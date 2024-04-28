Тур: 26. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Ахмат
Пари НН
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|6 (4)
|0.24
|Ковачев Светослав
|3
|0.12
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.12
|Бериша Бернард
|2
|0.08
|Ильин Владимир
|2
|0.08
|Тимофеев Артём
|2
|0.08
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Камило Рейжерс
|1
|0.04
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Садулаев Лечи
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|0
|0
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.28
|Севикян Эдгар
|4
|0.16
|Боселли Хуан
|2
|0.08
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.08
|Гоцук Кирилл
|1
|0.04
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|7
|0
|Семёнов Андрей
|5
|1
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Камилов Владислав
|5
|0
|Бериша Бернард
|5
|0
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоцук Кирилл
|4
|2
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Майга Мамаду
|6
|0
|Каккоев Никита
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Пари НН
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
4
Ахмат
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Пари НН
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
6
14
Ахмат
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Пари НН
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
15
5
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
2
13%
1
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
60%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
4
40%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
8
50%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Забито
25
26
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
2
8%
4
15%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
8
32%
9
35%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
5
20%
6
23%
76-90
Пропущено
36
31
22 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
7
19%
4
13%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
14
39%
6
19%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
7
19%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2
Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4
Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Результаты матчей
Ахмат
Пари НН
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
2:0
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
310
67
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1510
520
718
124
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|34 - 29
|39
|7.
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|44 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 37
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Пари НН
Исход игры
Ахмат
66.9% (93)
Ничья
18.7% (26)
Пари НН
14.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
28.1% (39)
1:0 Ахмат
23.7% (33)
1:1 Ничья
13.7% (19)
1:2 Пари НН
5% (7)
2:0 Ахмат
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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