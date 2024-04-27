Дортмундская "Боруссия" отстала от первой четвёрки Бундеслиги на пять очков, проиграв разгромно "РБ Лейпцигу". Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание и до новых встреч на LiveResult.Ru!

Мелкое нарушение правил в центральной трети поля против Феликса Нмечи.

Юлиан Брандт пробивал с правого полуфланга и заработал угловой. Стандарт с левого фланга на ближний край вратарской исполнил Джедон Санчо, далее Мариус Вольф подкинул мяч пяткой, а Никлас Фюллькруг ударил головой над створом.

Контратака "РБ Лейпцига" оборвалась на линии чужой штрафной площадки, удачно "шмели" действовали там в отборе.

Джейми Байно-Гиттенс пробил с правого полуфланга, и мяч срикошетил от каркаса ворот за лицевую линию.

Очередная контратака "РБ Лейпцига", Хави Симонс наносит удар с подступов к штрафной площади по центру, и мяч забирает Грегор Кобель.

А вот теперь контратака "Боруссии". Джейми Байно-Гиттенс вешает справа на дальнюю штангу, а Никлас Фюллькруг падает за пределы поля в борьбе с Амаду Айдара. Эо не пенальти. Угловой будет.

Дальше - угловой "Боруссии" уже с другого фланга, с правого. Юлиан Брандт выполняет подачу стандарта, и выбивают мяч хозяева.

Юссуфа Мукоко забрался в левую часть чужой штрафной площадки, откуда выполнил мягкий заброс в перчатки Петера Гулачи.

Дани Ольмо пробил низом с правого полуфланга с линии штрафной площади мимо створа рядом с дальней штангой.

Хави Симонс вёл контратаку "РБ Лейпцига" по левому флангу, но был заблокирован его пас вперёд.

Тройная замена фиксируется в составе "РБ Лейпцига": Лукас Клостерманн вместо Лои Опенда, Николас Зайвальд вместо Амаду Айдара и Кевин Кампль вместо Ксавьера Шлагера.

Дани Ольмо с левого фланга сместился в чужую штрафную площадь и послал мяч вне противоположной девятки створа.

Замена производится в составе дортмундской "Боруссии": Юссуфа Мукоко появляется на поле вместо Юлиана Рюэрсона

Лои Опенда запутался с мячом в левой части чужой штрафной площадки, после чего нарушил правила против Никласа Зюле.

Никлас Фюллькруг остался без мяча в районе левого угла чужой вратарской, где без фола с ним справился Бенджамин Хенрихс.

Ускакали "быки" в контратаку левой полуфланговой зоной, и Лои Опенда пробил по воротам. Рикошет от защитника, спасение от вратаря гостей - и угловой.

Уже второй за короткое время угловой исполнил "РБ Лейпциг" с правого фланга. Во втором случае подача стандарта последовала на дальний фланг, откуда Дани Ольмо головой не попал в створ.

Нико Шлоттербек почти на центральной линии поля нарушил правила против Лои Опенда, сорвал атаку "РБ Лейпцига" и получил жёлтую карточку.

С левого фланга у хозяев был подан угловой, и оказалось зафиксировано нарушение Лои Опенда в борьбе против Грегора Кобеля.

На левом фланге чужой половины поля Нико Шлоттербек заработал штрафной удар. На нём сфолил Амаду Айдара.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! КРИСТОФ БАУМГАРТНЕР! На левом фланге хозяева вбросили аут, пошёл перевод на Бенджамина Хенрихса. Тот отдал к правому углу вратарской на Кристофа Баумгартнера, который, несмотря на неудачную обработку, поразил ближний угол.

Дортмундская "Боруссия" сможет реабилитироваться за непопадание в первую четвёрку Бундеслиги выигрышем в этом сезоне Лиги чемпионов. Если сможет.

Также за неспортивное поведение удостоился предупреждения Джедон Санчо.

Марко Ройс в перерыве вступил в игру на замену в составе "Боруссии" Дортмунд вместо Карима Адейеми.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! МОХАМЕД СИМАКАН! Лои Опенда прорвался на свободное пространство по левому полуфлангу, получив пас от Хави Симонса, и отдал передачу к правой штанге, которую замкнул Мохамед Симакан.

Совсем что-то "Боруссия" расклеивается в обороне, и вот теперь два мяча ей надо отыгрывать.

Доходит мяч до Юлиана Рюэрсоона в атаки дортмундцев, и тот пробивает низом из зоны левого полуфланга прямо в Петера Гулачи.

Матс Хуммельс из состава дортмундской "Боруссии" присел на газон и был заменён на Никласа Зюле.

Бенджамин Хенрихс появляется на замену в составе "РБ Лейпцига" вместо получившего повреждении Мохамеда Симакана.

Юлиан Рюэрсон простреливал в чужую штрафную площадь с левой стороны, и благополучно отбилась оборона "РБ Лейпцига".

"Боруссия" прочно завладела игровым снарядом, а "РБ Лейпциг" спокойно устроился на позиционный оборонительный вариант.

