Орозко на левой половине поля нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту.

Кади со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Алонсо под давлением соперника не смог головой сделать скидку в центр штрафной площади.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади в исполнении Оласы, Солдатенков в борьбе с Кордобой головой выбил мяч в центр к линии штрафной площади, Са был первым на подборе и быстро пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Кади получил передачу к правому углу штрафной площади от Кордобы, далее Кади выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Горшкова и ушёл на угловой.

Кади с углового выполнил подачу в центр вратарской, Алонсо головой пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Ломаев отлично сыграл по позиции и спас свою команду.

Кади из центра поля выполнил передачу на ход Са по левому флангу, следом Виктор выполнил передачу немного назад к линии штрафной площади на Кастаньо, Кевин пробил по воротам, мяч задел защитника "Крыльев Советов" и затем полетел в руки Ломаеву.

Алонсо в центре поля грубовато сыграл в борьбе за мяч, но Сергей Карасёв пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

Теперь уже Витюгов получил по ногам в центре поля от Сперцяна. Игроки "Крыльев Советов" достаточно быстро разыграли стандарт.

Из центра поля последовала передача к левому углу штрафной площади на ход Шитову, Сафонов вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч в аут, чтобы лишний раз не рисковать.

Рахманович сместился в центр с правой половины поля и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Амара и ушёл сильно в сторону от цели.

Орозко совершил рывок вперёд по правому флангу, но в итоге Франко накрыли сразу двое соперников, мяч был выбит в аут.

Рахманович с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч уходил за лицевую линию поля, но при этом показалось, что Сафонов вместе с ним убежал за пределы поля, однако, боковой арбитр показал, что будет удар от ворот.

Кади перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Витюгова.

10' Сергей Карасёв послушал судей из комнаты VAR и затем объявил, что Волков нарушил правила при ударе по воротам и действительно сыграл рукой, гол "Краснодара" не засчитан.

9' Сергей Карасёв слушает судей из комнаты VAR, они тщательно проверяют момент на предмет игры рукой Волковым в борьбе с Горшковым в центре вратарской.

8' Са совершил рывок вперёд по левому флангу после заброса из центра поля, далее Виктор вошёл в штрафную площадь, раскачал Рассказова и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр вратарской, Волков "продавил" Горшкова и чуть ли не рукой отправил мяч в сетку ворот.

7' Витюгов в центре поля нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' "Краснодар" на старте матча всё же контролирует мяч куда больше времени, но с развитием атак у "быков" пока что есть проблемы.

5' Немного заигрались футболисты "Краснодара" в центре поля, в итоге у самарского клуба был шанс провести контратаку, но Салтыков по левой половине поля не смог убежать от двух соперников.

4' Из центра поля последовал заброс на ход Сперцяну к левому углу штрафной площади, Рассказов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

3' "Солидарность Арена" в Самаре сегодня заполнена не очень хорошо, но всё же без поддержки "Крылья Советов" в этот праздничный день не останутся.

2' Сразу же Сперцян получил по ногам в центре поля. Игроки "Краснодара" максимально быстро разыграли стандарт.