли серию единоборств, мяч после удара Итало головой попадает в перекладину, а далее Дюпин мяч забирает!
  • Травма, повреждение
    45'
    У Вады есть небольшие проблемы после единоборства с Сиссе, врачи "Рубина" на поле.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Да, сразу вспоминается предыдущий домашний матч "Урала", когда Даку на дриблинге оставил в дураках всю оборону "Локомотива", сегодня албанец продолжает всех удивлять.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МИРЛИНД ДАКУ!
    Даку получает мяч после выноса по левому флангу, добирается до штрафной, раскидывает финтами защитников и поражает ближний угол ворот Помазуна!
  • 42'
    Шеттине врывается в штрафную хозяев по центру, но удар бразильца был заблокирован.
  • 40'
    Неплохая передача на Даку удается казанцам, но всё же защитники "Урала" сыграли удачно.
  • 39'
    В первом матче сегодняшнего дня "Крылья Советов и "Краснодар" сыграли без голов, хотя игра получилась жаркой. В Казани всё куда спокойнее.
  • 37'
    До перерыва остается всё меньше времени, особо долгих пауз не было, вряд ли арбитр добавит много.
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    • 35'
      Снова на поле определенное затишье, удается "Рубину" немного отодвинуть игру от своих ворот.
    • 33'
      Интересный розыгрыш удается "Рубину", Вада после короткого паса подает в штрафную, Мартынович пробивает головой в створ, но Помазун справился.
    • Желтая карточка
      32'
      Газинский получает желтую карточку за фол против соперника в центре поля.
    • 31'
      Полчаса отыграли команды в этой встрече, пока "Уралу" не удается воплотить территориальное преимущество в голы.
    • 29'
      Кабутов исполняет заброс в переднюю линию на ход Безрукову, которого легко оттирают от мяча защитник "Урала".
    • Офсайд
      28'
      "Рубин" провел некоторое время на левом фланге атаки, однако Безруков забрался в небольшой офсайд.
    • 26'
      64 процентра игрового времени мячом владеет "Урал", понятно, что сегодня гостям необходима победа.
    • 24'
      Неплохой вертикальный заброс на Егорычева исполняют уральцы, однако Мартынович опережает Андрея, дотягиваясь до мяча головой.
    • Желтая карточка
      23'
      Зотов получает предупреждение за фол против Егорычева в центре поля.
    • 22'
      Кулаков с правого фланга исполняет подачу в центр штрафной, но казанцы отбиваются. Далее Ишков низом пробил с дальней дистанции, но проблем у Дюпина не возникло.
    • 20'
      Мишкич со штрафного направляет мяч в дальний угол, но Дюпин грамотно отбивает снаряд в сторону.
    • Фол, нарушение
      19'
      "Урал" зарабатывает перспективный штрафной неподалеку от левого угла штрафной площади, можно отсюда и пробить по воротам.
    • 18'
      Штрафной на правом фланге заработали хозяева, после розыгрыша Рожков получил мяч в центре, но забросил его безадресно.
    • Травма, повреждение
      16'
      У Вуячича какие-то проблемы с рукой, помощь врачей требуется сербскому защитнику "Рубина".
    • Угловой
      15'
      После углового случилось несколько верховых единоборств, однако мяч в итоге прилетает в руки Дюпину.
    • 14'
      Кулаков получает мяч на правом фланге и исполняет прострел от лицевой - снаряд уходит на угловой.
    • 13'
      Газинский после скидки Шеттине с рикошетом выскочил на рандеву с Дюпиным, однако голкипер был на мяче первым.
    • 12'
      Напомним, что также команды встречались на групповом этапе Кубка России, тогда соперники обменялись домашними победами.
    • 10'
      Да, команды совершенно не спешат разгоняться, сейчас уже "Урал" крайне неспешно владеет мячом.
    • 9'
      В матче первого круга в ноябре "Рубин" выиграл с минимальным счётом, Вада оформил тогда единственный гол.
    • 7'
      Ишков подает штрафной с правого фланга, на дальней штанге Дюпин играет кулаками.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в матче заработали казанцы, но ничего опасного этот "стандарт" не принес.
    • 4'
      Пока на первых минутах "Рубин" мячом владеет чуть больше, следим мы за неспешными попытками хозяев приблизиться к воротам.
    • 3'
      "Урал" же этой весной выиграл только один матч, обыграв дома "Динамо", такие результаты вкупе с успехами конкурентов опускают "шмелей" в зону прямого вылета.
    • 2'
      Напомним, что "Рубин" на прошлой неделе внёс сумятицу в чемпионскую гонку, обыграв в Санкт-Петербурге "Зенит". Эта победа стала первой в апреле для команды Рашида Рахимова.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Илья Рожков сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • 33'
      Газинский Юрий получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Зотов Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Урал

    Исход игры
    Рубин
    76.2% (115)
    Ничья
    17.2% (26)
    Урал
    6.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.68% (71)
    Нет
    39.32% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    30.5% (46)
    1:0 Рубин
    25.2% (38)
    1:1 Ничья
    14.6% (22)
    2:0 Рубин
    4% (6)
    0:2 Урал
    1.3% (2)
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