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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 47069 Главный судья: Айтекин Дениз
РБ Лейпциг
4:1
Конец матча
Боруссия Д
0'
0:1
20' Гол
Санчо Джедон
1:1
23' Гол
Опенда Лои
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Эзкан Салих
37' Желтая карточка
Симакан Мохамед
37' Желтая карточка
Санчо Джедон
2:1
45' Гол
Шешко Беньямин
3:1
46' Гол
Симакан Мохамед
76' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
4:1
80' Гол
Баумгартнер Кристоф
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Санчо Джедон
23'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
1:1
29'
 
Эзкан Салих
37'
Симакан Мохамед
 
37'
 
Санчо Джедон
45'
Шешко Беньямин
2:1
46'
 
Ройс Марко
Адейеми Карим
46'
Симакан Мохамед
(Опенда Лои)
3:1
51'
 
Зюле Никлас
Хуммельс Матс
51'
Хенрихс Бенджамин
Симакан Мохамед
 
63'
 
Байно-Гиттенс Джейми
Эзкан Салих
70'
Баумгартнер Кристоф
Шешко Беньямин
 
71'
 
Мукоко Юссуфа
Рюэрсон Юлиан
76'
 
Шлоттербек Нико
80'
Баумгартнер Кристоф
(Хенрихс Бенджамин)
4:1
87'
Зайвальд Николас
Айдара Амаду
 
88'
Кампль Кевин
Шлагер Ксавер
 
88'
Клостерманн Лукас
Опенда Лои
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 339 Количество передач 543
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
РБ Лейпциг 52.9% (64)
X 28.1% (34)
Боруссия Д 19% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
27
Адейеми
Карим
6
Эзкан
Салих
8
Нмеча
Феликс
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
14
Фюллькруг
Никлас
РБ Лейпциг
4-4-2
Боруссия Д
4-5-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия Д

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:3
К
2:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
2.13

Среднее время на гол

73
42

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 24 (2) 0.77
Шешко Беньямин 11 0.35
Симонс Хави 7 0.23
Поульсен Юссуф 5 0.16
Баумгартнер Кристоф 5 0.16
Ольмо Дани 4 0.13
Раум Давид 2 0.06
Симакан Мохамед 2 0.06
Форсберг Эмиль 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Вернер Тимо 2 (1) 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 12 (3) 0.39
Мален Дониэлл 11 0.35
Брандт Юлиан 6 0.19
Ройс Марко 4 0.13
Забитцер Марсель 4 (1) 0.13
Рюэрсон Юлиан 4 0.13
Адейеми Карим 3 0.1
Хуммельс Матс 3 0.1
Мукоко Юссуфа 3 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.06
Санчо Джедон 2 0.06
Шлоттербек Нико 2 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 8 0
Симонс Хави 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Розе Марко 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Джан Эмре 5 0
Мален Дониэлл 5 0
Матсен Ян 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Ройс Марко 1 0
Фюллькруг Никлас 1 0
Кобель Грегор 1 0
Санчо Джедон 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
9
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Боруссия Д
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

26
25
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Боруссия Д
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

30
34

Голы по времени матча

Забито

38
31
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
8
21%
5
16%
1-15
5
13%
6
19%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
7
18%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
4
33%
5
28%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Забито

32
30
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
9
28%
4
13%
61-75
5
16%
8
27%
76-90

Пропущено

26
19
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
6
32%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
4
15%
4
21%
76-90

Забито

70
61
30 В 1-м тайме 33
40 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 22
4 Не забивали 3
11
16%
9
15%
1-15
8
11%
11
18%
16-30
11
16%
13
21%
31-45
13
19%
6
10%
46-60
15
21%
5
8%
61-75
12
17%
17
28%
76-90

