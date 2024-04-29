Второй тайм начался! Игорь Дмитриев появился на поле вместо Юрия Газинского.

Даку после прострела Безрукова пробивает низом в касание, мяч прокатывается рядом с дальней штангой!

Опасной получается подача с левого фланга от Рожкова, каким-то чудом казанцы не довели момент до удара.

После навеса с углового уральцы выиграли серию единоборств, мяч после удара Итало головой попадает в перекладину, а далее Дюпин мяч забирает!

До перерыва остается всё меньше времени, особо долгих пауз не было, вряд ли арбитр добавит много.

В первом матче сегодняшнего дня "Крылья Советов и "Краснодар" сыграли без голов, хотя игра получилась жаркой. В Казани всё куда спокойнее.

Неплохая передача на Даку удается казанцам, но всё же защитники "Урала" сыграли удачно.

Шеттине врывается в штрафную хозяев по центру, но удар бразильца был заблокирован.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МИРЛИНД ДАКУ! Даку получает мяч после выноса по левому флангу, добирается до штрафной, раскидывает финтами защитников и поражает ближний угол ворот Помазуна!

Да, сразу вспоминается предыдущий домашний матч "Урала", когда Даку на дриблинге оставил в дураках всю оборону "Локомотива", сегодня албанец продолжает всех удивлять.

Одну минуту добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

У Вады есть небольшие проблемы после единоборства с Сиссе, врачи "Рубина" на поле.

Кулаков с правого фланга исполняет подачу в центр штрафной, но казанцы отбиваются. Далее Ишков низом пробил с дальней дистанции, но проблем у Дюпина не возникло.

Зотов получает предупреждение за фол против Егорычева в центре поля.

Неплохой вертикальный заброс на Егорычева исполняют уральцы, однако Мартынович опережает Андрея, дотягиваясь до мяча головой.

64 процентра игрового времени мячом владеет "Урал", понятно, что сегодня гостям необходима победа.

"Рубин" провел некоторое время на левом фланге атаки, однако Безруков забрался в небольшой офсайд.

Кабутов исполняет заброс в переднюю линию на ход Безрукову, которого легко оттирают от мяча защитник "Урала".

Полчаса отыграли команды в этой встрече, пока "Уралу" не удается воплотить территориальное преимущество в голы.

Газинский получает желтую карточку за фол против соперника в центре поля.

Интересный розыгрыш удается "Рубину", Вада после короткого паса подает в штрафную, Мартынович пробивает головой в створ, но Помазун справился.

Снова на поле определенное затишье, удается "Рубину" немного отодвинуть игру от своих ворот.

20' Мишкич со штрафного направляет мяч в дальний угол, но Дюпин грамотно отбивает снаряд в сторону.

19' "Урал" зарабатывает перспективный штрафной неподалеку от левого угла штрафной площади, можно отсюда и пробить по воротам.

18' Штрафной на правом фланге заработали хозяева, после розыгрыша Рожков получил мяч в центре, но забросил его безадресно.

16' У Вуячича какие-то проблемы с рукой, помощь врачей требуется сербскому защитнику "Рубина".

15' После углового случилось несколько верховых единоборств, однако мяч в итоге прилетает в руки Дюпину.

14' Кулаков получает мяч на правом фланге и исполняет прострел от лицевой - снаряд уходит на угловой.

13' Газинский после скидки Шеттине с рикошетом выскочил на рандеву с Дюпиным, однако голкипер был на мяче первым.

12' Напомним, что также команды встречались на групповом этапе Кубка России, тогда соперники обменялись домашними победами.

10' Да, команды совершенно не спешат разгоняться, сейчас уже "Урал" крайне неспешно владеет мячом.

9' В матче первого круга в ноябре "Рубин" выиграл с минимальным счётом, Вада оформил тогда единственный гол.

7' Ишков подает штрафной с правого фланга, на дальней штанге Дюпин играет кулаками.

5' Первый угловой в матче заработали казанцы, но ничего опасного этот "стандарт" не принес.

4' Пока на первых минутах "Рубин" мячом владеет чуть больше, следим мы за неспешными попытками хозяев приблизиться к воротам.

3' "Урал" же этой весной выиграл только один матч, обыграв дома "Динамо", такие результаты вкупе с успехами конкурентов опускают "шмелей" в зону прямого вылета.

2' Напомним, что "Рубин" на прошлой неделе внёс сумятицу в чемпионскую гонку, обыграв в Санкт-Петербурге "Зенит". Эта победа стала первой в апреле для команды Рашида Рахимова.