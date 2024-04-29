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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Сочи
0:0
Второй тайм: 78'
Факел
0'
4' Желтая карточка
Заика Кирилл
14' Желтая карточка
Якимов Вячеслав
18' Желтая карточка
Кордова Серхио
48' Желтая карточка
Юрганов Игорь

Ход матча

4'
Заика Кирилл
 
14'
 
Якимов Вячеслав
18'
Кордова Серхио
 
22'
Чистяков Дмитрий
Дркушич Ваня
 
48'
 
Юрганов Игорь
58'
 
Магаль Руслан
Моцпан Никита
61'
 
Мастерной Владислав
Черов Василий
73'
Бурмистров Никита
Макарчук Артём
 
73'
Юсупов Артур
Сутормин Алексей
 
73'
Аттият-Аллах Яхья
Сааведра Игнасио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 71 Владение мячом, % 29
  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 149
Сочи 66.4% (99)
X 14.8% (22)
Факел 18.8% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
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Факел
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рудаков
Максим
27
Заика
Кирилл
3
Дркушич
Ваня
33
Алвес
Марсело
17
Макарчук
Артём
14
Кравцов
Кирилл
21
Сааведра
Игнасио
19
Сутормин
Алексей
23
Сауль
Гуарирапа
10
Кордова
Серхио
77
Юкич
Александар
31
Беленов
Александр
72
Сенхаджи
Раян
22
Юрганов
Игорь
47
Божин
Сергей
2
Черов
Василий
13
Калинин
Игорь
7
Акбашев
Роман
33
Квеквескири
Ираклий
23
Якимов
Вячеслав
11
Моцпан
Никита
14
Аппаев
Хызыр
Сочи
4-3-3
Факел
5-3-2

История личных встреч

Сочи
Факел

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
К
2:0
ПЛ
2:0
К
1:3
ПЛ
3:0
ТМК
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.19
Сауль Гуарирапа 3 0.12
Джорджевич Лука 2 0.08
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.08
Бурмистров Никита 2 0.08
Дркушич Ваня 2 0.08
Кравцов Кирилл 2 0.08
Игнатьев Иван 2 (1) 0.08
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.27
Якимов Вячеслав 4 0.15
Максимов Максим 2 (1) 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Кордова Серхио 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Сауль Гуарирапа 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 5 0
Якимов Вячеслав 5 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Беленов Александр 2 0
Черов Василий 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0

Результаты матчей

Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Факел
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
5
Сочи
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

8
8
Сочи
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Факел
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Пропущено

22
9
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 6
3
14%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
27%
4
44%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
29%
7
37%
76-90

Пропущено

38
28
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
11%
2
7%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
13
34%
4
14%
31-45
7
18%
5
18%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
8
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0
Факел
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0