Пропущено

38
37
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 21
4
11%
8
22%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
9
24%
7
19%
31-45
7
18%
2
5%
46-60
8
21%
8
22%
61-75
5
13%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
1
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
13
3
1.5
8
7
7
9
2.5
5
10
3
13
3.5
2
13
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
15
1
10
5
1.5
9
7
6
9
2.5
5
11
3
12
3.5
2
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
28
3
23
8
1.5
17
14
13
18
2.5
10
21
6
25
3.5
4
27
3
28
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
15.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
16.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • Дортмундская "Боруссия" отстала от первой четвёрки Бундеслиги на пять очков, проиграв разгромно "РБ Лейпцигу". Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание и до новых встреч на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча. "РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд - 4:1.
  • Штанга
    90'
    Джейми Байно-Гиттенс пробил с правого полуфланга, и мяч срикошетил от каркаса ворот за лицевую линию.
  • 90'
    Контратака "РБ Лейпцига" оборвалась на линии чужой штрафной площадки, удачно "шмели" действовали там в отборе.
  • Дополнительное время
    90'
    +4 минуты ко второму тайму.
  • Опасный момент
    90'
    Юлиан Брандт пробивал с правого полуфланга и заработал угловой. Стандарт с левого фланга на ближний край вратарской исполнил Джедон Санчо, далее Мариус Вольф подкинул мяч пяткой, а Никлас Фюллькруг ударил головой над створом.
  • Фол, нарушение
    89'
    Мелкое нарушение правил в центральной трети поля против Феликса Нмечи.
  • Опасный момент
    88'
    Дани Ольмо с левого фланга сместился в чужую штрафную площадь и послал мяч вне противоположной девятки створа.
  • Замена
    87'
    Тройная замена фиксируется в составе "РБ Лейпцига": Лукас Клостерманн вместо Лои Опенда, Николас Зайвальд вместо Амаду Айдара и Кевин Кампль вместо Ксавьера Шлагера.
  • 86'
    Хави Симонс вёл контратаку "РБ Лейпцига" по левому флангу, но был заблокирован его пас вперёд.
  • Опасный момент
    85'
    Дани Ольмо пробил низом с правого полуфланга с линии штрафной площади мимо створа рядом с дальней штангой.
  • 85'
    Юссуфа Мукоко забрался в левую часть чужой штрафной площадки, откуда выполнил мягкий заброс в перчатки Петера Гулачи.
  • Угловой
    84'
    Дальше - угловой "Боруссии" уже с другого фланга, с правого. Юлиан Брандт выполняет подачу стандарта, и выбивают мяч хозяева.
  • Угловой
    83'
    А вот теперь контратака "Боруссии". Джейми Байно-Гиттенс вешает справа на дальнюю штангу, а Никлас Фюллькруг падает за пределы поля в борьбе с Амаду Айдара. Эо не пенальти. Угловой будет.
  • 82'
    Очередная контратака "РБ Лейпцига", Хави Симонс наносит удар с подступов к штрафной площади по центру, и мяч забирает Грегор Кобель.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 81'
      Дортмундская "Боруссия" сможет реабилитироваться за непопадание в первую четвёрку Бундеслиги выигрышем в этом сезоне Лиги чемпионов. Если сможет.
    • Описание гола
      80'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! КРИСТОФ БАУМГАРТНЕР!
      На левом фланге хозяева вбросили аут, пошёл перевод на Бенджамина Хенрихса. Тот отдал к правому углу вратарской на Кристофа Баумгартнера, который, несмотря на неудачную обработку, поразил ближний угол.
    • Фол, нарушение
      79'
      На левом фланге чужой половины поля Нико Шлоттербек заработал штрафной удар. На нём сфолил Амаду Айдара.
    • Угловой
      77'
      С левого фланга у хозяев был подан угловой, и оказалось зафиксировано нарушение Лои Опенда в борьбе против Грегора Кобеля.
    • Желтая карточка
      76'
      Нико Шлоттербек почти на центральной линии поля нарушил правила против Лои Опенда, сорвал атаку "РБ Лейпцига" и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      75'
      Уже второй за короткое время угловой исполнил "РБ Лейпциг" с правого фланга. Во втором случае подача стандарта последовала на дальний фланг, откуда Дани Ольмо головой не попал в створ.
