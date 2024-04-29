На фланге оказался на газону Кордова в борьбе с Квеквескири. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.

Финтом ушел от соперника по флангу Юкич и прострелил в центр штрафной низом, но мяч спокойно вынес за пределы поля Божин.

Ушел от соперника теперь уже Заика и навесил на дальнюю штангу, но здесь Сауль проиграл борьбу за мяч Юрганову.

Красивым пасом пяткой Юкич запустил в штрафную Макарчука, который прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Сразу несколько замен в составе хозяев произошло. Вместо Сутормина, Макарчука и Сааведры на поле появились Яхья, Бурмистров и Юсупов.

Замена в составе "Факела" произошла. Вместо Василия Черова игру продолжать будет Владислав Мастерной.

Мягко забросил в штрафную Юсупов на ход Саулю, но прочитал эпизод Беленов и на выходе забрал мяч в руки.

Пауза в матче. На ровном месте упал на газон Черов, держась за бедро. Потребуется ему помощь медиков.

На фланге Магаль уложил на газон Заику в силовой борьбе. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Сочи".

Марсело Алвес! Смогли все же дожать соперника игроки "Сочи". Со штрафного навесил на линию вратарской Макарчук. Здесь головой пробил по воротам Алвес, отправив сферу точно под перекладину.

Вот это да, судьи после просмотра видеоповторов отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд у Алвеса.

На фланге получил по ногам Юрганов в борьбе против Заики. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Факела".

С правого фланга навесил Заика в центр под удар Юкичу, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.

С угла поля навесил Сутормин на ближнюю штангу, но здесь Сауль нарушил правила в борьбе против Божина.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Божин повреждение. Потребуется медицинская помощь игроку "Факела".

Снова пробил Юкич после поперечного паса от Сутормина, но без особых проблем Беленов забрал сферу в свои руки.

В центре поля оказался Калинин на газоне в борьбе против Сутормина. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

Отобрал мяч на чужой половине поля Акбашев и тут же забросил вперед на Аппаева, но тот оказался в офсайде.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Кордова и сбросил назад на Сутормина, но тот с ходу пробил в сетку с внешней стороны ворот.

Ушел от соперника по центру Юрганов и отдал вперед на Акбашева, но этот пас перехватил в подкате Чистяков.

Мягко забросил Сауль в штрафную, куда ворвался Кравцов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

С центра поля забросил Сааведра на правый фланг, куда забегал Сутормин, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Проникающий пас Сааведра исполнял в штрафную на Юкича, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Замена теперь уже в составе "Факела" произошла. Вместо Никиты Моцпана свое игровое время получил Руслан Магаль.

Продавил соперника по флангу Юкич и навесил в штрафную, где пробил вторым касанием Сутормин, но мяч застрял в гуще защитников.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

В центре поля Юрганов руками схватил за корпус Сутормина, судья без промедлений показал желтую карточку нарушителю.

Со штрафного Юкич навесил на дальнюю штангу, где Сауль пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

Пробивал по воротам Юкич с линии чужой штрафной, но мяч в гуще защитников застрял и не дошел до Беленова.

Первый тайм

47' Забросил в штрафную соперника Квеквескири на Моцпана, который пробил по воротам, но сфера полетела точно в руки голкиперу.

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' После отличного заброса от Юкича ворвался в штрафную соперника Кордова, но переиграть в ближнем бою вышедшего из ворот Беленова не удалось ему.

45' Три минуты к времени первого тайма компенсировал арбитр.

44' Убегал от соперника на скорости Акбашев и получил по ногам от Чистякова. Штрафной удар исполнять будут гости.

43' С фланга навесил Макарчук на ближнюю штангу, но здесь Юрганов оказался первым на мяче и вынес его подальше от ворот.

42' Со штрафного Макарчук навесил на дальнюю штангу, где пробил Кордова, но угодил в Божина, а добивание Сааведры заблокировал в подкате Сенхаджи.

41' Пере чужой штрафной грамотно подставился Заика и вынудил нарушить правила Божина. Опасный стандарт исполнять будут сочинцы.

40' В центре поля Квеквескири получил по затылку в борьбе против Кордовы, штрафной удар исполнять будут футболисты "Факела".

