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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 49
Ахмат 69.4% (34)
X 16.3% (8)
Пари НН 14.3% (7)
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Ахмат
Пари НН

История личных встреч

Ахмат
Пари НН

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 6 (4) 0.24
Ковачев Светослав 3 0.12
Агаларов Гамид 3 (2) 0.12
Бериша Бернард 2 0.08
Ильин Владимир 2 0.08
Тимофеев Артём 2 0.08
Тодорович Дарко 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Камилов Владислав 0 0
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.28
Севикян Эдгар 4 0.16
Боселли Хуан 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Зе Турбо Жозе 2 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.04
Каккоев Никита 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Кутателадзе Николоз 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 5 0
Бериша Бернард 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 4 2
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 6 0
Каккоев Никита 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Пари НН
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
4
Ахмат
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Пари НН
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

6
14
Ахмат
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Пари НН
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

15
5
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
2
13%
1
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
60%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
4
40%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
8
50%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Забито

25
26
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
2
8%
4
15%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
8
32%
9
35%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
5
20%
6
23%
76-90

Пропущено

36
31
22 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
7
19%
4
13%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
14
39%
6
19%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
7
19%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2
Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4
Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1

Результаты матчей

Ахмат
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
2:0
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
2
10
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
5
20
1.5
7
18
1
24
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 49
    Ахмат 69.4% (34)
    X 16.3% (8)
    Пари НН 14.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Пари НН
    3.45
    3.55
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Пари НН

    Исход игры
    Ахмат
    69.4% (34)
    Ничья
    16.3% (8)
    Пари НН
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    36.7% (18)
    1:0 Ахмат
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    2:0 Ахмат
    4.1% (2)
    1:2 Пари НН
    4.1% (2)
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