    • Угловой
      74'
      Ускакали "быки" в контратаку левой полуфланговой зоной, и Лои Опенда пробил по воротам. Рикошет от защитника, спасение от вратаря гостей - и угловой.
    • 74'
      Никлас Фюллькруг остался без мяча в районе левого угла чужой вратарской, где без фола с ним справился Бенджамин Хенрихс.
    • Фол, нарушение
      72'
      Лои Опенда запутался с мячом в левой части чужой штрафной площадки, после чего нарушил правила против Никласа Зюле. 
    • Замена
      71'
      Замена производится в составе дортмундской "Боруссии": Юссуфа Мукоко появляется на поле вместо Юлиана Рюэрсона
    • Замена
      70'
      Замена производится в составе "РБ Лейпцига": Кристоф Баумгартнер вступает в игру вместо Беньямина Шешко.
    • 70'
      Джедон Санчо крутил подачу с левого фланга и отправил мяч за лицевую линию.
    • 69'
      Тем временем только четверть матча остаётся в распоряжении дортмундской "Боруссии", чтобы уйти сегодня от поражения в Лейпциге.
    • Судья
      68'
      Лои Опенда упал в чужую штрафную площадь после контакта ногами с Никласом Зюле. Пенальти нет. Штрафного тоже. Если что, наверно, был бы штрафной удар.
    • 67'
      В контратаке хозяев Дани Ольмо осуществил низкую доставку с правого края, и мяч пересёк всю штрафную площадь "Боруссии" на противоположный фланг.
    • Угловой
      66'
      Джедон Санчо подал один корнер с левого фланга, а затем и следующий. Оба раза опасных ситуаций у ворот "РБ Лейпцига" не возникало.
    • Опасный момент
      65'
      С правого полуфланга с линии штрафной площади Джейми Байно-Гиттенс несильно пробил низом мимо дальнего угла створа.
    • Опасный момент
      64'
      Марко Ройс головой приложился по воротам "быков", которые спас Петер Гулачи. Угловой будет.
    • 64'
      15 - 5 по общему числу ударов по воротам. И 2,06 - 0,74 по xG.
    • Замена
      63'
      Джейми Байно-Гиттенс вышел на замену в составе дортмундской "Боруссии" вместо Салиха Эзкана.
    • Фол, нарушение
      62'
      Возникла стычка на футбольном поле. Мариус Вольф сзади толкнул в спину Хави Симонса, и закрутилась небольшая заварушка, но без драки.
    • Опасный момент
      61'
      С шестнадцати метров Дани Ольмо нанёс очень кривой удар, киксанув по мячу, и сфера осталась рядом, а Хави Симонс обводящим едва не попал в правый угол. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Джедон Санчо с правого фланга отдавал низом пас на Юлиана Брандта, который задел по ноге Амаду Айдара и совершил таким образом фол в атаке.
    • 59'
      Активные несколько минут выдались у команды Марко Розе. "Быки" не прочь и крупный счёт установить на табло. Держат в уме они и атакующие варианты.
    • 58'
      Дани Ольмо прострелил справа в атаке "РБ Лейпцига", а Беньямин Шешко не успел подбежать к мячу, чтобы замкнуть эту передачу партнёра.
    • Опасный момент
      57'
      Хави Симонс после коротких взаимодействий с партнёрами выстрелил из левого угла штрафной площади "Боруссии" и не попал в дальнюю девятку створа.
    • 56'
      Ксавьер Шлагер приложился низовым способом по центру с подступов к штрафной площадки после корнера, и была заблокирована его попытка.
    • Угловой
      55'
      Подача выполняется у хозяев с левого фланга, мяч не добирается до ближней штанги, и угловой получается в пользу "РБ Лейпцига".
    • 54'
      "Боруссия" прочно завладела игровым снарядом, а "РБ Лейпциг" спокойно устроился на позиционный оборонительный вариант.
    • 53'
      Юлиан Рюэрсон простреливал в чужую штрафную площадь с левой стороны, и благополучно отбилась оборона "РБ Лейпцига".
    • Замена
      51'
      Бенджамин Хенрихс появляется на замену в составе "РБ Лейпцига" вместо получившего повреждении Мохамеда Симакана.
    • Замена
      51'
      Матс Хуммельс из состава дортмундской "Боруссии" присел на газон и был заменён на Никласа Зюле.
    • Травма, повреждение
      50'
      Крайнему защитнику "РБ Лейпцига" Мохамеду Симакану требуется медицинская помощь.
    • Опасный момент
      49'
