Тур: 26. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крылья Советов
Краснодар
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.83
1.36
Среднее время на гол
108
66
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
1.12
1.27
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
80
70
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.32
|Рахманович Амар
|5 (2)
|0.2
|Салтыков Никита
|4
|0.16
|Шитов Владислав
|4
|0.16
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.12
|Горшков Юрий
|3
|0.12
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.12
|Писарский Владимир
|3
|0.12
|Рассказов Николай
|2
|0.08
|Бабкин Сергей
|2
|0.08
|Хубулов Владимир
|2
|0.08
|Бейл Гленн
|1
|0.04
|Зотов Георгий
|1
|0.04
|Карпицкий Егор
|1
|0.04
|Орозко Франко
|1
|0.04
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|14
|0.56
|Сперцян Эдуард
|10 (5)
|0.4
|Олусегун Олакунле
|3
|0.12
|Ахметов Ильзат
|2
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Олаcа Лукас
|1
|0.04
|Кади
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|1
|0.04
|Виктор Са
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Сафонов Матвей
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ломаев Иван
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Орозко Франко
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Олусегун Олакунле
|5
|1
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Кайо Панталеао
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Краснодар
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
6
Крылья Советов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
10
20
Крылья Советов
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Краснодар
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
7
24%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
1
3%
1
6%
46-60
5
17%
5
31%
61-75
9
31%
3
19%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
18%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
8
57%
6
29%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
8
38%
5
42%
76-90
Забито
43
37
19 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
10
23%
1
3%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
4
9%
7
19%
31-45
1
2%
6
16%
46-60
6
14%
7
19%
61-75
17
40%
9
24%
76-90
Пропущено
35
29
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
6
17%
3
10%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
11
31%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Краснодар
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
85
66
211
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
232
1312
1312
619
421
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|34 - 29
|39
|7.
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|44 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 37
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Исход игры
Крылья Советов
14% (8)
Ничья
29.8% (17)
Краснодар
56.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
38.6% (22)
1:1 Ничья
22.8% (13)
1:3 Краснодар
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
2:3 Краснодар
3.5% (2)
1:0 Крылья Советов
3.5% (2)
0:1 Краснодар
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!