Тур: 31. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 32800 Главный судья: Вилленборг Франк
1:2
Конец матча
0'
1:0
42' Гол в свои воротаБорнаув Себастьян
55' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
62' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
64' Красная карточкаСильдиллия Килианн
67' Желтая карточкаШаллаи Роланд
73' Желтая карточкаХёфлер Николас
1:1
82' ГолАрнольд Максимилиан
1:1
87' Не забитый пенальтиШаллаи Роланд
1:2
90' ГолЛакруа Максанс
90' Желтая карточкаХёлер Лукас
90' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
90'+10
Ход матча
42'
55'
67'
73'
82'
87'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
399 Количество передач 382
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Вольфсбург
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
29 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.87
1.79
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.69
1.52
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
53
59
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.26
|Грегорич Михаэль
|7
|0.23
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.23
|Доан Рицу
|5
|0.16
|Шаллаи Роланд
|3
|0.1
|Рохль Мерлин
|2
|0.06
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.03
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|10
|0.32
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.16
|Лакруа Максанс
|4
|0.13
|Черны Вацлав
|3
|0.1
|Меле Йоаким
|2
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.06
|Герхардт Янник
|2
|0.06
|Паредес Кевин
|2
|0.06
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|Бехренс Кевин
|1
|0.03
|Томаш Тьягу
|1
|0.03
|Нмеча Лукас
|1
|0.03
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|Баку Ридле
|1
|0.03
|Виммер Патрик
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|10
|1
|Хёлер Лукас
|7
|0
|Шаллаи Роланд
|6
|0
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Кюблер Лукас
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Сильдиллия Килианн
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|9
|0
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Сванберг Маттиас
|8
|0
|Дженц Мориц
|6
|1
|Вранкс Астер
|6
|0
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Борнаув Себастьян
|5
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Виммер Патрик
|2
|1
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Вольфсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
16
11
Фрайбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вольфсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
9
15
Фрайбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Вольфсбург
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
26
19
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
5
19%
3
16%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
27%
9
47%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
27%
4
21%
76-90
Пропущено
30
26
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
20%
2
8%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
3
10%
7
27%
61-75
5
17%
7
27%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
12%
5
24%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
16%
5
23%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Забито
43
40
22 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
7
16%
8
20%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
11
26%
15
38%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
6
14%
6
15%
61-75
8
19%
6
15%
76-90
Пропущено
55
48
29 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
10
18%
7
15%
1-15
9
16%
4
8%
16-30
10
18%
9
19%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
7
13%
12
25%
61-75
12
22%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1
Результаты матчей
Фрайбург
Вольфсбург
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
7 раз 47%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
12 раз 39%
0
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
141
97
78
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
411
511
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
256
1318
1219
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|31
|25
|5
|1
|76 - 22
|80
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|2:1 Заявка
|31
|21
|3
|7
|70 - 37
|66
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|16
|13
|2
|1
|44 - 10
|41
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|2:1 Заявка
|16
|10
|0
|6
|27 - 23
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:2 Вольфсбург
Исход игры
Фрайбург
70.9% (83)
Ничья
23.1% (27)
Вольфсбург
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
49.6% (58)
1:1 Ничья
16.2% (19)
1:0 Фрайбург
10.3% (12)
2:2 Ничья
5.1% (6)
1:2 Вольфсбург
4.3% (5)
2:0 Фрайбург
4.3% (5)
3:2 Фрайбург
1.7% (2)
3:1 Фрайбург
1.7% (2)
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