      Доходит мяч до Юлиана Рюэрсоона в атаки дортмундцев, и тот пробивает низом из зоны левого полуфланга прямо в Петера Гулачи.
    • 48'
      Совсем что-то "Боруссия" расклеивается в обороне, и вот теперь два мяча ей надо отыгрывать.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! МОХАМЕД СИМАКАН!
      Лои Опенда прорвался на свободное пространство по левому полуфлангу, получив пас от Хави Симонса, и отдал передачу к правой штанге, которую замкнул Мохамед Симакан.
    • Замена
      46'
      Марко Ройс в перерыве вступил в игру на замену в составе "Боруссии" Дортмунд вместо Карима Адейеми.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Желтая карточка
      38'
      Также за неспортивное поведение удостоился предупреждения Джедон Санчо.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 2:1. Дортмундская "Боруссия" первой забила, но "РБ Лейпциг" ответил ей двумя голами, поэтому и выиграл первый тайм.
    • 45'
      "Шмелям" не удаётся в конце тайма стабилизировать для себя обстановку, этим делом гости займутся во втором тайме, если получится.
    • 45'
      В данный момент "РБ Лейпциг" отрывается в онлайн-таблице от дортмундской "Боруссии" на 5 очков.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!
      Давид Раум подал угловой с правого фланга, а потом Ксавьер Шлагер дальним ударом не пробил Грегора Кобеля, но Беньямин Шешко из зоны правого угла вратарской вонзил мяч в ворота от перекладины.
    • 45'
      Мохамед Симакан с правого фланга прострелил в чужую штрафную площадь, где мяч был перехвачен гостями.
    • Дополнительное время
      45'
      +5 минут к первому тайму.
    • Опасный момент
      44'
      Дани Ольмо без разбега пробил из пределов полукруга, и мяч просвистел над левой девяткой ворот "Боруссии".
    • 43'
      Юлиан Рюэрсон навесил с левого фланга, и не сразу потом подцепил мяч справа Салих Эзкан, выполнивший подачу за лицевую линию.
    • 42'
      Концовка тайма спокойно начинается, но посмотрим ещё, как она завершится.
    • 41'
      Мохамед Симакан пустился вперёд по правому краю, однако по ходу своего движения упустил мяч за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      40'
      Юлиан Рюэрсон на фланге уронил Мохамеда Симакана и сам же больше пострадал в этом эпизоде.
    • 39'
      Хави Симонс слева пытался войти в чужую штрафную площадь, но неудачной оказалась эта попытка, причём не нарушали правила дортмундцы.
    • Желтая карточка
      37'
      Жёлтая карточка достаётся Мохамеду Симакану из "РБ Лейпцига" за неспортивное поведение.
    • Штанга
      36'
      Штанга! Хави Симонс на правом фланге оставил не у дел Нико Шлоттербека, сместился к центру и пробил в дальнюю штангу. На отскоке Лои Опенда не попал в левый угол.
    • 34'
      Удар Амаду Айдара с подступов к штрафной площади был заблокирован. Потом Давид Раум навесил слева, и мяч вынес Матс Хуммельс.
    • Фол, нарушение
      33'
      Салих Эзкан совершил небольшое нарушение правил на фланге в центральной трети поля, уронив Ксавьера Шлагера.
    • 32'
      В позиционной атаке сейчас обосновался "РБ Лейпциг", хотя до этого команда Марко Розе концентрировалась на контратаках.
    • 31'
      В турнирном плане "РБ Лейпциг" может устроить сегодня и ничья, а вот "Боруссия" требуется победа, чтобы обогнать этого соперника в таблице.
    • Видеоповтор
      30'
      Отмена пенальти после ВАРа! Дениз Айтекин просмотрел видеоповтор и принял решение не зафиксировать в итоге фол Эзкана. Можно согласиться. Да, Эзкан схватил за руку Ольмо, но легко схватил, а Дани вполне там мог не падать.
    • Пенальти!
      29'
      Пенальти в ворота "Боруссии"! Дани Олмо подставился под фол Салиха Эзкана в штрафной площадке гостей. Игрок "Боруссии" потянул оппонента за руку.
    • 27'
      Судя по всему, характер игры не меняется. По-прежнему "Боруссия" играет в первую очередь от себя, позиционными атаками.
    • Фол, нарушение
      26'
      Мохамед Симакан вдали от ворот совершил нарушение правил против Юлина Рюэрсона, жёлтая карточка не показана.
    • 25'
      "РБ Лейпциг" до пропущенного гола играл на контратаках, и гол ему удалось забить в чужие ворота тоже на быстрой атаке.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛОИ ОПЕНДА!