Подача выполняется у хозяев с левого фланга, мяч не добирается до ближней штанги, и угловой получается в пользу "РБ Лейпцига".

Ксавьер Шлагер приложился низовым способом по центру с подступов к штрафной площадки после корнера, и была заблокирована его попытка.

Хави Симонс после коротких взаимодействий с партнёрами выстрелил из левого угла штрафной площади "Боруссии" и не попал в дальнюю девятку створа.

Дани Ольмо прострелил справа в атаке "РБ Лейпцига", а Беньямин Шешко не успел подбежать к мячу, чтобы замкнуть эту передачу партнёра.

Активные несколько минут выдались у команды Марко Розе. "Быки" не прочь и крупный счёт установить на табло. Держат в уме они и атакующие варианты.

Джедон Санчо с правого фланга отдавал низом пас на Юлиана Брандта, который задел по ноге Амаду Айдара и совершил таким образом фол в атаке.

С шестнадцати метров Дани Ольмо нанёс очень кривой удар, киксанув по мячу, и сфера осталась рядом, а Хави Симонс обводящим едва не попал в правый угол.

Возникла стычка на футбольном поле. Мариус Вольф сзади толкнул в спину Хави Симонса, и закрутилась небольшая заварушка, но без драки.

Джейми Байно-Гиттенс вышел на замену в составе дортмундской "Боруссии" вместо Салиха Эзкана.

15 - 5 по общему числу ударов по воротам. И 2,06 - 0,74 по xG.

Марко Ройс головой приложился по воротам "быков", которые спас Петер Гулачи. Угловой будет.

С правого полуфланга с линии штрафной площади Джейми Байно-Гиттенс несильно пробил низом мимо дальнего угла створа.

Джедон Санчо подал один корнер с левого фланга, а затем и следующий. Оба раза опасных ситуаций у ворот "РБ Лейпцига" не возникало.

В контратаке хозяев Дани Ольмо осуществил низкую доставку с правого края, и мяч пересёк всю штрафную площадь "Боруссии" на противоположный фланг.

Лои Опенда упал в чужую штрафную площадь после контакта ногами с Никласом Зюле. Пенальти нет. Штрафного тоже. Если что, наверно, был бы штрафной удар.

Тем временем только четверть матча остаётся в распоряжении дортмундской "Боруссии", чтобы уйти сегодня от поражения в Лейпциге.

Джедон Санчо крутил подачу с левого фланга и отправил мяч за лицевую линию.

Замена производится в составе "РБ Лейпцига": Кристоф Баумгартнер вступает в игру вместо Беньямина Шешко.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 2:1. Дортмундская "Боруссия" первой забила, но "РБ Лейпциг" ответил ей двумя голами, поэтому и выиграл первый тайм.

45' "Шмелям" не удаётся в конце тайма стабилизировать для себя обстановку, этим делом гости займутся во втором тайме, если получится.

45' В данный момент "РБ Лейпциг" отрывается в онлайн-таблице от дортмундской "Боруссии" на 5 очков.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!

Давид Раум подал угловой с правого фланга, а потом Ксавьер Шлагер дальним ударом не пробил Грегора Кобеля, но Беньямин Шешко из зоны правого угла вратарской вонзил мяч в ворота от перекладины.

45' Мохамед Симакан с правого фланга прострелил в чужую штрафную площадь, где мяч был перехвачен гостями.

45' +5 минут к первому тайму.

44' Дани Ольмо без разбега пробил из пределов полукруга, и мяч просвистел над левой девяткой ворот "Боруссии".

43' Юлиан Рюэрсон навесил с левого фланга, и не сразу потом подцепил мяч справа Салих Эзкан, выполнивший подачу за лицевую линию.

42' Концовка тайма спокойно начинается, но посмотрим ещё, как она завершится.

41' Мохамед Симакан пустился вперёд по правому краю, однако по ходу своего движения упустил мяч за боковую линию.

40' Юлиан Рюэрсон на фланге уронил Мохамеда Симакана и сам же больше пострадал в этом эпизоде.

39' Хави Симонс слева пытался войти в чужую штрафную площадь, но неудачной оказалась эта попытка, причём не нарушали правила дортмундцы.

37' Жёлтая карточка достаётся Мохамеду Симакану из "РБ Лейпцига" за неспортивное поведение.

36' Штанга! Хави Симонс на правом фланге оставил не у дел Нико Шлоттербека, сместился к центру и пробил в дальнюю штангу. На отскоке Лои Опенда не попал в левый угол.

34' Удар Амаду Айдара с подступов к штрафной площади был заблокирован. Потом Давид Раум навесил слева, и мяч вынес Матс Хуммельс.

33' Салих Эзкан совершил небольшое нарушение правил на фланге в центральной трети поля, уронив Ксавьера Шлагера.

32' В позиционной атаке сейчас обосновался "РБ Лейпциг", хотя до этого команда Марко Розе концентрировалась на контратаках.

