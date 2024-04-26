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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Динамо Москва
 
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Зенит
Прогнозы 53
Динамо Москва 17% (9)
X 22.6% (12)
Зенит 60.4% (32)
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Зенит

История личных встреч

Динамо Москва
Зенит

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

8.3%
55.6%
36.1%
3 победы 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.81
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 12 0.48
Бителло 6 0.24
Смолов Фёдор 4 (2) 0.16
Чавес Луис 4 (1) 0.16
Макаров Денис 4 0.16
Нгамалё Николя 3 0.12
Фернандес Роберто 2 0.08
Гладышев Ярослав 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Фомин Даниил 1 0.04
Захарян Арсен 1 0.04
Грулёв Вячеслав 1 0.04
Бессмертный Станислав 1 0.04
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 16 0.64
Сергеев Иван 6 0.24
Вендел Маркус 4 0.16
Клаудиньо 4 (1) 0.16
Мостовой Андрей 3 0.12
Дуглас Сантос 2 0.08
Мантуан Густаво 2 0.08
Артур Виктор Гимараес 2 0.08
Изидор Вильсон 2 0.08
Родригао де Соуза 1 0.04
Педро дос Сантос 1 0.04
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 4 1
Лаксальт Диего 5 0
Бальбуэна Фабиан 5 0
Фернандес Роберто 5 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Смолов Фёдор 3 0
Фомин Даниил 3 0
Шунин Антон 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Дуглас Сантос 4 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
5
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Зенит
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

26
18
Динамо Москва
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Зенит
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

30
23

Голы по времени матча

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
5
22%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

27
20
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
19%
2
10%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
8
30%
30%
5
25%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
2
7%
5
25%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
7
39%
3
27%
76-90

Забито

44
43
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
8
18%
5
12%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
10
23%
9
21%
31-45
9
20%
7
16%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
4
9%
10
23%
76-90

Пропущено

31
23
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
3
10%
6
26%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
11
35%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2
Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Зенит

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
7
5
5
8
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
23
2
14
11
1.5
13
12
5
20
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 15 5 5 44 - 22 50
2.
Краснодар
 Заявка 25 14 7 4 41 - 25 49
3.
Динамо Москва
 Заявка 25 12 8 5 42 - 33 44
4.
Локомотив Москва
 Заявка 25 10 11 4 42 - 34 41
5.
Крылья Советов
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
6.
Спартак Москва
 Заявка 25 11 6 8 34 - 29 39
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 9 11 5 44 - 33 38
8.
Ростов
 Заявка 25 10 7 8 37 - 38 37
9.
Рубин
 Заявка 25 10 6 9 23 - 30 36
10.
Пари НН
 Заявка 25 8 4 13 24 - 33 28
11.
Ахмат
 Заявка 25 7 5 13 24 - 37 26
12.
Факел
 Заявка 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Оренбург
 Заявка 25 6 8 11 28 - 33 26
14.
Урал
 Заявка 25 6 6 13 24 - 39 24
15.
Балтика
 Заявка 25 6 5 14 25 - 31 23
16.
Сочи
 Заявка 25 4 7 14 26 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 7 4 1 29 - 14 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5.
Ростов
 Заявка 13 7 4 2 24 - 17 25
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
11.
Балтика
 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
12.
Рубин
 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
13.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
14.
Ахмат
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 4 3 21 - 18 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 2 7 3 19 - 19 13
9.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Факел
 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
13.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Пари НН
 Заявка 12 1 2 9 5 - 17 5
16.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 12 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Урал Бегич Сильвие 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Динамо Москва 17% (9)
    X 22.6% (12)
    Зенит 60.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Зенит
    3.60
    3.90
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    2.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит

    Исход игры
    Динамо Москва
    17% (9)
    Ничья
    22.6% (12)
    Зенит
    60.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    2:1 Динамо Москва
    11.3% (6)
    0:1 Зенит
    5.7% (3)
    0:2 Зенит
    3.8% (2)
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