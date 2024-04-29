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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Ростов
1:1
Второй тайм: 88'
Оренбург
0'
0:1
12' Гол
Томпсон Хорди
31' Желтая карточка
Роналдо
41' Желтая карточка
Мансилья Брайан Эсекиэль
44' Желтая карточка
Лангович Андрей
51' Желтая карточка
Горбани Мохаммад
1:1
81' Гол
Роналдо
86' Желтая карточка
Гойкович Ренато

Ход матча

12'
0:1
Томпсон Хорди
31'
Роналдо
 
41'
 
Мансилья Брайан Эсекиэль
44'
Лангович Андрей
 
46'
Чернов Евгений
Комаров Иван
 
46'
Уткин Даниил
Лангович Андрей
 
51'
 
Горбани Мохаммад
56'
 
Гойкович Ренато
Мансилья Брайан Эсекиэль
64'
Комличенко Николай
Байрамян Хорен
 
72'
 
Куэро Джастин
Томпсон Хорди
72'
 
Вера Лукас Габриэль
Воробьёв Дмитрий
73'
Терентьев Денис
Вахания Илья
 
81'
Роналдо
(Уткин Даниил)
1:1
85'
 
Сиваков Михаил
Горбани Мохаммад
85'
 
Михайлов Ярослав
Флорентин Сесар Габриэль
86'
 
Гойкович Ренато
Прогнозы 148
Ростов 88.5% (131)
X 7.4% (11)
Оренбург 4.1% (6)
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История личных встреч

Ростов
Оренбург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
4:2
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
110

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.31
Мохебби Мохаммад 6 0.23
Осипенко Максим 6 (4) 0.23
Роналдо 3 0.12
Комличенко Николай 3 (1) 0.12
Щетинин Кирилл 2 0.08
Глебов Данил 2 0.08
Уткин Даниил 1 0.04
Миронов Алексей 1 0.04
Вахания Илья 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Лангович Андрей 1 0.04
Комаров Иван 1 0.04
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Сако Умар 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 0.23
Перес Матиас 5 0.19
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.12
Марин Джимми 3 0.12
Обухов Владимир 3 0.12
Хотулёв Данила 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Томпсон Хорди 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Сидоров Максим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 6 1
Байрамян Хорен 7 0
Комличенко Николай 5 0
Прохин Данила 4 0
Сако Умар 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Лангович Андрей 1 1
Роналдо 2 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комаров Иван 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 12 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Флорентин Сесар Габриэль 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Деограсия Давид 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Ростов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Оренбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
8
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Оренбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

9
16
Ростов
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Оренбург
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

23
10
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
4
17%
5
50%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
3
17%
6
30%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
3
17%
6
30%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
11%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
29%
7
39%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
6
30%
3
23%
76-90

Забито

37
28
20 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
4
11%
2
7%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
10
27%
1
4%
31-45
7
19%
7
25%
46-60
2
5%
4
14%
61-75
8
22%
12
43%
76-90

Пропущено

38
33
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
8
21%
2
6%
1-15
6
16%
5
15%
16-30
4
11%
9
27%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
24%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1
Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1