31' В турнирном плане "РБ Лейпциг" может устроить сегодня и ничья, а вот "Боруссия" требуется победа, чтобы обогнать этого соперника в таблице.

30' Отмена пенальти после ВАРа! Дениз Айтекин просмотрел видеоповтор и принял решение не зафиксировать в итоге фол Эзкана. Можно согласиться. Да, Эзкан схватил за руку Ольмо, но легко схватил, а Дани вполне там мог не падать.

29' Пенальти в ворота "Боруссии"! Дани Олмо подставился под фол Салиха Эзкана в штрафной площадке гостей. Игрок "Боруссии" потянул оппонента за руку.

27' Судя по всему, характер игры не меняется. По-прежнему "Боруссия" играет в первую очередь от себя, позиционными атаками.

26' Мохамед Симакан вдали от ворот совершил нарушение правил против Юлина Рюэрсона, жёлтая карточка не показана.

25' "РБ Лейпциг" до пропущенного гола играл на контратаках, и гол ему удалось забить в чужие ворота тоже на быстрой атаке.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛОИ ОПЕНДА!

После видеоповтора изначально отменённый гол был засчитан. Хави Симонс слева в падении проткнул мяч к вратарской площади, а Лои Опенда переправил сферу в сетку мимо Грегора Кобеля.

23' Видеоассистенты подключились и проверяют ситуацию.

23' ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:1.

Лои Опенда отправил мяч в ворота "шмелей", и было зафиксировано положение "вне игры",

21' Итак, характер игры сейчас может измениться, ведь до этого "Боруссия" много атаковала.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДЖЕДОН САНЧО!

А красивый гол Мариус Вольф навесил справа в область дальней штанги, игрок хозяев неудачно выбил мяч, а подхвативший сферу Джедон Санчо идеально вкрутил её в правую девятку.

18' Юлиан Брандт навесил с левого фланга, а Никлас Фюллькруг не смог попасть в створ ворот со второго этажа.

17' Дальний удар по воротам "быков" нанёс Юлиан Брандт. В левый нижний угол двигался мяч, и Петер Гулачи отразил его на угловой.

16' Что касается "РБ Лейпцига", то он в прошлом туре Бундеслиги одержал победу над "Хайденхаймом".

15' Дани Ольмо произвёл низовой удар с подступов к штрафной площади и не попал в левый угол. Хотел испанец углового, однако удет вынос от ворот.

14' В прошлом туре дортмундская "Боруссия" едва не нанесла первое поражение в сезоне леверкузенскому "Байеру", однако новоиспечённый чемпион Германии спасся там в свамой концовке.

13' Юлиан Брандт оказался на газоне в середине своей половины поля Вилли Орбан действовал с нарушением, уронил соперника.

12' Нико Шлоттербек в своей штрафной площади рискованно подкатился и выбил мяч из-под ног Лои Опенда. Тот упал, однако пенальти не будет.

11' Юлиан Брандт подавал угловой дортмундцев и с правого фланга, снова обошлось без опасности после стандарта.

10' Джедон Санчо справа с линии штрафной площади набросил мяч к дальней штанге, и Никлас Фюллькруг головой пробил в правый угол. Казалось, что это гол, но Петер Гулачи совершил сэйв на угловой.

10' В контратаке "быков" Беньямин Шешко отдавал проникающий пас вперёд по центру, но Лои Опенда не сумел зацепиться за игровой снаряд.

9' Второй темп после корнера остался за "шмелями", а в конце концов Лои Опенда сильно выбил мяч за боковую линию.

8' Левым флангом атаковала "Боруссия" и заработала угловой удар. Стандарт отправился исполнять Юлиан Брандт.

7' Положение "вне игры" зафиксировано у Никласа Фюллькруга, из пределов чужой штрафной ударившего значительно выше створа. Но он при этом понимал, что офсайд весьма вероятен.

6' Хави Симонс в контратаке "РБ Лейпцига" пробил с левого полуфланга с подступов к штрафной площадке, однако получилось чересчур высоко.

5' Брака немало у дортмундской "Боруссии" на старте матча. Передача на левый фланг была сделана неточная в центре поля, мяч ушёл в аут.

4' Амаду Айдара отметился нарушением правил на фланге в середине поля, где он отправил на газон Юлиана Рюэрсона.

3' Грегор Кобель под угрозой близкого прессинга отдал неточный пас направо Мариусу Вольфу. Получилось так, что мяч ушёл за боковую линию.

2' Против Юлиана Брандта мелко были нарушены правила в середине поля. Хави Симонс записал на свой счёт совершённый фол.

1' Лои Опенда замешкался с мячом в правой части чужой штрафной площади, и Грегор Кобель воспользовался смущением соперника, забрал сферу в свои вратарские перчатки.

1' "РБ Лейпциг" играет в белой форме с небольшими красными элементами, а у дортмундской "Боруссии" чёрная экипировка с незначительными жёлтыми вставками.