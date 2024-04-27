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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 41'
Вердер
0'
5' Желтая карточка
Фридль Марко

Ход матча

5'
 
Фридль Марко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 115
Аугсбург 69.6% (80)
X 20% (23)
Вердер 10.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Вердер
4.25
4.40
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
27
Энгельс
Арне
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
Аугсбург
4-3-1-2
Вердер
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Вердер

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

24 матча

50%
8.3%
41.7%
12 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.08

Среднее время на гол

41
83

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.55

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.48
Титц Филлип 8 0.26
Варгас Рубен 3 0.1
Энгельс Арне 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.06
Майер Арне 2 0.06
Якич Кристиян 2 0.06
Михель Свен 2 (1) 0.06
Удуохаи Феликс 2 0.06
Бельо Дион Дрене 2 0.06
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 11 (4) 0.35
Нжинма Джастин 6 0.19
Борре Рафаэль 4 0.13
Вайзер Митчелл 3 0.1
Шмид Романо 2 0.06
Велькович Милош 2 0.06
Стаге Йенс 2 0.06
Штарк Никлас 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.03
Деман Оливье 1 0.03
Малатини Хулиан 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 6 0
Дорш Никлас 5 0
Демирович Эрмедин 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Энгельс Арне 1 1
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Фридль Марко 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Цеттерер Михаэль 2 0
Агу Феликс 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Рапп Николай 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

14
12
Аугсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Вердер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

19
17
Аугсбург
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Вердер
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
1
4%
3
20%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
2
8%
6
40%
61-75
7
27%
4
27%
76-90

Пропущено

22
27
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
8
36%
4
15%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Забито

23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
3
13%
3
14%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
22%
4
18%
76-90

Пропущено

26
24
17 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
15%
4
17%
1-15
8
31%
4
17%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
3
12%
5
21%
76-90

Забито

49
37
25 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
4
8%
6
16%
1-15
10
20%
3
8%
16-30
11
22%
3
8%
31-45
7
14%
6
16%
46-60
5
10%
11
30%
30%
61-75
12
24%
8
22%
76-90

Пропущено

48
51
31 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
6
13%
7
14%
1-15
12
25%
7
14%
16-30
13
27%
10
20%
31-45
5
10%
7
14%
46-60
6
13%
10
20%
61-75
6
13%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1
Вердер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0

Результаты матчей

Аугсбург
Вердер

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
12
18
5
25
2.5
2
28
3
27
3.5
1
29
2
28
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 30 25 5 0 75 - 20 80
2.
Бавария
 1:1 Заявка 31 21 4 6 88 - 38 67
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 31 18 6 7 70 - 35 60
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 31 16 10 5 59 - 36 58
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 31 11 13 7 47 - 41 46
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 11 8 12 42 - 53 41
8.
Аугсбург
 0:0 Заявка 31 10 10 11 48 - 49 40
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 0:0 Заявка 31 9 8 14 38 - 50 35
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 31 8 8 15 35 - 50 32
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
15.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
16.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 1:1 Заявка 16 12 2 2 50 - 12 38
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 16 10 4 2 36 - 11 34
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 0:0 Заявка 16 6 7 3 26 - 22 25
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11.
Вердер
 0:0 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 16 8 7 1 31 - 15 31
3.
Бавария
 1:1 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 16 4 6 6 21 - 27 18
9.
Аугсбург
 0:0 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 0:0 Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 34 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 9
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
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    Прогнозы 115
    Аугсбург 69.6% (80)
    X 20% (23)
    Вердер 10.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Вердер
    4.25
    4.40
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Вердер

    Исход игры
    Аугсбург
    69.6% (80)
    Ничья
    20% (23)
    Вердер
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    53% (61)
    1:1 Ничья
    16.5% (19)
    1:0 Аугсбург
    10.4% (12)
    1:2 Вердер
    7% (8)
    2:0 Аугсбург
    3.5% (4)
    0:2 Вердер
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Аугсбург
    1.7% (2)
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