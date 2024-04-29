Тур: 26. Стадион: Фишт.
0'
4' Желтая карточкаЗаика Кирилл
14' Желтая карточкаЯкимов Вячеслав
18' Желтая карточкаКордова Серхио
48' Желтая карточкаЮрганов Игорь
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
71 Владение мячом, % 29
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
27
Заика
Кирилл
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
История личных встреч
Сочи
Факел
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.19
|Сауль Гуарирапа
|3
|0.12
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.08
|Бурмистров Никита
|2
|0.08
|Дркушич Ваня
|2
|0.08
|Кравцов Кирилл
|2
|0.08
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.08
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.04
|Алвес Марсело
|1
|0.04
|Юкич Александар
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Кордова Серхио
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|7 (3)
|0.27
|Якимов Вячеслав
|4
|0.15
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.08
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Черов Василий
|1
|0.04
|Моцпан Никита
|1
|0.04
|Божин Сергей
|1
|0.04
|Долгов Александр
|1
|0.04
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кордова Серхио
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Сааведра Игнасио
|3
|0
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
|Сауль Гуарирапа
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Якимов Вячеслав
|5
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Беленов Александр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Акбашев Роман
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Факел
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
5
Сочи
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
8
8
Сочи
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Факел
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Пропущено
22
9
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 6
3
14%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
27%
4
44%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
29%
7
37%
76-90
Пропущено
38
28
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
11%
2
7%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
13
34%
4
14%
31-45
7
18%
5
18%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
8
21%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0
Факел
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0
Результаты матчей
Сочи
Факел
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
2:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Сочи
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
57
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
76
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
1312
817
619
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|41 - 25
|50
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|7.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 40
|25
|16.
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|9.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Факел
Исход игры
Сочи
66.4% (99)
Ничья
14.8% (22)
Факел
18.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:0 Сочи
27.5% (41)
2:1 Сочи
26.2% (39)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:0 Сочи
4% (6)
1:2 Факел
2% (3)
3:1 Сочи
1.3% (2)
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