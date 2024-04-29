Тур: 26. Стадион: Ростов Арена.
0'
0:1
12' ГолТомпсон Хорди
31' Желтая карточкаРоналдо
41' Желтая карточкаМансилья Брайан Эсекиэль
44' Желтая карточкаЛангович Андрей
51' Желтая карточкаГорбани Мохаммад
1:1
81' ГолРоналдо
86' Желтая карточкаГойкович Ренато
Ход матча
12'
0:1
31'
44'
51'
81'
1:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Зубенко ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Марин ДжиммиНападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
Ростов
Оренбург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.82
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
110
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.31
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.23
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.23
|Роналдо
|3
|0.12
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.12
|Щетинин Кирилл
|2
|0.08
|Глебов Данил
|2
|0.08
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Вахания Илья
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Лангович Андрей
|1
|0.04
|Комаров Иван
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6
|0.23
|Перес Матиас
|5
|0.19
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (1)
|0.12
|Марин Джимми
|3
|0.12
|Обухов Владимир
|3
|0.12
|Хотулёв Данила
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.04
|Башич Иван
|1
|0.04
|Томпсон Хорди
|1
|0.04
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.04
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Сидоров Максим
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|6
|1
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Комличенко Николай
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Сако Умар
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Лангович Андрей
|1
|1
|Роналдо
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|12
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Флорентин Сесар Габриэль
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Деограсия Давид
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Оренбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
8
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Оренбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
9
16
Ростов
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Оренбург
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
23
10
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
4
17%
5
50%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
3
17%
6
30%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
3
17%
6
30%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
11%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
29%
7
39%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
6
30%
3
23%
76-90
Забито
37
28
20 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
4
11%
2
7%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
10
27%
1
4%
31-45
7
19%
7
25%
46-60
2
5%
4
14%
61-75
8
22%
12
43%
76-90
Пропущено
38
33
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
8
21%
2
6%
1-15
6
16%
5
15%
16-30
4
11%
9
27%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
24%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1
Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1
Результаты матчей
Ростов
Оренбург
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ростов
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
48
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
211
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
187
1114
619
421
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|41 - 25
|50
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|7.
|1:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|38 - 39
|38
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|13.
|1:1 Заявка
|26
|6
|9
|11
|29 - 34
|27
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 40
|25
|16.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|6.
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 18
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|11.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|10.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|1:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 21
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 1:1 Оренбург
Исход игры
Ростов
88.5% (131)
Ничья
7.4% (11)
Оренбург
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (77)
Меньше
34.19% (40)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Ростов
43.2% (64)
2:0 Ростов
10.8% (16)
1:0 Ростов
10.1% (15)
3:1 Ростов
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:0 Ростов
1.4% (2)
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