Два угловых кряду исполнили гости, убрав грустный нуль по этому компоненту, но до удара по воротам "стандарты" не были доведены.

Комличенко в позиционной атаке "Ростова" отмечается ударом с радиуса штрафной, но мяч попадает в одного из защитников.

Ярослав Михайлов и Михаил Сиваков появляются на поле вместо Габриэля Флорентина и Мохаммада Горбани.

Гойкович получает предупреждение за срыв атаки фолом против Голенкова.

Комличенко скидывает мяч в направлении Роналдо, однако рефери в этом моменте фиксирует фол в атаке.

Роналдо врывается в штрафную гостей с правого края и стреляет в ближний угол, однако мяч немного разминулся со штангой!

Куэро попытался зацепиться за мяч в передней линии, но у эквадорца был зафиксирован офсайд.

Больше 10 тысяч сегодня на трибунах, "Ростов" близок к тому, чтобы не выиграть третий домашний матч кряду.

Флорентин здорово разобрался с защитником на подступах к штрафной и по дуге пробивает в створ, но Медведев мяч забирает.

Больше 2 xG уже создали сегодня ростовчане, однако КПД остается на нулевом уровне.

Очередной угловой с левого фланга подают хозяева, Голенков в борьбе с Гойковичем смог пробит головой, но в створ не попал.

Всё меньше времени остается на спасение у "Ростова", по такой игре явно не помешал бы Мохебби, но сегодня иранца нет в заявке.

Сидоров на правом фланге обороны втыкается в ногу Щетинину, штрафной готовят ростовчане.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РОНАЛДО! Уткин подает штрафной к линии вратарской, Роналдо выигрывает верховую борьбу и головой посылает мяч в дальний угол!

Голенков после навеса с левого фланга стремился к верховому мячу, однако Гойкович помешал состояться удару Егора.

Около получаса остается играть в этой встрече, "Ростов" сегодня создает очень много, но реализация сильно подводит.

Гогличидзе продвинулся с мячом по левому флангу, Роналдо подтолкнул того в спину, штрафной исполнит "Оренбург".

Штрафной в исполнении Башича не очень удался, далее Николай Комличенко появляется на поле вместо Хорена Байрамяна.

Заброс с правого фланга на Голенкова исполняет Вахания, однако удается защитникам "Оренбурга" отвести угрозу.

В редкую контратаку выбрались гости, Горбани завершил её ударом из центральной зоны, но мяч миновал створ ворот.

Флорентин прошел по левому флангу и исполнил подачу в штрафную - Медведев забрал мяч на выходе.

После навеса Уткина оренбуржцы выбили мяч из штрафной, Осипенко пробивает с отскока, но в створ не попадает.

Джастин Куэро и Лукас Вера появляются на поле вместо Дмитрия Воробьёва и Хорди Томпсона.

Двойную замену произвел Валерий Карпин в перерыве - Даниил Уткин и Евгений Чернов вышли на поле вместо Ивана Комарова и Андрея Ланговича.

Чернов исполняет подачу с левого фланга, мяч доходит до дальней штанги, а Щетинин в падении стреляет в перекладину!

В ответной атаке Воробьёв пробивает из-за пределов штрафной, но Медведев ловит мяч уверенно.

Горбани получает предупреждение за жесткий фол в центре поля.

Грузят ростовчане мяч в чужую штрафную с разных флангов, пока "Оренбург" обороняется довольно спокойно.

Уткин получает мяч в штрафной и пробует пробить с правой, снаряд попадает в Хотулёва и проходит мимо створа.

Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но остроты у ворот Сысуева не случилось.

И еще одну подачу от флажка исполнили ростовчане, однако в очередной раз верх снимают игроки "Оренбурга".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' 2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Сергей Чебан.

44' Лангович получает желтую карточку за жесткий фол на фланге атаки против Мансильи.

43' Лангович катит мяч по флангу на ход Роналдо, тот врывается в штрафную с правого края и пробивает в ближний угол - штанга спасает ворота гостей!

41' Мансилья получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с Ланговичем.

40' Мансилья с левого края штрафной простреливает во второй темп на Флорентина, который в касание бьет очень высоко.

