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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 51
Спартак Москва 70.6% (36)
X 15.7% (8)
Локомотив Москва 13.7% (7)
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История личных встреч

Спартак Москва
Локомотив Москва

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

38 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
4:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КPП
1:1
ПЛ
0:3
КPП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

50
41

Голов в среднем за матч

1.32
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.24
Соболев Александр Сергеевич 5 0.2
Бонгонда Тео 5 0.2
Медина Хесус 4 (1) 0.16
Хлусевич Даниил 4 0.16
Мартинс Кристофер 3 0.12
Игнатов Михаил Александрович 2 0.08
Зиньковский Антон 2 0.08
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.28
Тикнизян Наир 6 0.24
Жемалетдинов Рифат 5 0.2
Миранчук Антон 4 (2) 0.16
Дзюба Артём 4 0.16
Пиняев Сергей 3 0.12
Сулейманов Тимур 3 0.12
Баринов Дмитрий 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Самошников Илья 1 0.04
Фассон Лукас 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Сильянов Александр 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 7 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Бабич Срджан 4 1
Умяров Наиль 5 0
Дуарте Алексис 4 0
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 0
Тикнизян Наир 3 2
Карпукас Артём 4 1
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Михаил Галактионов 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
9
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Локомотив Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

14
22
Спартак Москва
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
5
28%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
39%
9
43%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Забито

17
22
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
36%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
5
33%
76-90

Забито

35
43
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
14%
6
14%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
6
17%
4
9%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
12
34%
17
40%
76-90

Пропущено

28
33
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
7%
5
15%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
3
11%
10
30%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
10
36%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2
Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Локомотив Москва

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
7
6
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
3
9
2
11
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
22
3
11
14
1.5
13
12
4
21
2.5
6
19
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Спартак Москва 70.6% (36)
    X 15.7% (8)
    Локомотив Москва 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.30
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    3.75
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    70.6% (36)
    Ничья
    15.7% (8)
    Локомотив Москва
    13.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    37.3% (19)
    1:2 Локомотив Москва
    11.8% (6)
    2:0 Спартак Москва
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:0 Спартак Москва
    5.9% (3)
    3:1 Спартак Москва
    3.9% (2)
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