В турнирном плане "РБ Лейпциг" может устроить сегодня и ничья, а вот "Боруссия" требуется победа, чтобы обогнать этого соперника в таблице.

В позиционной атаке сейчас обосновался "РБ Лейпциг", хотя до этого команда Марко Розе концентрировалась на контратаках.

Салих Эзкан совершил небольшое нарушение правил на фланге в центральной трети поля, уронив Ксавьера Шлагера.

Удар Амаду Айдара с подступов к штрафной площади был заблокирован. Потом Давид Раум навесил слева, и мяч вынес Матс Хуммельс.

Штанга! Хави Симонс на правом фланге оставил не у дел Нико Шлоттербека, сместился к центру и пробил в дальнюю штангу. На отскоке Лои Опенда не попал в левый угол.

Жёлтая карточка достаётся Мохамеду Симакану из "РБ Лейпцига" за неспортивное поведение.

Хави Симонс слева пытался войти в чужую штрафную площадь, но неудачной оказалась эта попытка, причём не нарушали правила дортмундцы.

ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:1. Лои Опенда отправил мяч в ворота "шмелей", и было зафиксировано положение "вне игры",

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛОИ ОПЕНДА! После видеоповтора изначально отменённый гол был засчитан. Хави Симонс слева в падении проткнул мяч к вратарской площади, а Лои Опенда переправил сферу в сетку мимо Грегора Кобеля.

"РБ Лейпциг" до пропущенного гола играл на контратаках, и гол ему удалось забить в чужие ворота тоже на быстрой атаке.

Мохамед Симакан вдали от ворот совершил нарушение правил против Юлина Рюэрсона, жёлтая карточка не показана.

Судя по всему, характер игры не меняется. По-прежнему "Боруссия" играет в первую очередь от себя, позиционными атаками.

Пенальти в ворота "Боруссии"! Дани Олмо подставился под фол Салиха Эзкана в штрафной площадке гостей. Игрок "Боруссии" потянул оппонента за руку.

Отмена пенальти после ВАРа! Дениз Айтекин просмотрел видеоповтор и принял решение не зафиксировать в итоге фол Эзкана. Можно согласиться. Да, Эзкан схватил за руку Ольмо, но легко схватил, а Дани вполне там мог не падать.

21' Итак, характер игры сейчас может измениться, ведь до этого "Боруссия" много атаковала.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДЖЕДОН САНЧО!

А красивый гол Мариус Вольф навесил справа в область дальней штанги, игрок хозяев неудачно выбил мяч, а подхвативший сферу Джедон Санчо идеально вкрутил её в правую девятку.

18' Юлиан Брандт навесил с левого фланга, а Никлас Фюллькруг не смог попасть в створ ворот со второго этажа.

17' Дальний удар по воротам "быков" нанёс Юлиан Брандт. В левый нижний угол двигался мяч, и Петер Гулачи отразил его на угловой.

16' Что касается "РБ Лейпцига", то он в прошлом туре Бундеслиги одержал победу над "Хайденхаймом".

15' Дани Ольмо произвёл низовой удар с подступов к штрафной площади и не попал в левый угол. Хотел испанец углового, однако удет вынос от ворот.

14' В прошлом туре дортмундская "Боруссия" едва не нанесла первое поражение в сезоне леверкузенскому "Байеру", однако новоиспечённый чемпион Германии спасся там в свамой концовке.

13' Юлиан Брандт оказался на газоне в середине своей половины поля Вилли Орбан действовал с нарушением, уронил соперника.

12' Нико Шлоттербек в своей штрафной площади рискованно подкатился и выбил мяч из-под ног Лои Опенда. Тот упал, однако пенальти не будет.