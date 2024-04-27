Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

89' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Михель Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Сегодняшная посещаемость составляет 30660 болельщиков

85' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Агу Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Гросс Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

85' Линен Сенне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Вердер

83' Хорошую попытку сделал Гоувелеув Джеффри . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Команда Вердер довольна результатом к этому моменту.

79' Удар от ворот произведет Вердер

78' Удар от ворот произведет Аугсбург

78' Линен Сенне пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

77' Биттенкорт Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Вердер

72' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Майер Арне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Удар от ворот произведет Вердер

66' Удар от ворот произведет Аугсбург

66' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Якич Кристиян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Вольтемаде Ник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Удар от ворот произведет Вердер

61' 'Г О О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер забивает с пенальти! Он пробил правой. Финн Дамен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

61' После проверки VAR судья не изменил решения - Вердер пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер

58' Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Удар от ворот произведет Аугсбург

56' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О Л - Шмид Романо забивает с правой ноги!

52' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Вердер

47' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.