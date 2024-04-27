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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
РБ Лейпциг
1:1
Первый тайм: 41'
Боруссия Д
0'
0:1
20' Гол
Санчо Джедон
1:1
23' Гол
Опенда Лои
29' Undefined phrase: football_event_
Эзкан Салих
37' Желтая карточка
Симакан Мохамед
37' Желтая карточка
Санчо Джедон

Ход матча

20'
0:1
Санчо Джедон
23'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
1:1
29'
 
Эзкан Салих
37'
Симакан Мохамед
 
37'
 
Санчо Джедон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 121
РБ Лейпциг 52.9% (64)
X 28.1% (34)
Боруссия Д 19% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия Д
4.90
4.90
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5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
27
Адейеми
Карим
6
Эзкан
Салих
8
Нмеча
Феликс
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
14
Фюллькруг
Никлас
РБ Лейпциг
4-4-2
Боруссия Д
4-5-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия Д

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:3
К
2:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
2.13

Среднее время на гол

73
42

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 24 (2) 0.77
Шешко Беньямин 10 0.32
Симонс Хави 7 0.23
Поульсен Юссуф 5 0.16
Ольмо Дани 4 0.13
Баумгартнер Кристоф 4 0.13
Раум Давид 2 0.06
Форсберг Эмиль 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Вернер Тимо 2 (1) 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 12 (3) 0.39
Мален Дониэлл 11 0.35
Брандт Юлиан 6 0.19
Ройс Марко 4 0.13
Забитцер Марсель 4 (1) 0.13
Рюэрсон Юлиан 4 0.13
Адейеми Карим 3 0.1
Хуммельс Матс 3 0.1
Мукоко Юссуфа 3 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.06
Санчо Джедон 2 0.06
Шлоттербек Нико 2 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Симакан Мохамед 7 0
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Розе Марко 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Джан Эмре 5 0
Мален Дониэлл 5 0
Матсен Ян 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Ройс Марко 1 0
Фюллькруг Никлас 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
8
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Боруссия Д
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

26
25
РБ Лейпциг
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Боруссия Д
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

30
33

Голы по времени матча

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
8
24%
5
17%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
5
15%
6
20%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
6
18%
9
30%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Забито

32
30
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
9
28%
4
13%
61-75
5
16%
8
27%
76-90

Пропущено

26
19
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
6
32%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
4
15%
4
21%
76-90

Забито

66
60
28 В 1-м тайме 32
38 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 21
4 Не забивали 3
11
17%
9
15%
1-15
7
11%
10
17%
16-30
10
15%
13
22%
31-45
12
18%
6
10%
46-60
15
23%
5
8%
61-75
11
17%
17
28%
76-90