Результаты матчей

Ростов
Оренбург

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ростов
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
4
8
3
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
2
11
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
7
11
14
1.5
6
19
4
21
2.5
4
21
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 1:1 Заявка 26 10 8 8 38 - 39 38
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Оренбург
 1:1 Заявка 26 6 9 11 29 - 34 27
14.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
5.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
6.
Ростов
 1:1 Заявка 14 7 5 2 25 - 18 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 1:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 1:1 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 1:1 Заявка 14 1 6 7 11 - 21 9
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    88'
    Роналдо врывается в штрафную гостей с правого края и стреляет в ближний угол, однако мяч немного разминулся со штангой!
  • Фол, нарушение
    87'
    Комличенко скидывает мяч в направлении Роналдо, однако рефери в этом моменте фиксирует фол в атаке.
  • Желтая карточка
    86'
    Прохин получает желтую карточку за откидку мяча.
  • Желтая карточка
    85'
    Гойкович получает предупреждение за срыв атаки фолом против Голенкова.
  • Замена
    85'
    Ярослав Михайлов и Михаил Сиваков появляются на поле вместо Габриэля Флорентина и Мохаммада Горбани.
  • 84'
    Комличенко в позиционной атаке "Ростова" отмечается ударом с радиуса штрафной, но мяч попадает в одного из защитников.
  • Угловой
    83'
    Два угловых кряду исполнили гости, убрав грустный нуль по этому компоненту, но до удара по воротам "стандарты" не были доведены.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РОНАЛДО!
    Уткин подает штрафной к линии вратарской, Роналдо выигрывает верховую борьбу и головой посылает мяч в дальний угол!
  • Фол, нарушение
    80'
    Сидоров на правом фланге обороны втыкается в ногу Щетинину, штрафной готовят ростовчане.
  • 79'
    Всё меньше времени остается на спасение у "Ростова", по такой игре явно не помешал бы Мохебби, но сегодня иранца нет в заявке.
  • Угловой
    78'
    Очередной угловой с левого фланга подают хозяева, Голенков в борьбе с Гойковичем смог пробит головой, но в створ не попал.
  • 77'
    Больше 2 xG уже создали сегодня ростовчане, однако КПД остается на нулевом уровне.
  • 76'
    Флорентин здорово разобрался с защитником на подступах к штрафной и по дуге пробивает в створ, но Медведев мяч забирает.
  • 75'
    Больше 10 тысяч сегодня на трибунах, "Ростов" близок к тому, чтобы не выиграть третий домашний матч кряду.
  • Офсайд
    74'
    Куэро попытался зацепиться за мяч в передней линии, но у эквадорца был зафиксирован офсайд.
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    • Замена
      73'
      Джастин Куэро и Лукас Вера появляются на поле вместо Дмитрия Воробьёва и Хорди Томпсона.
    • Замена
      72'
      Денис Терентьев выходит на поле вместо Ильи Вахании.
    • 71'
      После навеса Уткина оренбуржцы выбили мяч из штрафной, Осипенко пробивает с отскока, но в створ не попадает.
    • 69'
      Флорентин прошел по левому флангу и исполнил подачу в штрафную - Медведев забрал мяч на выходе.
    • 67'
      В редкую контратаку выбрались гости, Горбани завершил её ударом из центральной зоны, но мяч миновал створ ворот.
    • 65'
      Заброс с правого фланга на Голенкова исполняет Вахания, однако удается защитникам "Оренбурга" отвести угрозу.
    • Замена
      64'
      Штрафной в исполнении Башича не очень удался, далее Николай Комличенко появляется на поле вместо Хорена Байрамяна.
    • Фол, нарушение
      63'
      Гогличидзе продвинулся с мячом по левому флангу, Роналдо подтолкнул того в спину, штрафной исполнит "Оренбург".
    • 62'
      Около получаса остается играть в этой встрече, "Ростов" сегодня создает очень много, но реализация сильно подводит.
    • 60'
      Голенков после навеса с левого фланга стремился к верховому мячу, однако Гойкович помешал состояться удару Егора.
    • Угловой
      58'
      И еще одну подачу от флажка исполнили ростовчане, однако в очередной раз верх снимают игроки "Оренбурга".
    • Угловой
      57'
      Угловой с левого фланга подали хозяева поля, но остроты у ворот Сысуева не случилось.
    • Замена
      56'
      Вместо Брайан Мансильи на поле появляется Ренато Гойкович.
    • 55'
      Уткин получает мяч в штрафной и пробует пробить с правой, снаряд попадает в Хотулёва и проходит мимо створа.
    • 53'
      Грузят ростовчане мяч в чужую штрафную с разных флангов, пока "Оренбург" обороняется довольно спокойно.
    • Желтая карточка
      51'
      Горбани получает предупреждение за жесткий фол в центре поля.
    • 49'
      В ответной атаке Воробьёв пробивает из-за пределов штрафной, но Медведев ловит мяч уверенно.
    • Штанга
      48'
      Чернов исполняет подачу с левого фланга, мяч доходит до дальней штанги, а Щетинин в падении стреляет в перекладину!
    • Замена
      47'
      Двойную замену произвел Валерий Карпин в перерыве - Даниил Уткин и Евгений Чернов вышли на поле вместо Ивана Комарова и Андрея Ланговича.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Сергей Чебан.
    • Желтая карточка
      44'
      Лангович получает желтую карточку за жесткий фол на фланге атаки против Мансильи.
    • Штанга
      43'