39' Пробивал головой Кордова из пределов штрафной после подачи от Кравцова, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.

38' Ушел от соперника Черов на скорости и прострелил низом в штрафную, но на выходе Рудаков перехватил этот пас.

37' Со штрафного навесил Юкич на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с Беленовым нарушил правила Кордова.

36' На фланге грамотно подставился Юкич и вынудил нарушить правила Калинина. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.

35' Отдавал пас по флангу Заика на ход Кравцову, но того опередил Калинин и в чистом подкате вынес сферу в аут.

34' На фланге Заика получил по ногам в силовой борьбе против Калинина, но судья не углядел здесь нарушения правил.

33' Отдавал с правого фланга Черов в штрафную на ход Моцпану, но того опередил вышедший из ворот Рудаков.

32' Бурмистров с фланга мягко забросил в центр штрафной на Сауля, но того опередил Сенхаджи и вынес сферу в центр поля.

31' Прорывался по центру к штрафной соперника Кравцов и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.

30' Кордова забрасывал на чужую половину поля, куда забегал Сауль, но не удалось ему оторваться от опеки соперника.

29' Отдавал пас с фланга Якимов в штрафную на ход Акбашеву, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.

28' С фланга подавал Заика в штрафную, где оторвался от опеки Кордова и пробил головой точно в руки голкиперу.

27' Ушел от соперника Юкич по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь Божин вынес сферу за пределы штрафной.

26' Убегал по флангу на скорости Моцпан и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Заика.

25' Отдавал пас по флангу Черов на ход Акбашеву, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

24' Макарчук с углового навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Чистяков, но проиграл борьбу за мяч Моцпану.

24' Со штрафного навесил Акбашев на дальнюю штангу, где пробил головой Божин, но не попал в створ ворот.

23' Вынужденная замена в составе "Сочи" произошла. Вместо травмированного Дркушича на поле появился Дмитрий Читсяков.

22' Пауза в матче. На ровном месте Дркушич получил повреждение. Потребуется медицинская помощь капитану "Сочи".

21' Снова влетел в соперника на фланге Кордова. Нужно аккуратнее играть форварду, ведь так можно и удалиться.

20' На фланге Кордова прямой ногой в подкате заехал в ногу сопернику, за что тут же увидел перед собой "горчичник".

19' Теперь уже Акбашев навесил на ближнюю штангу, но мяч рикошетом от спины защитника прилетел в руки Рудакову.

18' Убегал от соперника по флангу Макарчук и прострелил в центр штрафной, но сферу вынес Божин обратно на фланг.

17' Ворвался с левого фланга в штрафную Калинин, но напоролся на Дркушича, который в чистом подкате отобрал мяч.

16' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Заика и не может пока подняться на ноги. Без помощи медиков не обойтись.

15' На фланге получил по ногам Заика в подкате от Якимова. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

14' Мог убегать на ворота соперника Аппаев после паса от Черова, но арбитр зафиксировал нарушение правил.

13' С угла поля навесил Якимов на ближнюю штангу, но вышел из ворот Рудаков и забрал мяч в свои руки.

12' Ворвался в штрафную соперника Аппаев после паса от Акбашева, но с острого угла пробил он рядом с ближней штангой.

11' С угла поля Сутормин навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Кордова, но мяч в гуще защитников застрял.

10' Сместился с левого фланга к центру Юкич и пробил в дальний верхний угол, но в падении отбил на угловой Беленов.

9' Зацепился за сферу Якимов перед чужой штрафной и сбросил поперек на Аппаева, но тому добраться до мяча не позволил Алвес.

8' Пауза в матче. В прошлом эпизоде Кордова получил повреждение, потребуется ему помощь медиков.

7' В центре поля Кордова получил по голове в борьбе против Божина. Штрафной удар исполнять будут сочинцы.

6' Прорывался по флангу Заика и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Сутормин, но не попал в створ ворот.

5' Диагональ исполнял в штрафную соперника Карвцов на ход Кордове, но тот проиграл борьбу за мяч Юрганову.

4' В центре поля получил по ногам Кравцов в борьбе против Квеквескири. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' Забросил в штрафную соперника Сааведра на ход Юкичу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.