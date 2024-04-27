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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Рубин
 
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Урал
Прогнозы 48
Рубин 77.1% (37)
X 22.9% (11)
Урал 0% (0)
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Рубин
Урал

История личных встреч

Рубин
Урал

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ТМК
3:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.26
0.85

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

71
105

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (1) 0.24
Вада Валентин 4 0.16
Фамейе Джоэль 3 0.12
Мартынович Александр 2 0.08
Безруков Руслан 2 0.08
Ашурматов Рустам 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Чумич Никола 1 0.04
Ранджелович Лазар 1 0.04
Иву Угучукву 1 0.04
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.2
Каштанов Алексей 5 (3) 0.2
Бикфалви Эрик 3 0.12
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Бегич Сильвие 2 0.08
Аюпов Тимур 1 0.04
Гильерме Шеттине 1 0.04
Ишков Илья 1 0.04
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Зотов Александр 2 0
Мартынович Александр 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Рыбус Мацей 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 9 0
Кулаков Денис 5 0
Гильерме Шеттине 3 1
Помазун Илья 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Мишкич Даниэль 3 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Ишков Илья 2 0
Газинский Юрий 0 1
Ионов Алексей 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Рубин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

11
12
Рубин
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Урал
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
6
55%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
5
25%
76-90

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
8
36%
4
16%
31-45
2
9%
7
28%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Пропущено

31
38
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
9
29%
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0
Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1
Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1

Результаты матчей

Рубин
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Рубин
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
14
11
6
19
1.5
8
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
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Топ нарушителей
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Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2024, осталось 2 дня 2 часа 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Рубин 77.1% (37)
    X 22.9% (11)
    Урал 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Урал
    3.25
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    3.30
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Урал

    Исход игры
    Рубин
    77.1% (37)
    Ничья
    22.9% (11)
    Урал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    39.6% (19)
    1:0 Рубин
    25% (12)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    2:0 Рубин
    8.3% (4)
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