Результаты матчей

Сочи
Факел

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
2:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Сочи
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
13
12
8
17
1.5
6
19
3
22
2.5
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 0:0 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 0:0 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
5.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
7.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 0:0 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 0:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Мягко забросил в штрафную Юсупов на ход Саулю, но прочитал эпизод Беленов и на выходе забрал мяч в руки.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Факела" произошла. Вместо Василия Черова игру продолжать будет Владислав Мастерной.
  • Замена
    74'
    Сразу несколько замен в составе хозяев произошло. Вместо Сутормина, Макарчука и Сааведры на поле появились Яхья, Бурмистров и Юсупов.
  • 73'
    Красивым пасом пяткой Юкич запустил в штрафную Макарчука, который прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 72'
    Ушел от соперника теперь уже Заика и навесил на дальнюю штангу, но здесь Сауль проиграл борьбу за мяч Юрганову.
  • 71'
    Финтом ушел от соперника по флангу Юкич и прострелил в центр штрафной низом, но мяч спокойно вынес за пределы поля Божин.
  • 70'
    На фланге оказался на газону Кордова в борьбе с Квеквескири. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.
  • 69'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Божин повреждение. Потребуется медицинская помощь игроку "Факела".
  • 68'
    С угла поля навесил Сутормин на ближнюю штангу, но здесь Сауль нарушил правила в борьбе против Божина.
  • 67'
    С правого фланга навесил Заика в центр под удар Юкичу, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.
  • 66'
    На фланге получил по ногам Юрганов в борьбе против Заики. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Факела".
  • Видеоповтор
    64'
    Вот это да, судьи после просмотра видеоповторов отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд у Алвеса.
  • 63'
    Марсело Алвес! Смогли все же дожать соперника игроки "Сочи". Со штрафного навесил на линию вратарской Макарчук. Здесь головой пробил по воротам Алвес, отправив сферу точно под перекладину.
  • 62'
    На фланге Магаль уложил на газон Заику в силовой борьбе. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Сочи".
  • 61'
    Пауза в матче. На ровном месте упал на газон Черов, держась за бедро. Потребуется ему помощь медиков.
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    • 60'
      Продавил соперника по флангу Юкич и навесил в штрафную, где пробил вторым касанием Сутормин, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Замена
      59'
      Замена теперь уже в составе "Факела" произошла. Вместо Никиты Моцпана свое игровое время получил Руслан Магаль.
    • 58'
      Проникающий пас Сааведра исполнял в штрафную на Юкича, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • Офсайд
      57'
      С центра поля забросил Сааведра на правый фланг, куда забегал Сутормин, но судья остановил атаку из-за офсайда.
    • 56'
      Мягко забросил Сауль в штрафную, куда ворвался Кравцов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 55'
      Ушел от соперника по центру Юрганов и отдал вперед на Акбашева, но этот пас перехватил в подкате Чистяков.
    • 54'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Кордова и сбросил назад на Сутормина, но тот с ходу пробил в сетку с внешней стороны ворот.
    • Офсайд
      53'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Акбашев и тут же забросил вперед на Аппаева, но тот оказался в офсайде.
    • 52'
      В центре поля оказался Калинин на газоне в борьбе против Сутормина. Штрафной удар исполнять будут воронежцы. 
    • 51'
      Снова пробил Юкич после поперечного паса от Сутормина, но без особых проблем Беленов забрал сферу в свои руки.
    • 50'
      Пробивал по воротам Юкич с линии чужой штрафной, но мяч в гуще защитников застрял и не дошел до Беленова.
    • 49'
      Со штрафного Юкич навесил на дальнюю штангу, где Сауль пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Желтая карточка
      48'
      В центре поля Юрганов руками схватил за корпус Сутормина, судья без промедлений показал желтую карточку нарушителю.
    • Второй тайм начался
      46'
      Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Забросил в штрафную соперника Квеквескири на Моцпана, который пробил по воротам, но сфера полетела точно в руки голкиперу.
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • Опасный момент
      45'
      После отличного заброса от Юкича ворвался в штрафную соперника Кордова, но переиграть в ближнем бою вышедшего из ворот Беленова не удалось ему.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к времени первого тайма компенсировал арбитр.
    • 44'
      Убегал от соперника на скорости Акбашев и получил по ногам от Чистякова. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 43'
      С фланга навесил Макарчук на ближнюю штангу, но здесь Юрганов оказался первым на мяче и вынес его подальше от ворот.
    • 42'
      Со штрафного Макарчук навесил на дальнюю штангу, где пробил Кордова, но угодил в Божина, а добивание Сааведры заблокировал в подкате Сенхаджи.
    • 41'
      Пере чужой штрафной грамотно подставился Заика и вынудил нарушить правила Божина. Опасный стандарт исполнять будут сочинцы.
    • 40'
      В центре поля Квеквескири получил по затылку в борьбе против Кордовы, штрафной удар исполнять будут футболисты "Факела".
