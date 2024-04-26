Тур: 26. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Личка Марцел
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Москва
Зенит
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
36 матчей
27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
8.3%
55.6%
36.1%
3 победы 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
0.81
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
42
18
Голов в среднем за матч
2.1
1.13
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|12
|0.48
|Бителло
|6
|0.24
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.16
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.16
|Макаров Денис
|4
|0.16
|Нгамалё Николя
|3
|0.12
|Фернандес Роберто
|2
|0.08
|Гладышев Ярослав
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Фомин Даниил
|1
|0.04
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.04
|Бессмертный Станислав
|1
|0.04
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|16
|0.64
|Сергеев Иван
|6
|0.24
|Вендел Маркус
|4
|0.16
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.16
|Мостовой Андрей
|3
|0.12
|Дуглас Сантос
|2
|0.08
|Мантуан Густаво
|2
|0.08
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.08
|Изидор Вильсон
|2
|0.08
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Педро дос Сантос
|1
|0.04
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|4
|1
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Бальбуэна Фабиан
|5
|0
|Фернандес Роберто
|5
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Смолов Фёдор
|3
|0
|Фомин Даниил
|3
|0
|Шунин Антон
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|7
|0
|Дуглас Сантос
|4
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
5
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Зенит
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
26
18
Динамо Москва
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Зенит
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
30
23
Голы по времени матча
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
5
22%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Забито
27
20
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
19%
2
10%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
8
30%
30%
5
25%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
2
7%
5
25%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
7
39%
3
27%
76-90
Забито
44
43
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
8
18%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
10
23%
9
21%
31-45
9
20%
7
16%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
4
9%
10
23%
76-90
Пропущено
31
23
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
3
10%
6
26%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
11
35%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2
Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Зенит
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
66
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
75
58
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
232
1411
1312
520
619
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|44 - 22
|50
|2.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|41 - 25
|49
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|42 - 33
|44
|4.
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|42 - 34
|41
|5.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|34 - 29
|39
|7.
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|44 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|23 - 30
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 33
|28
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 37
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|25 - 31
|23
|16.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 18
|19
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|19 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 17
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|12 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
|Урал
|Бегич Сильвие
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
Исход игры
Динамо Москва
17% (9)
Ничья
22.6% (12)
Зенит
60.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.1% (17)
1:1 Ничья
15.1% (8)
2:1 Динамо Москва
11.3% (6)
0:1 Зенит
5.7% (3)
0:2 Зенит
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!