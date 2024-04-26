Тур: 26. Стадион: Лукойл Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Локомотив Москва
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
38 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
50
41
Голов в среднем за матч
1.32
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.24
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.2
|Бонгонда Тео
|5
|0.2
|Медина Хесус
|4 (1)
|0.16
|Хлусевич Даниил
|4
|0.16
|Мартинс Кристофер
|3
|0.12
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.08
|Зиньковский Антон
|2
|0.08
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.28
|Тикнизян Наир
|6
|0.24
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.2
|Миранчук Антон
|4 (2)
|0.16
|Дзюба Артём
|4
|0.16
|Пиняев Сергей
|3
|0.12
|Сулейманов Тимур
|3
|0.12
|Баринов Дмитрий
|2
|0.08
|Морозов Евгений
|2
|0.08
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Фассон Лукас
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Изидор Вильсон
|1
|0.04
|Сильянов Александр
|1
|0.04
|Погостнов Егор
|1
|0.04
|Сарвели Владислав
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|7
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Бабич Срджан
|4
|1
|Умяров Наиль
|5
|0
|Дуарте Алексис
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|0
|Тикнизян Наир
|3
|2
|Карпукас Артём
|4
|1
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Морозов Евгений
|4
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Михаил Галактионов
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
9
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Локомотив Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
14
22
Спартак Москва
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
5
28%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
39%
9
43%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
2
11%
76-90
Забито
17
22
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
36%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
5
33%
76-90
Забито
35
43
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
14%
6
14%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
6
17%
4
9%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
12
34%
17
40%
76-90
Пропущено
28
33
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
7%
5
15%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
3
11%
10
30%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
10
36%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2
Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Локомотив Москва
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
66
76
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
58
66
211
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
223
1114
1312
421
619
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|34 - 29
|39
|7.
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|44 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 37
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Спартак Москва
70.6% (36)
Ничья
15.7% (8)
Локомотив Москва
13.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
37.3% (19)
1:2 Локомотив Москва
11.8% (6)
2:0 Спартак Москва
7.8% (4)
1:1 Ничья
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:0 Спартак Москва
5.9% (3)
3:1 Спартак Москва
3.9% (2)
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