      Лангович катит мяч по флангу на ход Роналдо, тот врывается в штрафную с правого края и пробивает в ближний угол - штанга спасает ворота гостей!
    • Желтая карточка
      41'
      Мансилья получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с Ланговичем.
    • 40'
      Мансилья с левого края штрафной простреливает во второй темп на Флорентина, который в касание бьет очень высоко.
    • Угловой
      39'
      Не идут угловые у "Ростова" сегодня, снова мяч довольно легко выбивают игроки "Оренбурга".
    • 38'
      Голенков после передачи Байрамяна стремился к мячу в штрафной, однако Сысуев вовремя вышел на перехват и смог опередить Егора.
    • 36'
      Атака гостевой команды завершается дальним ударом Мансильи - мяч пролетает выше перекладины ворот Медведева.
    • Угловой
      35'
      Теперь угловой с левого фланга подает Щетинин, на ближней штанге верх остается за игроками "Оренбурга".
    • Угловой
      34'
      И еще один корнер исполняют хозяева поля, в сутолоке у ворот "Оренбурга" им так и не удалось пробить по воротам.
    • Угловой
      33'
      Угловой в исполнении дончан не принес опасного момента, удается "Оренбургу" разрядить обстановку.
    • 32'
      Снова остро атакует "Ростов", Роналдо обыгрывается с партнером и пробивает в ближний угол - Сысуев снова спасает.
    • Желтая карточка
      31'
      Роналдо получил желтую карточку в одном из эпизодов, который остался за кадром.
    • 30'
      Щетинин завершает атаку "Ростова" плотным ударом с дальней дистанции - мяч минует створ ворот.
    • 28'
      Пока очень интригующий футбол в Ростове-на-Дону, пока самый яркий матч сегодняшнего дня, хотя в Самаре, несмотря на 0:0, тоже было на что посмотреть.
    • 26'
      Воробьёв после заброса из глубины поля и врывается в штрафную, упал на газон в борьбе с Сако, но пенальти нет.
    • 25'
      "Оренбург" берет мяч под свой контроль, чтобы немного сбить атакующий пыл "Ростова", который вновь вернулся к исходным настройкам.
    • Опасный момент
      23'
      А вот сейчас крайне опасно! Байрамян простреливает с правого фланга, Голенков пробивает в касание в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой!
    • 22'
      Голенков после навеса Ланговича не смог пробить головой, дальше мяч от Прохина отскакивает к Роналдо, но бразилец не смог толково пробить по воротам.
    • 20'
      Щетинин на правом краю штрафной эффектно обыграл на замахе соперника и прострелил, от Хотулёва мяч отскочил к Глебову, удар которого был заблокирован. В продолжение атаки издали приложился Лангович, но мяч снова попал в защитника.
    • 19'
      Еще одна фланговая атака "Ростова" завершается подачей в руки Сысуеву, остроты нет.
    • 18'
      Щетинин с правого фланга исполняет подачу в штрафную, мяч летит в створ ворот и достается Сысуеву.
    • 17'
      Пока не удается "Ростову" прийти в себя после необязательного гола, "Оренбург" вполне может подловить соперника, как это удавалось "Спартаку".
    • 16'
      Штрафной Флорентин разыгрывает с Гогличидзе, Лео подает в штрафную, но навес получается слишком высоким.
    • 15'
      Да, все привыкли к привозам Песьякова, сегодня отличился со знаком минус Медведев.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ХОРДИ ТОМПСОН!
      Воробьёв на левом фланге обокрал Сако и покатил в штрафную, Флорентин исполнил подачу, Медведев не поймал мяч на выходе, а Томпсон перправил снаряд в пустой створ!
    • 12'
      Чуть успокаивается игра после бурного начала в исполнении обеих команд, более позиционным становится футбол.
    • 10'
      Матч первого круга завершился ничейным исходом - Осипенко не забил пенальти в первом тайме, но спас "Ростов" в концовке, ответив на гол Воробьёва.
    • 8'
      Роналдо отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, однако мяч попадает в Прохина.
    • 7'
      "Оренбург" два последних матча проиграл, снова оказавшись в зоне стыковых матчей. Правда, набранные очки сегодня позволят уральцам покинуть её.
    • Угловой
      6'
      Угловой с правого фланга подали хозяева поля, однако остроты этот "стандарт" не принес. Тем не менее, отмечаем довольно бодрое начало встречи в Ростове-на-Дону.
    • Опасный момент
      5'
      Голенков после навеса с правого фланга пробивает головой в ближний угол - Сысуев спасает свои ворота!
    • 4'
      Напомним, что "Ростов" в прошлом домашнем матче проиграл "Спартаку" 1:5, но затем минимально выиграл в Екатеринбурге. Сегодня в случае победы команда Валерия Карпина догонит по очкам "Крылья Советов", которые идут на шестом месте.
    • 3'
      В ответной атаке Глебов после скидки Голенкова пальнул из-за пределов штрафной - Сысуев мяч ловит.
    • 2'
      Мансилья с левого угла штрафной пробивает в ближний угол - Медведев забирает мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Лангович Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Мансилья Брайан Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Роналдо получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Томпсон Хорди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 1:1 Оренбург

    Исход игры
    Ростов
    88.5% (131)
    Ничья
    7.4% (11)
    Оренбург
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    43.2% (64)
    2:0 Ростов
    10.8% (16)
    1:0 Ростов
    10.1% (15)
    3:1 Ростов
    6.8% (10)
    1:1 Ничья
    5.4% (8)
    3:0 Ростов
    1.4% (2)
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