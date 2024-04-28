ОПАСНО! Кассьерра в центре штрафной получил сейчас мяч. Пробивал он в правый угол, но бросился за снарядом Шунин, которому удалось свой коллектив спасти!

Мостовой запрессинговал сейчас Чавеса на левом фланге, и тот невольно выбил мяч на угловой. Второй стандарт подаст "Зенит". Правда, теперь с левого края.

Разыграли футболисты "Зенита" стандартное положение. В итоге из-за пределов штрафной Дуглас Сантос нанес удар, и мяч полетел значительно выше мишени.

Веселой получается наша игра. Пока "Динамо" чуть активнее на футбольном поле, но и соперник действует здорово на острие. Обоюдно интересную игру пока мы имеем.

Кассьерра в центре получил мяч, но слишком сильно от себя его отпустил. По итогу футбольный снаряд достался игрокам "Динамо", сыгравшим на вынос.

Фомин отдавал передачу на Тюкавина, но тот слишком быстро побежал вперед, после чего получил пас в спину. Со снарядом в итоге расстались динамовцы.

Бальбуэна выбивает мяч у Мостового на левом фланге. По кратчайшей траектории он выбивает сферу за боковую линию. Удачно сыграно футболистом "Динамо".

12' В центре поля сбивают сейчас Вендела. Рефери фиксирует нарушение правил, но обходится в этой ситуации без карточки желтого цвета.

10' Нино сыграл в центре поля в отборе. Далее передача на Клаудиньо прошла, но пас был не в шаг игроку "Зенита". Тот со сферой в итоге расстался.

9' Дальний удар по воротам Кержакова нанес Карраскаль. Мяч полетел в сторону левого угла, и Михаил сумел до снаряда добраться. Мяч вратарю достался.

8' Первый угловой теперь и футболисты "Зенита" заработали. С правого края пошел розыгрыш стандарта, но игроки "Динамо" смогли уверенно отбиться в этой ситуации.

7' "Зенит" смог вернуть себе мяч в центре поля. Нгамалё приблизился к Дугласу Сантосу, и тому пришлось играть на вратаря. Вынос Кержакова в центр поля был безадресным.

6' УФФФ! "Динамо" диктует условия своему сопернику на старте матча. Тюкавин с правого края в центр мяч выкатил. Туда набежал Чавес, который в касание пробил намного выше створа.

5' Угловой на левом фланге Фомин заработал. Быстрый розыгрыш стандартного положения ни к чему интересному не привел. Сферу игроки "Динамо" потеряли.