Тур: 31. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Айтекин Дениз
1:1
Первый тайм: 41'
0'
0:1
20' ГолСанчо Джедон
1:1
23' ГолОпенда Лои
29' Undefined phrase: football_event_Эзкан Салих
37' Желтая карточкаСимакан Мохамед
37' Желтая карточкаСанчо Джедон
Ход матча
20'
0:1
23'
1:1
29'
37'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
17
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Польманн ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия Д
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.22
2.13
Среднее время на гол
73
42
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|24 (2)
|0.77
|Шешко Беньямин
|10
|0.32
|Симонс Хави
|7
|0.23
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|Ольмо Дани
|4
|0.13
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.13
|Раум Давид
|2
|0.06
|Форсберг Эмиль
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|12 (3)
|0.39
|Мален Дониэлл
|11
|0.35
|Брандт Юлиан
|6
|0.19
|Ройс Марко
|4
|0.13
|Забитцер Марсель
|4 (1)
|0.13
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.13
|Адейеми Карим
|3
|0.1
|Хуммельс Матс
|3
|0.1
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.06
|Санчо Джедон
|2
|0.06
|Шлоттербек Нико
|2
|0.06
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.03
|Матсен Ян
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|8
|0
|Шлагер Ксавер
|7
|0
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Розе Марко
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Матсен Ян
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Фюллькруг Никлас
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
8
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Боруссия Д
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
26
25
РБ Лейпциг
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Боруссия Д
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
8
24%
5
17%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
5
15%
6
20%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
6
18%
9
30%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Забито
32
30
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
9
28%
4
13%
61-75
5
16%
8
27%
76-90
Пропущено
26
19
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
6
32%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
4
15%
4
21%
76-90
Забито
66
60
28 В 1-м тайме 32
38 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 21
4 Не забивали 3
11
17%
9
15%
1-15
7
11%
10
17%
16-30
10
15%
13
22%
31-45
12
18%
6
10%
46-60
15
23%
5
8%
61-75
11
17%
17
28%
76-90
Пропущено
37
33
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 20
4
11%
8
24%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
9
24%
6
18%
31-45
7
19%
1
3%
46-60
8
22%
8
24%
61-75
5
14%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
123
87
69
510
213
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
105
96
69
510
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
273
228
1713
1218
1020
525
426
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|5
|0
|75 - 20
|80
|2.
|1:1 Заявка
|31
|21
|4
|6
|88 - 38
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 36
|63
|4.
|1:1 Заявка
|31
|18
|6
|7
|70 - 35
|60
|5.
|1:1 Заявка
|31
|16
|10
|5
|59 - 36
|58
|6.
|1:1 Заявка
|31
|11
|13
|7
|47 - 41
|46
|7.
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|42 - 53
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 49
|40
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|0:0 Заявка
|31
|9
|8
|14
|38 - 50
|35
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|0:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|35 - 50
|32
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|1:1 Заявка
|16
|12
|2
|2
|50 - 12
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|1:1 Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 11
|34
|5.
|1:1 Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 22
|25
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|1:1 Заявка
|16
|8
|7
|1
|31 - 15
|31
|3.
|1:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 22
|27
|5.
|1:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 27
|18
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|34 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|17 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 9
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
52.9% (64)
Ничья
28.1% (34)
Боруссия Д
19% (23)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
41.3% (50)
1:1 Ничья
16.5% (20)
1:2 Боруссия Д
12.4% (15)
2:2 Ничья
10.7% (13)
1:0 РБ Лейпциг
4.1% (5)
0:1 Боруссия Д
1.7% (2)
2:0 РБ Лейпциг
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!