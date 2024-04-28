Тур: 26. Стадион: Ростех Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
78
Дивеев
Игорь
90
Лукин
Матвей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна ДиегоЗащитник
-
11 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Балтика
ЦСКА Москва
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
360
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5
|0.2
|Фернандес Алекс II
|3
|0.12
|Кузьмин Максим
|2
|0.08
|Козлов Данила Сергеевич
|2
|0.08
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|Гузина Гедеон
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Фамейе Джоэль
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (6)
|0.4
|Заболотный Антон
|8 (1)
|0.32
|Мусаев Тамерлан
|5
|0.2
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0.12
|Давила Виктор
|3
|0.12
|Гайич Милан III
|3
|0.12
|Обляков Иван
|2
|0.08
|Мухин Максим
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Агапов Илья
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Глебов Кирилл
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Кузьмин Максим
|4
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Роберто II
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|9
|2
|Мойзес Роберто
|7
|0
|Зделар Саша
|5
|0
|Заболотный Антон
|4
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0
|Гайич Милан III
|2
|1
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Дивеев Игорь
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
13
Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
7
21
Балтика
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
ЦСКА Москва
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
4
22%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
40%
3
17%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 13
3
23%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
15%
6
25%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
1
8%
7
29%
29%
61-75
5
38%
4
17%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
6
40%
76-90
Забито
23
42
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 14
14 Не забивали 3
3
13%
6
14%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
5
22%
8
19%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
1
4%
10
24%
61-75
9
39%
7
17%
76-90
Пропущено
33
35
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
5
15%
4
11%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
5
15%
7
20%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
8
24%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7
Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Результаты матчей
Балтика
ЦСКА Москва
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
7
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Балтика
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
57
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
102
310
66
112
39
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
223
817
1312
124
718
124
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|44 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - ЦСКА Москва
Исход игры
Балтика
16.8% (26)
Ничья
20% (31)
ЦСКА Москва
63.2% (98)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
37.4% (58)
1:1 Ничья
14.2% (22)
0:1 ЦСКА Москва
10.3% (16)
0:2 ЦСКА Москва
3.2% (5)
2:1 Балтика
2.6% (4)
1:3 ЦСКА Москва
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:0 Балтика
1.9% (3)
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