      После видеоповтора изначально отменённый гол был засчитан. Хави Симонс слева в падении проткнул мяч к вратарской площади, а Лои Опенда переправил сферу в сетку мимо Грегора Кобеля.
    • Видеоповтор
      23'
      Видеоассистенты подключились и проверяют ситуацию.
    • Офсайд
      23'
      ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:1.
      Лои Опенда отправил мяч в ворота "шмелей", и было зафиксировано положение "вне игры",
    • 21'
      Итак, характер игры сейчас может измениться, ведь до этого "Боруссия" много атаковала.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДЖЕДОН САНЧО!
      А красивый гол Мариус Вольф навесил справа в область дальней штанги, игрок хозяев неудачно выбил мяч, а подхвативший сферу Джедон Санчо идеально вкрутил её в правую девятку.
    • Угловой
      18'
      Юлиан Брандт навесил с левого фланга, а Никлас Фюллькруг не смог попасть в створ ворот со второго этажа.
    • Опасный момент
      17'
      Дальний удар по воротам "быков" нанёс Юлиан Брандт. В левый нижний угол двигался мяч, и Петер Гулачи отразил его на угловой.
    • 16'
      Что касается "РБ Лейпцига", то он в прошлом туре Бундеслиги одержал победу над "Хайденхаймом".
    • 15'
      Дани Ольмо произвёл низовой удар с подступов к штрафной площади и не попал в левый угол. Хотел испанец углового, однако удет вынос от ворот.
    • 14'
      В прошлом туре дортмундская "Боруссия" едва не нанесла первое поражение в сезоне леверкузенскому "Байеру", однако новоиспечённый чемпион Германии спасся там в свамой концовке.
    • Фол, нарушение
      13'
      Юлиан Брандт оказался на газоне в середине своей половины поля Вилли Орбан действовал с нарушением, уронил соперника.
    • Судья
      12'
      Нико Шлоттербек в своей штрафной площади рискованно подкатился и выбил мяч из-под ног Лои Опенда. Тот упал, однако пенальти не будет.
    • 11'
      Юлиан Брандт подавал угловой дортмундцев и с правого фланга, снова обошлось без опасности после стандарта.
    • Опасный момент
      10'
      Джедон Санчо справа с линии штрафной площади набросил мяч к дальней штанге, и Никлас Фюллькруг головой пробил в правый угол. Казалось, что это гол, но Петер Гулачи совершил сэйв на угловой.
    • 10'
      В контратаке "быков" Беньямин Шешко отдавал проникающий пас вперёд по центру, но Лои Опенда не сумел зацепиться за игровой снаряд.
    • 9'
      Второй темп после корнера остался за "шмелями", а в конце концов Лои Опенда сильно выбил мяч за боковую линию. 
    • Угловой
      8'
      Левым флангом атаковала "Боруссия" и заработала угловой удар. Стандарт отправился исполнять Юлиан Брандт.
    • Офсайд
      7'
      Положение "вне игры" зафиксировано у Никласа Фюллькруга, из пределов чужой штрафной ударившего значительно выше створа. Но он при этом понимал, что офсайд весьма вероятен.
    • Опасный момент
      6'
      Хави Симонс в контратаке "РБ Лейпцига" пробил с левого полуфланга с подступов к штрафной площадке, однако получилось чересчур высоко.
    • 5'
      Брака немало у дортмундской "Боруссии" на старте матча. Передача на левый фланг была сделана неточная в центре поля, мяч ушёл в аут.
    • Фол, нарушение
      4'
      Амаду Айдара отметился нарушением правил на фланге в середине поля, где он отправил на газон Юлиана Рюэрсона.
    • 3'
      Грегор Кобель под угрозой близкого прессинга отдал неточный пас направо Мариусу Вольфу. Получилось так, что мяч ушёл за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      2'
      Против Юлиана Брандта мелко были нарушены правила в середине поля. Хави Симонс записал на свой счёт совершённый фол.
    • 1'
      Лои Опенда замешкался с мячом в правой части чужой штрафной площади, и Грегор Кобель воспользовался смущением соперника, забрал сферу в свои вратарские перчатки.
    • 1'
      "РБ Лейпциг" играет в белой форме с небольшими красными элементами, а у дортмундской "Боруссии" чёрная экипировка с незначительными жёлтыми вставками.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.