39' Не идут угловые у "Ростова" сегодня, снова мяч довольно легко выбивают игроки "Оренбурга".

38' Голенков после передачи Байрамяна стремился к мячу в штрафной, однако Сысуев вовремя вышел на перехват и смог опередить Егора.

36' Атака гостевой команды завершается дальним ударом Мансильи - мяч пролетает выше перекладины ворот Медведева.

35' Теперь угловой с левого фланга подает Щетинин, на ближней штанге верх остается за игроками "Оренбурга".

34' И еще один корнер исполняют хозяева поля, в сутолоке у ворот "Оренбурга" им так и не удалось пробить по воротам.

33' Угловой в исполнении дончан не принес опасного момента, удается "Оренбургу" разрядить обстановку.

32' Снова остро атакует "Ростов", Роналдо обыгрывается с партнером и пробивает в ближний угол - Сысуев снова спасает.

31' Роналдо получил желтую карточку в одном из эпизодов, который остался за кадром.

30' Щетинин завершает атаку "Ростова" плотным ударом с дальней дистанции - мяч минует створ ворот.

28' Пока очень интригующий футбол в Ростове-на-Дону, пока самый яркий матч сегодняшнего дня, хотя в Самаре, несмотря на 0:0, тоже было на что посмотреть.

26' Воробьёв после заброса из глубины поля и врывается в штрафную, упал на газон в борьбе с Сако, но пенальти нет.

25' "Оренбург" берет мяч под свой контроль, чтобы немного сбить атакующий пыл "Ростова", который вновь вернулся к исходным настройкам.

23' А вот сейчас крайне опасно! Байрамян простреливает с правого фланга, Голенков пробивает в касание в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой!

22' Голенков после навеса Ланговича не смог пробить головой, дальше мяч от Прохина отскакивает к Роналдо, но бразилец не смог толково пробить по воротам.

20' Щетинин на правом краю штрафной эффектно обыграл на замахе соперника и прострелил, от Хотулёва мяч отскочил к Глебову, удар которого был заблокирован. В продолжение атаки издали приложился Лангович, но мяч снова попал в защитника.

19' Еще одна фланговая атака "Ростова" завершается подачей в руки Сысуеву, остроты нет.

18' Щетинин с правого фланга исполняет подачу в штрафную, мяч летит в створ ворот и достается Сысуеву.

17' Пока не удается "Ростову" прийти в себя после необязательного гола, "Оренбург" вполне может подловить соперника, как это удавалось "Спартаку".

16' Штрафной Флорентин разыгрывает с Гогличидзе, Лео подает в штрафную, но навес получается слишком высоким.

15' Да, все привыкли к привозам Песьякова, сегодня отличился со знаком минус Медведев.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ХОРДИ ТОМПСОН!

Воробьёв на левом фланге обокрал Сако и покатил в штрафную, Флорентин исполнил подачу, Медведев не поймал мяч на выходе, а Томпсон перправил снаряд в пустой створ!

12' Чуть успокаивается игра после бурного начала в исполнении обеих команд, более позиционным становится футбол.

10' Матч первого круга завершился ничейным исходом - Осипенко не забил пенальти в первом тайме, но спас "Ростов" в концовке, ответив на гол Воробьёва.

8' Роналдо отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, однако мяч попадает в Прохина.

7' "Оренбург" два последних матча проиграл, снова оказавшись в зоне стыковых матчей. Правда, набранные очки сегодня позволят уральцам покинуть её.

6' Угловой с правого фланга подали хозяева поля, однако остроты этот "стандарт" не принес. Тем не менее, отмечаем довольно бодрое начало встречи в Ростове-на-Дону.

5' Голенков после навеса с правого фланга пробивает головой в ближний угол - Сысуев спасает свои ворота!

4' Напомним, что "Ростов" в прошлом домашнем матче проиграл "Спартаку" 1:5, но затем минимально выиграл в Екатеринбурге. Сегодня в случае победы команда Валерия Карпина догонит по очкам "Крылья Советов", которые идут на шестом месте.

3' В ответной атаке Глебов после скидки Голенкова пальнул из-за пределов штрафной - Сысуев мяч ловит.

2' Мансилья с левого угла штрафной пробивает в ближний угол - Медведев забирает мяч.