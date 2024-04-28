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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 20'
Зенит
0'
Прогнозы 185
Динамо Москва 23.8% (44)
X 29.7% (55)
Зенит 46.5% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
18
Маричаль
Николас
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
93
Лаксальт
Диего
8
Карраскаль
Хорхе
24
Чавес
Луис
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
9
Артур
Виктор
Гимараес
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
Динамо Москва
4-2-3-1
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Динамо Москва
Зенит

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

8.3%
55.6%
36.1%
3 победы 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.81
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 12 0.46
Бителло 6 0.23
Смолов Фёдор 4 (2) 0.15
Чавес Луис 4 (1) 0.15
Макаров Денис 4 0.15
Нгамалё Николя 3 0.12
Фернандес Роберто 2 0.08
Гладышев Ярослав 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Фомин Даниил 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.62
Сергеев Иван 6 0.23
Вендел Маркус 4 0.15
Клаудиньо 4 (1) 0.15
Мостовой Андрей 3 0.12
Дуглас Сантос 2 0.08
Мантуан Густаво 2 0.08
Артур Виктор Гимараес 2 0.08
Изидор Вильсон 2 0.08
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 4 1
Лаксальт Диего 5 0
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Фомин Даниил 3 0
Шунин Антон 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
5
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Зенит
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

26
18
Динамо Москва
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Зенит
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

27
20
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
19%
2
10%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
8
30%
30%
5
25%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
2
7%
5
25%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
7
39%
3
27%
76-90

Забито

44
43
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
8
18%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
10
23%
9
21%
31-45
9
20%
7
16%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
4
9%
10
23%
76-90

Пропущено

31
23
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
3
10%
6
26%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
11
35%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2
Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Зенит

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
7
5
5
8
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
23
2
14
11
1.5
13
12
5
20
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 26 15 6 5 44 - 22 51
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 26 12 9 5 42 - 33 45
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3.
Зенит
 0:0 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
4.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
6.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
7.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 13 7 3 3 17 - 13 24
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
2.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Бальбуэна выбивает мяч у Мостового на левом фланге. По кратчайшей траектории он выбивает сферу за боковую линию. Удачно сыграно футболистом "Динамо".
  • 19'
    Фомин отдавал передачу на Тюкавина, но тот слишком быстро побежал вперед, после чего получил пас в спину. Со снарядом в итоге расстались динамовцы. 
  • 18'
    Кассьерра в центре получил мяч, но слишком сильно от себя его отпустил. По итогу футбольный снаряд достался игрокам "Динамо", сыгравшим на вынос. 
  • 16'
    Веселой получается наша игра. Пока "Динамо" чуть активнее на футбольном поле, но и соперник действует здорово на острие. Обоюдно интересную игру пока мы имеем. 
  • 15'
    Разыграли футболисты "Зенита" стандартное положение. В итоге из-за пределов штрафной Дуглас Сантос нанес удар, и мяч полетел значительно выше мишени. 
  • Угловой
    14'
    Мостовой запрессинговал сейчас Чавеса на левом фланге, и тот невольно выбил мяч на угловой. Второй стандарт подаст "Зенит". Правда, теперь с левого края. 
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Кассьерра в центре штрафной получил сейчас мяч. Пробивал он в правый угол, но бросился за снарядом Шунин, которому удалось свой коллектив спасти!
  • Фол, нарушение
    12'
    В центре поля сбивают сейчас Вендела. Рефери фиксирует нарушение правил, но обходится в этой ситуации без карточки желтого цвета. 
  • 10'
    Нино сыграл в центре поля в отборе. Далее передача на Клаудиньо прошла, но пас был не в шаг игроку "Зенита". Тот со сферой в итоге расстался. 
  • 9'
    Дальний удар по воротам Кержакова нанес Карраскаль. Мяч полетел в сторону левого угла, и Михаил сумел до снаряда добраться. Мяч вратарю достался. 
  • Угловой
    8'
    Первый угловой теперь и футболисты "Зенита" заработали. С правого края пошел розыгрыш стандарта, но игроки "Динамо" смогли уверенно отбиться в этой ситуации. 
  • 7'
    "Зенит" смог вернуть себе мяч в центре поля. Нгамалё приблизился к Дугласу Сантосу, и тому пришлось играть на вратаря. Вынос Кержакова в центр поля был безадресным. 
  • Опасный момент
    6'
    УФФФ! "Динамо" диктует условия своему сопернику на старте матча. Тюкавин с правого края в центр мяч выкатил. Туда набежал Чавес, который в касание пробил намного выше створа. 
  • Угловой
    5'
    Угловой на левом фланге Фомин заработал. Быстрый розыгрыш стандартного положения ни к чему интересному не привел. Сферу игроки "Динамо" потеряли.
  • 4'
    "Динамо" в центре поля с мячом. Следует перевод на левый фланг, откуда Лаксальт выполняет неточную передачу в центр штрафной. Безадресную. 
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    • Анонс
      3'
      Сегодня обеим командам нужна победа. "Динамо" еще может вмешаться в чемпионскую гонку, а игроки "Зенита" должны набирать три очка, чтобы остаться по итогам тура на лидирующей первой позиции. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" сегодня вышли на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Зенита" предстали перед нами в голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве. С центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита". Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
      Ассистент: Владислав Назаров (Невинномысск, Россия);
      Ассистент: Андрей Гурбанов (Краснодар, Россия);
      Резервный: Игорь Панин (Дмитров, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 26-го тура РПЛ схлестнутся в очной схватке футболисты «Динамо» и «Зенита». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.2% пользователей.
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    Прогнозы 185
    Динамо Москва 23.8% (44)
    X 29.7% (55)
    Зенит 46.5% (86)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Зенит
    3.87
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    3.67
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    2.24
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Зенит

    Исход игры
    Динамо Москва
    23.8% (44)
    Ничья
    29.7% (55)
    Зенит
    46.5% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.68% (71)
    Меньше
    41.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    90.08% (109)
    Нет
    9.92% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    23.2% (43)
    1:1 Ничья
    21.6% (40)
    2:1 Динамо Москва
    8.1% (15)
    0:1 Зенит
    2.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (5)
    1:3 Зенит
    1.6% (3)
    0:2 Зенит
    1.1% (2)
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