Тур: 31. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дайер
Эрик
25
Мюллер
Томас
35
Тута
24
Бута
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Айнтрахт Фр
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
11.5%
11.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
35 матчей
68.6%
14.3%
17.1%
24 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
2.82
2.11
Среднее время на гол
31
42
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.11
0.76
Среднее время на гол
81
117
Всего голов
68
51
Голов в среднем за матч
1.94
1.46
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|33 (3)
|1.06
|Мусиала Джамал
|10
|0.32
|Сане Лерой
|8
|0.26
|Тель Матис
|6
|0.19
|Мюллер Томас
|5
|0.16
|Горецка Леон
|5
|0.16
|Коман Кингсли
|3
|0.1
|Гнабри Серж
|3
|0.1
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.06
|Павлович Александр
|2
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|11 (1)
|0.35
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.23
|Эбимбе Эрик
|4
|0.13
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Нкунку Нильс
|3
|0.1
|Шаиби Фарес
|2
|0.06
|Схири Эльес
|2
|0.06
|Ларссон Хуго
|2
|0.06
|Кох Робин
|2
|0.06
|Тута
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Бута
|1
|0.03
|Экитике Уго
|1
|0.03
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.03
|Смолчич Хрвое
|1
|0.03
|Ферри Начо
|1
|0.03
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Томас Тухель
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|8
|0
|Мармуш Омар
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Кнауфф Ансгар
|5
|1
|Нкунку Нильс
|4
|1
|Тута
|2
|2
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Айнтрахт Фр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
10
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Айнтрахт Фр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
33
25
Бавария
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Айнтрахт Фр
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
35
35
Голы по времени матча
Забито
48
18
16 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
7
15%
5
28%
1-15
4
8%
2
11%
16-30
5
10%
3
17%
31-45
8
17%
3
17%
46-60
12
25%
3
17%
61-75
12
25%
2
11%
76-90
Пропущено
12
28
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
7
25%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
7
25%
76-90
Забито
38
25
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
13%
4
16%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
10
26%
5
20%
31-45
5
13%
4
16%
46-60
8
21%
5
20%
61-75
6
16%
6
24%
76-90
Пропущено
26
15
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
23%
5
33%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
27%
1
7%
76-90
Забито
86
43
35 В 1-м тайме 20
51 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
12
14%
9
21%
1-15
8
9%
3
7%
16-30
15
17%
8
19%
31-45
13
15%
7
16%
46-60
20
23%
8
19%
61-75
18
21%
8
19%
76-90
Пропущено
38
43
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
3
8%
7
16%
1-15
6
16%
6
14%
16-30
9
24%
12
28%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
10
26%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2
Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0
Результаты матчей
Бавария
Айнтрахт Фр
Точный счет
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
8
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бавария
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
123
78
96
411
411
114
312
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
123
69
69
312
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
246
246
1317
1515
723
822
129
525
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|5
|0
|75 - 20
|80
|2.
|1:0 Заявка
|31
|22
|3
|6
|88 - 37
|69
|3.
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 36
|63
|4.
|0:0 Заявка
|31
|18
|6
|7
|69 - 34
|60
|5.
|0:0 Заявка
|31
|16
|10
|5
|58 - 35
|58
|6.
|0:1 Заявка
|31
|11
|12
|8
|46 - 41
|45
|7.
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|42 - 53
|41
|8.
|0:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 49
|40
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|0:0 Заявка
|31
|9
|8
|14
|38 - 50
|35
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|0:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|35 - 50
|32
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|1:0 Заявка
|16
|13
|1
|2
|50 - 11
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 10
|34
|5.
|0:1 Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 22
|25
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|30 - 14
|31
|3.
|1:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 22
|27
|5.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|34 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|23 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|17 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 9
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 1:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Бавария
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Айнтрахт Фр
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
64.04% (73)
Нет
35.96% (41)
Популярный счёт
3:1 Бавария
31.7% (38)
2:0 Бавария
29.2% (35)
2:1 Бавария
23.3% (28)
3:0 Бавария
3.3% (4)
4:1 Бавария
1.7% (2)
3:2 Бавария
1.7% (2)
1:0 Бавария
1.7% (2)
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