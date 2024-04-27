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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 56
Крылья Советов 14.3% (8)
X 30.4% (17)
Краснодар 55.4% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Краснодар

История личных встреч

Крылья Советов
Краснодар

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.83
1.36

Среднее время на гол

108
66

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.12
1.27

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
70

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.32
Рахманович Амар 5 (2) 0.2
Салтыков Никита 4 0.16
Шитов Владислав 4 0.16
Ежов Роман 3 (1) 0.12
Горшков Юрий 3 0.12
Костанца Фернандо 3 (1) 0.12
Писарский Владимир 3 0.12
Рассказов Николай 2 0.08
Бабкин Сергей 2 0.08
Хубулов Владимир 2 0.08
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Орозко Франко 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 14 0.56
Сперцян Эдуард 10 (5) 0.4
Олусегун Олакунле 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Виктор Са 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Орозко Франко 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Олаcа Лукас 4 0
Тормена Витор 2 1
Кайо Панталеао 3 0
Кордоба Джон 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Краснодар
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
6
Крылья Советов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

10
20
Крылья Советов
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Краснодар
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
7
24%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
1
3%
1
6%
46-60
5
17%
5
31%
61-75
9
31%
3
19%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
18%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
8
57%
6
29%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
5
42%
76-90

Забито

43
37
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
10
23%
1
3%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
4
9%
7
19%
31-45
1
2%
6
16%
46-60
6
14%
7
19%
61-75
17
40%
9
24%
76-90

Пропущено

35
29
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
6
17%
3
10%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
11
31%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Краснодар

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
1.5
8
5
6
6
2.5
2
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
23
2
13
12
1.5
13
12
6
19
2.5
4
21
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2024, осталось 2 дня 32 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.6% пользователей.
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    • Прогнозы 56
    Крылья Советов 14.3% (8)
    X 30.4% (17)
    Краснодар 55.4% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Краснодар
    3.45
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    3.60
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    2.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар

    Исход игры
    Крылья Советов
    14% (8)
    Ничья
    29.8% (17)
    Краснодар
    56.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    38.6% (22)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    1:3 Краснодар
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    2:3 Краснодар
    3.5% (2)
    1:0 Крылья Советов
    3.5% (2)
    0:1 Краснодар
    3.5% (2)
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