    • Опасный момент
      39'
      Пробивал головой Кордова из пределов штрафной после подачи от Кравцова, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.
    • 38'
      Ушел от соперника Черов на скорости и прострелил низом в штрафную, но на выходе Рудаков перехватил этот пас.
    • 37'
      Со штрафного навесил Юкич на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с Беленовым нарушил правила Кордова.
    • 36'
      На фланге грамотно подставился Юкич и вынудил нарушить правила Калинина. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.
    • 35'
      Отдавал пас по флангу Заика на ход Кравцову, но того опередил Калинин и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 34'
      На фланге Заика получил по ногам в силовой борьбе против Калинина, но судья не углядел здесь нарушения правил.
    • 33'
      Отдавал с правого фланга Черов в штрафную на ход Моцпану, но того опередил вышедший из ворот Рудаков.
    • 32'
      Бурмистров с фланга мягко забросил в центр штрафной на Сауля, но того опередил Сенхаджи и вынес сферу в центр поля.
    • 31'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Кравцов и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.
    • 30'
      Кордова забрасывал на чужую половину поля, куда забегал Сауль, но не удалось ему оторваться от опеки соперника.
    • 29'
      Отдавал пас с фланга Якимов в штрафную на ход Акбашеву, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.
    • 28'
      С фланга подавал Заика в штрафную, где оторвался от опеки Кордова и пробил головой точно в руки голкиперу.
    • 27'
      Ушел от соперника Юкич по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь Божин вынес сферу за пределы штрафной.
    • 26'
      Убегал по флангу на скорости Моцпан и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Заика.
    • 25'
      Отдавал пас по флангу Черов на ход Акбашеву, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 24'
      Макарчук с углового навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Чистяков, но проиграл борьбу за мяч Моцпану.
    • 24'
      Со штрафного навесил Акбашев на дальнюю штангу, где пробил головой Божин, но не попал в створ ворот.
    • Замена
      23'
      Вынужденная замена в составе "Сочи" произошла. Вместо травмированного Дркушича на поле появился Дмитрий Читсяков.
    • Травма, повреждение
      22'
      Пауза в матче. На ровном месте Дркушич получил повреждение. Потребуется медицинская помощь капитану "Сочи".
    • 21'
      Снова влетел в соперника на фланге Кордова. Нужно аккуратнее играть форварду, ведь так можно и удалиться.
    • Желтая карточка
      20'
      На фланге Кордова прямой ногой в подкате заехал в ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой "горчичник".
    • 19'
      Теперь уже Акбашев навесил на ближнюю штангу, но мяч рикошетом от спины защитника прилетел в руки Рудакову.
    • 18'
      Убегал от соперника по флангу Макарчук и прострелил в центр штрафной, но сферу вынес Божин обратно на фланг.
    • 17'
      Ворвался с левого фланга в штрафную Калинин, но напоролся на Дркушича, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 16'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Заика и не может пока подняться на ноги. Без помощи медиков не обойтись.
    • Желтая карточка
      15'
      На фланге получил по ногам Заика в подкате от Якимова. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 14'
      Мог убегать на ворота соперника Аппаев после паса от Черова, но арбитр зафиксировал нарушение правил.
    • 13'
      С угла поля навесил Якимов на ближнюю штангу, но вышел из ворот Рудаков и забрал мяч в свои руки.
    • 12'
      Ворвался в штрафную соперника Аппаев после паса от Акбашева, но с острого угла пробил он рядом с ближней штангой.
    • 11'
      С угла поля Сутормин навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Кордова, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Опасный момент
      10'
      Сместился с левого фланга к центру Юкич и пробил в дальний верхний угол, но в падении отбил на угловой Беленов.
    • 9'
      Зацепился за сферу Якимов перед чужой штрафной и сбросил поперек на Аппаева, но тому добраться до мяча не позволил Алвес.
    • 8'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде Кордова получил повреждение, потребуется ему помощь медиков.
    • 7'
      В центре поля Кордова получил по голове в борьбе против Божина. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.
    • 6'
      Прорывался по флангу Заика и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Сутормин, но не попал в створ ворот.
    • 5'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Карвцов на ход Кордове, но тот проиграл борьбу за мяч Юрганову.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Кравцов в борьбе против Квеквескири. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника Сааведра на ход Юкичу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Дркушич Ваня уходит с поля. Чистяков Дмитрий выходит вместо него
    • 18'
      Кордова Серхио получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Якимов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Заика Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Факел

    Исход игры
    Сочи
    66.4% (99)
    Ничья
    14.8% (22)
    Факел
    18.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Сочи
    27.5% (41)
    2:1 Сочи
    26.2% (39)
    1:1 Ничья
    11.4% (17)
    2:0 Сочи
    4% (6)
    1:2 Факел
    2% (3)
    3:1 Сочи
    1.3% (2)
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    Сочи
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