Пропущено

37
33
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 20
4
11%
8
24%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
9
24%
6
18%
31-45
7
19%
1
3%
46-60
8
22%
8
24%
61-75
5
14%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
12
3
1.5
8
7
6
9
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
9
6
6
9
2.5
5
10
3
12
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
27
3
22
8
1.5
17
13
12
18
2.5
10
20
5
25
3.5
4
26
3
27
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 30 25 5 0 75 - 20 80
2.
Бавария
 1:1 Заявка 31 21 4 6 88 - 38 67
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 31 18 6 7 70 - 35 60
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 31 16 10 5 59 - 36 58
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 31 11 13 7 47 - 41 46
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 11 8 12 42 - 53 41
8.
Аугсбург
 0:0 Заявка 31 10 10 11 48 - 49 40
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 31 9 8 14 38 - 50 35
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 31 8 8 15 35 - 50 32
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
15.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
16.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 1:1 Заявка 16 12 2 2 50 - 12 38
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 16 10 4 2 36 - 11 34
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 0:0 Заявка 16 6 7 3 26 - 22 25
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11.
Вердер
 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 16 8 7 1 31 - 15 31
3.
Бавария
 1:1 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 16 4 6 6 21 - 27 18
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 0:0 Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 34 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 9
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Хави Симонс слева пытался войти в чужую штрафную площадь, но неудачной оказалась эта попытка, причём не нарушали правила дортмундцы.
  • Желтая карточка
    37'
    Жёлтая карточка достаётся Мохамеду Симакану из "РБ Лейпцига" за неспортивное поведение.
  • Штанга
    36'
    Штанга! Хави Симонс на правом фланге оставил не у дел Нико Шлоттербека, сместился к центру и пробил в дальнюю штангу. На отскоке Лои Опенда не попал в левый угол.
  • 34'
    Удар Амаду Айдара с подступов к штрафной площади был заблокирован. Потом Давид Раум навесил слева, и мяч вынес Матс Хуммельс.
  • Фол, нарушение
    33'
    Салих Эзкан совершил небольшое нарушение правил на фланге в центральной трети поля, уронив Ксавьера Шлагера.
  • 32'
    В позиционной атаке сейчас обосновался "РБ Лейпциг", хотя до этого команда Марко Розе концентрировалась на контратаках.
  • 31'
    В турнирном плане "РБ Лейпциг" может устроить сегодня и ничья, а вот "Боруссия" требуется победа, чтобы обогнать этого соперника в таблице.
  • Видеоповтор
    30'
    Отмена пенальти после ВАРа! Дениз Айтекин просмотрел видеоповтор и принял решение не зафиксировать в итоге фол Эзкана. Можно согласиться. Да, Эзкан схватил за руку Ольмо, но легко схватил, а Дани вполне там мог не падать.
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти в ворота "Боруссии"! Дани Олмо подставился под фол Салиха Эзкана в штрафной площадке гостей. Игрок "Боруссии" потянул оппонента за руку.
  • 27'
    Судя по всему, характер игры не меняется. По-прежнему "Боруссия" играет в первую очередь от себя, позиционными атаками.
  • Фол, нарушение
    26'
    Мохамед Симакан вдали от ворот совершил нарушение правил против Юлина Рюэрсона, жёлтая карточка не показана.
  • 25'
    "РБ Лейпциг" до пропущенного гола играл на контратаках, и гол ему удалось забить в чужие ворота тоже на быстрой атаке.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛОИ ОПЕНДА!
    После видеоповтора изначально отменённый гол был засчитан. Хави Симонс слева в падении проткнул мяч к вратарской площади, а Лои Опенда переправил сферу в сетку мимо Грегора Кобеля.
  • Видеоповтор
    23'
    Видеоассистенты подключились и проверяют ситуацию.
  • Офсайд
    23'
    ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:1.
    Лои Опенда отправил мяч в ворота "шмелей", и было зафиксировано положение "вне игры",
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    • 21'
      Итак, характер игры сейчас может измениться, ведь до этого "Боруссия" много атаковала.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДЖЕДОН САНЧО!
      А красивый гол Мариус Вольф навесил справа в область дальней штанги, игрок хозяев неудачно выбил мяч, а подхвативший сферу Джедон Санчо идеально вкрутил её в правую девятку.
    • Угловой
      18'
      Юлиан Брандт навесил с левого фланга, а Никлас Фюллькруг не смог попасть в створ ворот со второго этажа.
    • Опасный момент
      17'
      Дальний удар по воротам "быков" нанёс Юлиан Брандт. В левый нижний угол двигался мяч, и Петер Гулачи отразил его на угловой.
    • 16'
      Что касается "РБ Лейпцига", то он в прошлом туре Бундеслиги одержал победу над "Хайденхаймом".
    • 15'
      Дани Ольмо произвёл низовой удар с подступов к штрафной площади и не попал в левый угол. Хотел испанец углового, однако удет вынос от ворот.
    • 14'
      В прошлом туре дортмундская "Боруссия" едва не нанесла первое поражение в сезоне леверкузенскому "Байеру", однако новоиспечённый чемпион Германии спасся там в свамой концовке.
    • Фол, нарушение
      13'
      Юлиан Брандт оказался на газоне в середине своей половины поля Вилли Орбан действовал с нарушением, уронил соперника.
    • Судья
      12'
      Нико Шлоттербек в своей штрафной площади рискованно подкатился и выбил мяч из-под ног Лои Опенда. Тот упал, однако пенальти не будет.
    • 11'
      Юлиан Брандт подавал угловой дортмундцев и с правого фланга, снова обошлось без опасности после стандарта.
    • Опасный момент
      10'
      Джедон Санчо справа с линии штрафной площади набросил мяч к дальней штанге, и Никлас Фюллькруг головой пробил в правый угол. Казалось, что это гол, но Петер Гулачи совершил сэйв на угловой.
    • 10'
      В контратаке "быков" Беньямин Шешко отдавал проникающий пас вперёд по центру, но Лои Опенда не сумел зацепиться за игровой снаряд.
    • 9'
      Второй темп после корнера остался за "шмелями", а в конце концов Лои Опенда сильно выбил мяч за боковую линию. 
    • Угловой
      8'
      Левым флангом атаковала "Боруссия" и заработала угловой удар. Стандарт отправился исполнять Юлиан Брандт.
    • Офсайд
      7'
      Положение "вне игры" зафиксировано у Никласа Фюллькруга, из пределов чужой штрафной ударившего значительно выше створа. Но он при этом понимал, что офсайд весьма вероятен.
    • Опасный момент
      6'
      Хави Симонс в контратаке "РБ Лейпцига" пробил с левого полуфланга с подступов к штрафной площадке, однако получилось чересчур высоко.
    • 5'
      Брака немало у дортмундской "Боруссии" на старте матча. Передача на левый фланг была сделана неточная в центре поля, мяч ушёл в аут.
    • Фол, нарушение
      4'
      Амаду Айдара отметился нарушением правил на фланге в середине поля, где он отправил на газон Юлиана Рюэрсона.
    • 3'
      Грегор Кобель под угрозой близкого прессинга отдал неточный пас направо Мариусу Вольфу. Получилось так, что мяч ушёл за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      2'
      Против Юлиана Брандта мелко были нарушены правила в середине поля. Хави Симонс записал на свой счёт совершённый фол.
    • 1'
      Лои Опенда замешкался с мячом в правой части чужой штрафной площади, и Грегор Кобель воспользовался смущением соперника, забрал сферу в свои вратарские перчатки.
    • 1'
      "РБ Лейпциг" играет в белой форме с небольшими красными элементами, а у дортмундской "Боруссии" чёрная экипировка с незначительными жёлтыми вставками.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    52.9% (64)
    Ничья
    28.1% (34)
    Боруссия Д
    19% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    91.15% (103)
    Нет
    8.85% (10)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    41.3% (50)
    1:1 Ничья
    16.5% (20)
    1:2 Боруссия Д
    12.4% (15)
    2:2 Ничья
    10.7% (13)
    1:0 РБ Лейпциг
    4.1% (5)
    0:1 Боруссия Д
    1.7% (2)
    2:0 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
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