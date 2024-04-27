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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 32800 Главный судья: Вилленборг Франк
Фрайбург
1:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
42' Гол в свои ворота
Борнаув Себастьян
55' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
62' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
64' Красная карточка
Сильдиллия Килианн
67' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
73' Желтая карточка
Хёфлер Николас
1:1
82' Гол
Арнольд Максимилиан
1:1
87' Не забитый пенальти
Шаллаи Роланд
1:2
90' Гол
Лакруа Максанс
90' Желтая карточка
Хёлер Лукас
90' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
90'+10

Ход матча

42'
Борнаув Себастьян
1:0
46'
 
Паредес Кевин
Зесигер Седрик
46'
 
Виммер Патрик
Томаш Тьягу
46'
 
Меле Йоаким
Фишер Килиан
55'
Грегорич Михаэль
 
62'
 
Арнольд Максимилиан
64'
Сильдиллия Килианн
 
67'
Шаллаи Роланд
 
69'
 
Сванберг Маттиас
Вранкс Астер
72'
Хёлер Лукас
Грегорич Михаэль
 
72'
Макенго Жорди
Грифо Винченцо
 
73'
Хёфлер Николас
 
82'
1:1
Арнольд Максимилиан
87'
Шаллаи Роланд
1:1
90'
1:2
Лакруа Максанс
(Арнольд Максимилиан)
90'
Вайсхаупт Ноа
Гюнтер Кристиан
 
90'
Хёлер Лукас
 
90'
 
Борнаув Себастьян
90'
 
Бехренс Кевин
Винд Йонас
90'
Муслия Флоран
Эггештайн Максимилиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 399 Количество передач 382
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Фрайбург 70.9% (83)
X 23.1% (27)
Вольфсбург 6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
2
Фишер
Килиан
27
Арнольд
Максимилиан
6
Вранкс
Астер
31
Герхардт
Янник
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
Фрайбург
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-3

История личных встреч

Фрайбург
Вольфсбург

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

29 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
0:1
ТМК
2:3
Б
2:0
Б
6:0
Б
3:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.87
1.79

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.69
1.52

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

53
59

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.26
Грегорич Михаэль 7 0.23
Хёлер Лукас 7 (1) 0.23
Доан Рицу 5 0.16
Шаллаи Роланд 3 0.1
Рохль Мерлин 2 0.06
Вайсхаупт Ноа 1 0.03
Хёфлер Николас 1 0.03
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Кайтель Янник 1 0.03
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 10 0.32
Майер Ловро 5 (2) 0.16
Лакруа Максанс 4 0.13
Черны Вацлав 3 0.1
Меле Йоаким 2 0.06
Арнольд Максимилиан 2 0.06
Герхардт Янник 2 0.06
Паредес Кевин 2 0.06
Сванберг Маттиас 1 0.03
Бехренс Кевин 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Виммер Патрик 1 0.03
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 10 1
Хёлер Лукас 7 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гульде Мануэль 4 1
Кюблер Лукас 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Сильдиллия Килианн 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 9 0
Лакруа Максанс 3 3
Сванберг Маттиас 8 0
Дженц Мориц 6 1
Вранкс Астер 6 0
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Борнаув Себастьян 5 0
Баку Ридле 4 0
Паредес Кевин 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Томаш Тьягу 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Бехренс Кевин 1 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Фишер Килиан 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Вольфсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

16
11
Фрайбург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Вольфсбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

9
15
Фрайбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Вольфсбург
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

25
26

Голы по времени матча

Забито

26
19
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
5
19%
3
16%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
27%
9
47%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
27%
4
21%
76-90

Пропущено

30
26
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
20%
2
8%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
3
10%
7
27%
61-75
5
17%
7
27%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
12%
5
24%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
16%
5
23%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Забито

43
40
22 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
7
16%
8
20%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
11
26%
15
38%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
6
14%
6
15%
61-75
8
19%
6
15%
76-90

Пропущено

55
48
29 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
10
18%
7
15%
1-15
9
16%
4
8%
16-30
10
18%
9
19%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
7
13%
12
25%
61-75
12
22%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1

Результаты матчей

Фрайбург
Вольфсбург

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
7 раз 47%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

2:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
12 раз 39%
0
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
7
8
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
5
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
25
6
13
18
1.5
12
19
4
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:2 Заявка 31 25 5 1 76 - 22 80
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 31 21 3 7 70 - 37 66
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
15.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
16.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:2 Заявка 16 13 2 1 44 - 10 41
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:2 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Штутгарт
 2:1 Заявка 16 10 0 6 27 - 23 30
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
4.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
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    Прогнозы 117
    Фрайбург 70.9% (83)
    X 23.1% (27)
    Вольфсбург 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Фрайбург
    70.9% (83)
    Ничья
    23.1% (27)
    Вольфсбург
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    49.6% (58)
    1:1 Ничья
    16.2% (19)
    1:0 Фрайбург
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    1:2 Вольфсбург
    4.3% (5)
    2:0 Фрайбург
    4.3% (5)
    3:2 Фрайбург
    1.7% (2)
    3:1 Фрайбург
    1.7% (2)
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