Тур: 26. Стадион: Ак Барс Арена.
0'
23' Желтая карточкаЗотов Александр
33' Желтая карточкаГазинский Юрий
1:0
43' ГолДаку Мирлинд
51' Желтая карточкаФилипенко Егор
Ход матча
23'
33'
43'
1:0
51'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тахери КасраНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ИталоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Рубин
Урал
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.67
Среднее время на гол
84
135
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.26
0.85
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
71
105
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|7 (1)
|0.27
|Вада Валентин
|4
|0.15
|Фамейе Джоэль
|3
|0.12
|Мартынович Александр
|2
|0.08
|Безруков Руслан
|2
|0.08
|Ашурматов Рустам
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Чумич Никола
|1
|0.04
|Ранджелович Лазар
|1
|0.04
|Иву Угучукву
|1
|0.04
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.19
|Каштанов Алексей
|5 (3)
|0.19
|Бикфалви Эрик
|3
|0.12
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.12
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Бегич Сильвие
|2
|0.08
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|Гильерме Шеттине
|1
|0.04
|Ишков Илья
|1
|0.04
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|7
|0
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|1
|Мартынович Александр
|2
|0
|Дюпин Юрий
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Рыбус Мацей
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|9
|0
|Кулаков Денис
|5
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Газинский Юрий
|1
|1
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Ишков Илья
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
11
12
Рубин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Урал
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
6
55%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
5
25%
76-90
Забито
22
25
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
8
36%
4
16%
31-45
2
9%
7
28%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Пропущено
31
38
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
9
29%
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0
Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1
Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1
Результаты матчей
Рубин
Урал
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Рубин
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
66
310
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1411
619
817
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|41 - 25
|50
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|7.
|1:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|24 - 30
|39
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|15.
|0:1 Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 40
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|11.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 20
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Урал
Исход игры
Рубин
76.2% (115)
Ничья
17.2% (26)
Урал
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
60.68% (71)
Нет
39.32% (46)
Популярный счёт
2:1 Рубин
30.5% (46)
1:0 Рубин
25.2% (38)
1:1 Ничья
14.6% (22)
2:0 Рубин
4% (6)
0:2 Урал
1.3% (2)
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