Тур: 31. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Вельц Тобиас
0'
5' Желтая карточкаФридль Марко
0:1
52' ГолШмид Романо
0:2
61' ПенальтиДукш Марвин
63' Желтая карточкаВольтемаде Ник
64' Желтая карточкаЯкич Кристиян
0:3
90' ГолДеман Оливье
90'+6
Ход матча
5'
52'
0:1
61'
0:2
61'
63'
64'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
380 Количество передач 319
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Аугсбург
Вердер
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
24 матча
50%
8.3%
41.7%
12 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.18
1.08
Среднее время на гол
41
83
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1.55
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|15 (3)
|0.48
|Титц Филлип
|8
|0.26
|Варгас Рубен
|3
|0.1
|Энгельс Арне
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Майер Арне
|2
|0.06
|Якич Кристиян
|2
|0.06
|Михель Свен
|2 (1)
|0.06
|Удуохаи Феликс
|2
|0.06
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.06
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|Педерсен Мадс
|1
|0.03
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|12 (5)
|0.39
|Нжинма Джастин
|6
|0.19
|Борре Рафаэль
|4
|0.13
|Вайзер Митчелл
|3
|0.1
|Шмид Романо
|3
|0.1
|Велькович Милош
|2
|0.06
|Стаге Йенс
|2
|0.06
|Деман Оливье
|2
|0.06
|Штарк Никлас
|2
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.03
|Малатини Хулиан
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Энгельс Арне
|1
|1
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|9
|0
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|2
|0
|Агу Феликс
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
14
12
Аугсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Вердер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
19
17
Аугсбург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Вердер
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
33
29
Голы по времени матча
Забито
26
18
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
1
4%
3
17%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
2
8%
7
39%
61-75
7
27%
5
28%
76-90
Пропущено
25
27
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
8
32%
4
15%
31-45
4
16%
6
22%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
4
16%
5
19%
76-90
Забито
23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
3
13%
3
14%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
5
22%
4
18%
76-90
Пропущено
26
24
17 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
15%
4
17%
1-15
8
31%
4
17%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
3
12%
5
21%
76-90
Забито
49
40
25 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
4
8%
6
15%
1-15
10
20%
3
8%
16-30
11
22%
3
8%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
5
10%
12
30%
61-75
12
24%
9
23%
76-90
Пропущено
51
51
31 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 25
6
12%
7
14%
1-15
12
24%
7
14%
16-30
13
25%
10
20%
31-45
6
12%
7
14%
46-60
7
14%
10
20%
61-75
7
14%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1
Вердер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0
Результаты матчей
Аугсбург
Вердер
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
97
87
214
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
411
511
312
115
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
247
1318
1318
526
328
328
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|31
|25
|5
|1
|76 - 22
|80
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|2:1 Заявка
|31
|21
|3
|7
|70 - 37
|66
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|16
|13
|2
|1
|44 - 10
|41
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|2:1 Заявка
|16
|10
|0
|6
|27 - 23
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 0:3 Вердер
Исход игры
Аугсбург
69.6% (80)
Ничья
20% (23)
Вердер
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
53% (61)
1:1 Ничья
16.5% (19)
1:0 Аугсбург
10.4% (12)
1:2 Вердер
7% (8)
2:0 Аугсбург
3.5% (4)
0:2 Вердер
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:2 Аугсбург
1.7% (2)
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