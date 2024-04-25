  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 58
Бавария 100% (58)
X 0% (0)
Айнтрахт Фр 0% (0)
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Бавария
Айнтрахт Фр

История личных встреч

Бавария
Айнтрахт Фр

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
11.5%
11.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

35 матчей

68.6%
14.3%
17.1%
24 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
5:1
Б
1:1
Б
1:6
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

2.82
2.11

Среднее время на гол

31
42

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.11
0.76

Среднее время на гол

81
117

Всего голов

68
51

Голов в среднем за матч

1.94
1.46

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 33 (3) 1.1
Мусиала Джамал 10 0.33
Сане Лерой 8 0.27
Тель Матис 6 0.2
Мюллер Томас 5 0.17
Горецка Леон 5 0.17
Коман Кингсли 3 0.1
Гнабри Серж 3 0.1
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.07
Павлович Александр 2 0.07
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 11 (1) 0.37
Кнауфф Ансгар 7 0.23
Эбимбе Эрик 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Нкунку Нильс 3 0.1
Шаиби Фарес 2 0.07
Схири Эльес 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Кох Робин 2 0.07
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Экитике Уго 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Пачо Вильям 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Томас Тухель 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 8 0
Мармуш Омар 7 0
Пачо Вильям 7 0
Кнауфф Ансгар 5 1
Нкунку Нильс 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Гётце Марио 3 1
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Бавария
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Айнтрахт Фр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
10
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Айнтрахт Фр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

33
25
Бавария
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Айнтрахт Фр
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

35
35

Голы по времени матча

Забито

48
18
16 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
7
15%
5
28%
1-15
4
8%
2
11%
16-30
5
10%
3
17%
31-45
8
17%
3
17%
46-60
12
25%
3
17%
61-75
12
25%
2
11%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
7
25%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Забито

38
25
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
13%
4
16%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
10
26%
5
20%
31-45
5
13%
4
16%
46-60
8
21%
5
20%
61-75
6
16%
6
24%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
23%
5
33%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Забито

86
43
35 В 1-м тайме 20
51 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
12
14%
9
21%
1-15
8
9%
3
7%
16-30
15
17%
8
19%
31-45
13
15%
7
16%
46-60
20
23%
8
19%
61-75
18
21%
8
19%
76-90

Пропущено

38
43
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
3
8%
7
16%
1-15
6
16%
6
14%
16-30
9
24%
12
28%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
3
8%
4
9%
61-75
10
26%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2
Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

Бавария
Айнтрахт Фр

Точный счет

3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
8
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
12
3
1.5
7
8
9
6
2.5
4
11
4
11
3.5
1
14
3
12
4.5
1
14
3
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
12
3
1.5
6
9
6
9
2.5
3
12
4
11
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
24
6
24
6
1.5
13
17
15
15
2.5
7
23
8
22
3.5
1
29
5
25
4.5
1
29
3
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 30 25 5 0 75 - 20 80
2.
Бавария
 Заявка 30 21 3 6 87 - 37 66
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 30 16 9 5 58 - 35 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 30 11 7 12 42 - 53 40
8.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 30 9 7 14 38 - 50 34
12.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
13.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
15.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
16.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
10.
Фрайбург
 Заявка 15 5 6 4 26 - 27 21
11.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
12.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 9
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 14 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 58
    Бавария 100% (58)
    X 0% (0)
    Айнтрахт Фр 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.43
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    6.75
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    6.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Бавария
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Айнтрахт Фр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    34.5% (20)
    2:0 Бавария
    31% (18)
    2:1 Бавария
    20.7% (12)
    3:0 Бавария
    5.2% (3)
    1:0 Бавария
    3.4% (2)
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