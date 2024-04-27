Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

92' Хёлер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Команда Вольфсбург забила решающий гол в последние минуты игры!

90' Г О О О О Л - Лакруа Максанс из команды Вольфсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

90' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Вольфсбург

87' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Шаллаи Роланд бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

86' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

84' Кастельс Коэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Г О О О О Л - Арнольд Максимилиан левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

81' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Вольфсбург

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Баку Ридле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

73' Хёфлер Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Хорошую попытку сделал Баку Ридле . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Лакруа Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Астер Вранкс получил травму и заменен. Сванберг Маттиас выходит на поле.

68' Астер Вранкс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Шаллаи Роланд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Безумный фол. Шаллаи Роланд грубо играет против соперника. Пострадал Астер Вранкс

67' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ох, нехорошо это выглядит. Паредес Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Паредес Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Рефери не любит споров - именно за это Арнольд Максимилиан сейчас получил желтую

60' Хорошую попытку сделал Грифо Винченцо . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

56' Борнаув Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Грегорич Михаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Грифо Винченцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Шаллаи Роланд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Вольфсбург

52' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Паредес Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Гульде Мануэль из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

47' Астер Вранкс возвращается на поле.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Астер Вранкс получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Астер Вранкс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.