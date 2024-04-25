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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Балтика
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 45
Балтика 22.2% (10)
X 8.9% (4)
ЦСКА Москва 68.9% (31)
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История личных встреч

Балтика
ЦСКА Москва

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
2:0
К
0:1
ПЛ
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 0.2
Фернандес Алекс II 3 0.12
Кузьмин Максим 2 0.08
Козлов Данила Сергеевич 2 0.08
Лисакович Виталий 2 0.08
Гузина Гедеон 2 0.08
Ковалёв Юрий 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (6) 0.4
Заболотный Антон 8 (1) 0.32
Мусаев Тамерлан 5 0.2
Файзуллаев Аббосбек 3 0.12
Давила Виктор 3 0.12
Гайич Милан III 3 0.12
Обляков Иван 2 0.08
Мухин Максим 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Агапов Илья 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Луна Диего 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Роберто II 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 2
Мойзес Роберто 7 0
Зделар Саша 5 0
Заболотный Антон 4 0
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Балтика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ЦСКА Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
13
Балтика
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

7
21
Балтика
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
ЦСКА Москва
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
4
22%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
40%
3
17%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
21%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 13
3
23%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
15%
6
25%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
1
8%
7
29%
29%
61-75
5
38%
4
17%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
6
40%
76-90

Забито

23
42
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 14
14 Не забивали 3
3
13%
6
14%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
5
22%
8
19%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
1
4%
10
24%
61-75
9
39%
7
17%
76-90

Пропущено

33
35
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
5
15%
4
11%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
5
15%
7
20%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
8
24%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7
Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0

Результаты матчей

Балтика
ЦСКА Москва

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:7
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
7
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
22
3
8
17
1.5
13
12
1
24
2.5
7
18
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 45
    Балтика 22.2% (10)
    X 8.9% (4)
    ЦСКА Москва 68.9% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Балтика
    22.2% (10)
    Ничья
    8.9% (4)
    ЦСКА Москва
    68.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    55.6% (25)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    6.7% (3)
    2:1 Балтика
    4.4% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.4% (2)
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