Первый тайм

18' Почти 20 минут на поле провели уже соперники. Смогла "Бавария" забить один гол и сейчас забрала снаряд под свой контроль. Уверенно и надежно.

16' Активно поддерживает публика сейчас "Баварию". В Мюнхене болельщики всегда ходят на стадион исправно хорошо, что выделяет эту команду.

15' Геррейру простреливал мяч с левого края в центр штрафной - до снаряда никто из партнеров игрока "Баварии" добраться на сумел. А ведь перспективы были.

14' В центре поля нарушение правил. Против Лаймера правила нарушены. Судья отдает мяч сейчас игрокам "красной машины", которая вводить снаряд в игру не торопится.

13' "Бавария" высоко прессингует соперника. Пока крайне непросто приходится мюнхенской команде, несмотря на тот факт, что он впереди. Но соперник в атаке ничего придумать пока не может.

11' Мазрауи пронесся к воротам соперника слева, после чего прострелил в центр штрафной, но мяч попал в ногу защитнику, после чего вылетел за пределы поля. В аут.