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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 26'
Краснодар
0'
17' Желтая карточка
Кади
26' Желтая карточка
Орозко Франко

Ход матча

17'
 
Кади
26'
Орозко Франко
 
Прогнозы 171
Крылья Советов 14.6% (25)
X 25.1% (43)
Краснодар 60.2% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
5
Горшков
Юрий
95
Гапонов
Илья
22
Костанца
Фернандо
4
Солдатенков
Александр
15
Рассказов
Николай
32
Орозко
Франко
20
Рахманович
Амар
8
Витюгов
Максим
73
Шитов
Владислав
14
Салтыков
Никита
39
Сафонов
Матвей
3
Тормена
Витор
5
Кастаньо
Кевин
4
Алонсо
Хуниор
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
15
Олаcа
Лукас
20
Кади
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
Крылья Советов
4-2-3-1
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Крылья Советов
Краснодар

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.83
1.36

Среднее время на гол

108
66

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.12
1.27

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
70

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.31
Рахманович Амар 5 (2) 0.19
Салтыков Никита 4 0.15
Шитов Владислав 4 0.15
Ежов Роман 3 (1) 0.12
Горшков Юрий 3 0.12
Костанца Фернандо 3 (1) 0.12
Писарский Владимир 3 0.12
Рассказов Николай 2 0.08
Бабкин Сергей 2 0.08
Хубулов Владимир 2 0.08
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Орозко Франко 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 14 0.54
Сперцян Эдуард 10 (5) 0.38
Олусегун Олакунле 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Виктор Са 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Олаcа Лукас 4 0
Кади 4 0
Тормена Витор 2 1
Кайо Панталеао 3 0
Кордоба Джон 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Краснодар
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
6
Крылья Советов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

10
20
Крылья Советов
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Краснодар
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
7
24%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
1
3%
1
6%
46-60
5
17%
5
31%
61-75
9
31%
3
19%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
18%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
8
57%
6
29%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
5
42%
76-90

Забито

43
37
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
10
23%
1
3%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
4
9%
7
19%
31-45
1
2%
6
16%
46-60
6
14%
7
19%
61-75
17
40%
9
24%
76-90

Пропущено

35
29
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
6
17%
3
10%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
11
31%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Краснодар

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
1.5
8
5
6
6
2.5
2
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
23
2
13
12
1.5
13
12
6
19
2.5
4
21
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
15.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
5.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
7.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    25'
    Кади с углового выполнил подачу в центр вратарской, Алонсо головой пробил по воротам, мяч полетел по центру, но Ломаев отлично сыграл по позиции и спас свою команду. 
  • 24'
    Кади получил передачу к правому углу штрафной площади от Кордобы, далее Кади выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Горшкова и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    23'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади в исполнении Оласы, Солдатенков в борьбе с Кордобой головой выбил мяч в центр к линии штрафной площади, Са был первым на подборе и быстро пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 22'
    Кади со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Алонсо под давлением соперника не смог головой сделать скидку в центр штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Орозко на левой половине поля нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Желтая карточка
    20'
    Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Желтая карточка
    19'
    Полузащитник "Краснодара" Кади получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Кади перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Витюгова. 
  • Судья
    17'
    Рахманович с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч уходил за лицевую линию поля, но при этом показалось, что Сафонов вместе с ним убежал за пределы поля, однако, боковой арбитр показал, что будет удар от ворот. 
  • 16'
    Орозко совершил рывок вперёд по правому флангу, но в итоге Франко накрыли сразу двое соперников, мяч был выбит в аут. 
  • 15'
    Рахманович сместился в центр с правой половины поля и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Амара и ушёл сильно в сторону от цели. 
  • 14'
    Из центра поля последовала передача к левому углу штрафной площади на ход Шитову, Сафонов вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч в аут, чтобы лишний раз не рисковать. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Теперь уже Витюгов получил по ногам в центре поля от Сперцяна. Игроки "Крыльев Советов" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Алонсо в центре поля грубовато сыграл в борьбе за мяч, но Сергей Карасёв пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 11'
    Кади из центра поля выполнил передачу на ход Са по левому флангу, следом Виктор выполнил передачу немного назад к линии штрафной площади на Кастаньо, Кевин пробил по воротам, мяч задел защитника "Крыльев Советов" и затем полетел в руки Ломаеву. 
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    • Судья
      10'
      Сергей Карасёв послушал судей из комнаты VAR и затем объявил, что Волков нарушил правила при ударе по воротам и действительно сыграл рукой, гол "Краснодара" не засчитан. 
    • Видеоповтор
      9'
      Сергей Карасёв слушает судей из комнаты VAR, они тщательно проверяют момент на предмет игры рукой Волковым в борьбе с Горшковым в центре вратарской. 
    • Опасный момент
      8'
      Са совершил рывок вперёд по левому флангу после заброса из центра поля, далее Виктор вошёл в штрафную площадь, раскачал Рассказова и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр вратарской, Волков "продавил" Горшкова и чуть ли не рукой отправил мяч в сетку ворот. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Витюгов в центре поля нарушил правила против Кордобы. Игроки "Краснодара" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 6'
      "Краснодар" на старте матча всё же контролирует мяч куда больше времени, но с развитием атак у "быков" пока что есть проблемы. 
    • 5'
      Немного заигрались футболисты "Краснодара" в центре поля, в итоге у самарского клуба был шанс провести контратаку, но Салтыков по левой половине поля не смог убежать от двух соперников. 
    • 4'
      Из центра поля последовал заброс на ход Сперцяну к левому углу штрафной площади, Рассказов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.
    • 3'
      "Солидарность Арена" в Самаре сегодня заполнена не очень хорошо, но всё же без поддержки "Крылья Советов" в этот праздничный день не останутся. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу же Сперцян получил по ногам в центре поля. Игроки "Краснодара" максимально быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Самаре идёт дождь, а поэтому на более быстром поле футболисты должны показать неплохой и атакующий футбол, а поэтому будем ждать результативного противостояния. 
    • Первый тайм
    • 26'
      Орозко Франко получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Кади получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Волков Сергей Евгеньевич бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Крылья Советов
    14.5% (25)
    Ничья
    24.9% (43)
    Краснодар
    60.7% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    31.2% (54)
    1:1 Ничья
    17.9% (31)
    0:1 Краснодар
    6.9% (12)
    2:2 Ничья
    2.3% (4)
    2:3 Краснодар
    1.7% (3)
    1:3 Краснодар
    1.7% (3)
    1:0 Крылья Советов
    1.2% (2)
    2:1 Крылья Советов
    1.2% (2)
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