  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Факел
Прогнозы 52
Сочи 75% (39)
X 17.3% (9)
Факел 7.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Факел
3.25
Реклама, betboom.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сочи
Факел

История личных встреч

Сочи
Факел

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
К
2:0
ПЛ
2:0
К
1:3
ПЛ
3:0
ТМК
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.2
Сауль Гуарирапа 3 0.12
Джорджевич Лука 2 0.08
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.08
Бурмистров Никита 2 0.08
Дркушич Ваня 2 0.08
Кравцов Кирилл 2 0.08
Игнатьев Иван 2 (1) 0.08
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Аттият-Аллах Яхья 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Юкич Александар 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 7 (3) 0.28
Якимов Вячеслав 4 0.16
Максимов Максим 2 (1) 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Черов Василий 1 0.04
Моцпан Никита 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Долгов Александр 1 0.04
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Заика Кирилл 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Кордова Серхио 1 1
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Сауль Гуарирапа 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 5 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Беленов Александр 2 0
Черов Василий 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0

Результаты матчей

Сочи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Факел
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
5
Сочи
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Факел
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

8
8
Сочи
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Факел
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Пропущено

22
9
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 6
3
14%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
27%
4
44%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
4
14%
2
11%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
8
29%
7
37%
76-90

Пропущено

38
28
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 17
4
11%
2
7%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
13
34%
4
14%
31-45
7
18%
5
18%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
8
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0
Факел
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0

Результаты матчей

Сочи
Факел

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
2:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Сочи
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
13
12
8
17
1.5
6
19
3
22
2.5
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2024, осталось 2 дня 5 часов 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Сочи 75% (39)
    X 17.3% (9)
    Факел 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Факел
    3.25
    Реклама, betboom.ru
    3.30
    Реклама, betcity.ru
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи - Факел онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Факел

    Исход игры
    Сочи
    75% (39)
    Ничья
    17.3% (9)
    Факел
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    34.6% (18)
    1:0 Сочи
    25% (13)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    2:0 Сочи
    7.7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    Факел
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный