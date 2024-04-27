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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Байер Л
1:2
Второй тайм: 86'
Штутгарт
0'
31' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
41' Желтая карточка
Коссуну Одилон
42' Желтая карточка
Ундав Дениз
0:1
47' Гол
Фюрих Крис
0:2
57' Гол
Ундав Дениз
58' Желтая карточка
Андрих Роберт
1:2
62' Гол
Адли Амин
69' Желтая карточка
Мийо Энцо
70' Желтая карточка
Себастьян Хеннес
70' Желтая карточка
Алонсо Хаби
77' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
84' Желтая карточка
Инкапье Пьеро

Ход матча

31'
Паласиос Эсекиэль
 
41'
Коссуну Одилон
 
42'
 
Ундав Дениз
46'
Инкапье Пьеро
Та Джонатан
 
47'
0:1
Фюрих Крис
57'
0:2
Ундав Дениз
58'
Андрих Роберт
 
62'
Адли Амин
(Гримальдо Алехандро)
1:2
69'
 
Мийо Энцо
70'
 
Себастьян Хеннес
70'
Алонсо Хаби
 
74'
Бонифасе Виктор
Шик Патрик
 
74'
Вирц Флориан
Хофманн Йонас
 
74'
 
Чжон Ву-Ён
Ундав Дениз
74'
 
Дауд Махмуд
Мийо Энцо
77'
 
Миттельштедт Максимилиан
80'
 
Руо Антони
Стергиу Леонидас
81'
 
Мвумпа Силас
Фюрих Крис
84'
Инкапье Пьеро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 223 Количество передач 298
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 124
Байер Л 87.9% (109)
X 8.9% (11)
Штутгарт 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Штутгарт
6.26
4.10
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4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
8
Андрих
Роберт
7
Хофманн
Йонас
21
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
33
Нюбель
Александр
20
Стергиу
Леонидас
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
18
Левелинг
Джейми
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Байер Л
3-4-2-1
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Штутгарт

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
4.5%
4.6%
20 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

48.4%
38.7%
12.9%
15 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
3:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.81
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

0.87
1.31

Среднее время на гол

103
68

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.87
1.48

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 11 (1) 0.35
Бонифасе Виктор 11 (2) 0.35
Гримальдо Алехандро 9 0.29
Фримпонг Жереми 8 0.26
Телла Нейтан 5 0.16
Шик Патрик 5 (1) 0.16
Хофманн Йонас 4 0.13
Та Джонатан 4 0.13
Адли Амин 3 0.1
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.1
Андрих Роберт 2 0.06
Джака Гранит 2 0.06
Гложек Адам 2 0.06
Станишич Йосип 2 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.03
Коссуну Одилон 1 0.03
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 25 (4) 0.81
Ундав Дениз 18 0.58
Фюрих Крис 8 0.26
Мийо Энцо 5 (1) 0.16
Левелинг Джейми 4 0.13
Мвумпа Силас 3 0.1
Миттельштедт Максимилиан 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Штиллер Анджело 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Джака Гранит 5 0
Адли Амин 5 0
Андрих Роберт 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Телла Нейтан 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Антон Вальдемар 5 0
Мийо Энцо 5 0
Штиллер Анджело 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Ундав Дениз 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Левелинг Джейми 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Штутгарт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
3
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Штутгарт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

30
43
Байер Л
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Штутгарт
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

31
46

Голы по времени матча

Забито

42
26
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
3
7%
5
19%
1-15
7
17%
3
12%
16-30
6
14%
3
12%
31-45
6
14%
3
12%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
10
24%
7
27%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
2
22%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

30
45
13 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
3
10%
2
4%
1-15
2
7%
11
24%
16-30
8
27%
9
20%
31-45
6
20%
5
11%
46-60
5
17%
12
27%
61-75
6
20%
6
13%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

72
71
29 В 1-м тайме 33
43 Во 2-м тайме 38
21 Забивали первыми 22
1 Не забивали 3
6
8%
7
10%
1-15
9
13%
14
20%
16-30
14
19%
12
17%
31-45
12
17%
8
11%
46-60
15
21%
17
24%
61-75
16
22%
13
18%
76-90

Пропущено

23
33
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
6
26%
3
9%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
7
21%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
4
17%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0

Результаты матчей

Байер Л
Штутгарт

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
3
11 раз 37%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
1.5
13
2
9
6
2.5
9
6
5
10
3.5
3
12
2
13
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
8
7
6
9
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
27
3
24
6
1.5
21
9
15
15
2.5
14
16
5
25
3.5
3
27
2
28
4.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:2 Заявка 31 25 5 1 76 - 22 80
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 31 21 3 7 70 - 37 66
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
14.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
15.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
16.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:2 Заявка 16 13 2 1 44 - 10 41
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:2 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Штутгарт
 2:1 Заявка 16 10 0 6 27 - 23 30
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
4.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 87'
    Продавил соперника по флангу Бонифасе и навесил на дальнюю штангу, но здесь Вирц не смог пробить по воротам.
  • 86'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Чжон и забросил тут же вперед на Гирасси, но тому добраться до сферы не позволил Тапсоба.
  • Желтая карточка
    85'
    На фланге в грубом подкате заехал по ногам сопернику Инкапье, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 84'
    Паласиос забрасывал по флангу на ход Бонифасе, но того опередил Руо и спокойно вынес сферу за пределы поля.
  • Замена
    83'
    Двойная замена в составе "Штутгарта" произошла. Вместо Стергиу и Фюриха доигрывать поединок будут Руо и Мвумпа.
  • Офсайд
    82'
    Забросил в штрафную соперника Чжон на ход Гирасси, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 81'
    Отдавал пас с фланга Вирц в штрафную на Гримальдо, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Нюбель.
  • Офсайд
    80'
    Со штрафного Вирц навесил на дальнюю штангу. Здесь после серии рикошетов сфера прилетела к Коссуну, который отправил ее в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
  • Желтая карточка
    79'
    Откровенно сбивал соперника в грубом подкате на фланге Миттельштедт. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
  • 78'
    Паласиос мягко забросил в штрафную на ход Вирцу, но тому пробить не позволили защитники.
  • Замена
    77'
    Ответные замены в составе гостей произошли. Вместо Ундава и Мийо на поле появились Дауд и Чжон.
  • Замена
    76'
    Двойная замена в составе "Байера" произошла. Вместо Шика и Хофманна игру продолжать будут Бонифасе и Вирц.
  • 75'
    Сместился с фланга на скорости Фюрих в центр и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • 74'
    Прострелил с левого фланга низом Фюрих в штрафную соперника, но Гирасси в борьбе с защитником не дотянулся до мяча.
  • 73'
    Со штрафного Гримальдо попытался закрутить в ближнюю девятку, но перелетела сфера не только стенку, а и ворота.
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    • Желтая карточка
      72'
      Устроили словесную перепалку между собой Хенесс и Алонсо, судья вмешался и успокоил тренеров желтыми карточками.
    • Желтая карточка
      71'
      Перед своей штрафной Мийо в грубом подкате снес Шика, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 70'
      Убежал по флангу в атаку Фримпонг, сместился в штрафную и отдал под удар Тапсоба, но тот с ходу пробил выше перекладины.
    • 69'
      После поперечного паса с фланга от Гримальдо пробил по воротам Инкапье, но мяч после серии рикошетов оказался в руках Нюбеля.
    • 68'
      Навесил Хофманн с угла поля в центр штрафной, но на выходе Нюбель кулаком смог отбить сферу в сторону.
    • Опасный момент
      67'
      Теперь уже пробивал с дальней дистанции Адли. Отбил перед собой Нюбель, а после каким-то чудом лежа потащил добивание от Хофманна, переведя на угловой.
    • 66'
      Убежал в атаку Фримпонг по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 65'
      На чужой половине поля получил по ногам Паласиос в борьбе против Ундава. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Амин Адли! Вернулись в этот поединок хозяева. После поперечного паса от Инкапье на линии чужой штрафной подхватил сферу Адли и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот.
    • 63'
      Со штрафного Гримальдо навесил на дальнюю штангу, но здесь отработал в обороне Ито и вынес мяч головой в аут.
    • 62'
      Теперь уже Адли получил по ногам в подкате от Левелинга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Опасный момент
      61'
      После ошибки в обороне хозяев выскочил в штрафную соперника Гирасси и пробил в дальний нижний угол, но снаряд прошел рядом со штангой.
    • Желтая карточка
      60'
      Снова потасовку устроили футболисты га фланге. Зачинщиком был Андрих, который получил желтую карточку.
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Дениз Ундав! Удвоили свое преимущество игроки "Штутгарта"! Забросил в штрафную Мийо. Первым на мяче оказался Андрих, но сыграл крайне неуверенно, подарив сферу Ундаву, который в касание пробил точно в нижний угол ворот.
    • 58'
      Отобрал мяч в центре поля Инкапье и тут же забросил вперед на Фримпонга, но перехватил этот пас Ито.
    • 57'
      На фланге получил по ногам Гримальдо в подкате от Мийо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Байера".
    • 56'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Андрих на ход Хофманну, но не позволил ему пробить по воротам Стергиу.
    • 55'
      У лицевой линии Фримпонг догнал сферу и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча головой Шик.
    • 54'
      На фланге Инкапье получил по ногам в борьбе против Ундава. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 53'
      Сместился с фланга в штрафную Левелинг и покатил поперек на Гирасси, но на выходе этот пас перехватил Градецки.
    • 52'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Тапсоба, но нарушил правила в борьбе с Миттельштедтом.
    • 51'
      Мийо диагональный пас исполнял на чужую половину поля, но не смог зацепиться за мяч Гирасси в борьбе с двумя защитниками.
    • 50'
      После поперечного паса с фланга от Адли получил мяч в штрафной Хофманн, но пробить не позволили ему защитники.
    • 49'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Каразоро, потребуется ему помощь медиков.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Крис Фюрих! Быстрый гол удалось провести гостям. В штрафную соперника ворвался Левелинг и пробил в дальний угол. Градецки в падении перевел снаряд в дальнюю штангу, но от нее сфера прилетела к Фюриху, который добивал уже в пустые ворота.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Байера". Вместо Джонатана Та на второй тайм вышел Пьеро Инкапье.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
    • 45'
      Фримпонга убежал в контратаку по флангу и прострелил вдоль ворот, но Андрих пробил точно в корпус защитнику.
    • 44'
      Теперь уже Миттельштедт искал пасом в штрафной Фюриха, но тот в окружении троих защитников не стал бить по воротам.
    • 43'
      Забросил Фюрих в штрафную на ход Ундаву, но тот проиграл борьбу за мяч Тапсоба и не смог пробить.
    • Желтая карточка
      42'
      Устроили потасовку на фланге Коссуну и Ундав. В итоге арбитру пришлось вмешаться и выписать обоим по желтой карточке.
    • 41'
      Поперечным пасом Ундав прострелил на дальнюю штангу, где Сергиу пытался замкнуть, но не попал в створ ворот.
    • 40'
      Дальний заброс исполнял Андрих в штрафную на Ундава, но тот проиграл борьбу за мяч Антону и не смог пробить.
    • 38'
      На чужой половине поля получил по ногам Ундав в борьбе против Паласиоса. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 37'
      Ушел от соперника по флангу Ундав и навесил на дальнюю штангу, но здесь проиграл борьбу за мяч защитнику Гирасси.
    • 36'
      Прострелил низом Хофманн во вратарскую, где замыкать пытался Шик, но не смог он добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 35'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Тапсоба и навесил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 34'
      Отобрал мяч в центре поля Паласиос и сразу же забросил вперед на Фримпонга, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 33'
      Со штрафного подавал Ундав на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Желтая карточка
      32'
      В центре поля Паласиос грубо заехал по ногам Каразору в подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 31'
      Ундав мягко забросил в штрафную, куда ворвался Гирасси и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Та.
    • Опасный момент
      30'
      Ворвался с левого фланга Гримальдо в штрафную соперника и пробил по воротам. Отбил перед собой Нюбель, а добивание Шика оказалось крайне неточным.
    • Офсайд
      29'
      Со штрафного Гримальдо навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Тапсоба, но оказался он в офсайде.
    • 28'
      На чужой половине поля грамотно подставился Шик и заработал для своей команды перспективный стандарт. 
    • 27'
      С угла поля навесил Адли на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Стергиу.
    • 26'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Шик, прорвался к штрафной и с дальней дистанции пробил крайне неточно.
    • 25'
      Прострелил низом на этот раз Левелинг с правого фланга в штрафную, но здесь Гримальдо вынес сферу в аут.
    • 24'
      Подключился Адли по флангу к атаке своей команды и прострелил в штрафную на Шика, но тому помешал пробить Ито в подкате.
    • 23'
      Ворвался с правого фланга в штрафную соперника Левелинг, но напоролся на Паласиоса, который поставил корпус и легко отобрал мяч.
    • 22'
      Далеко вбросил аут Левелинг в центр штрафной, но здесь Тапсоба выиграл борьбу у Гирасси и вынес сферу в аут.
    • 21'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Фюрих и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Левелинг.
    • 20'
      Ворвался в штрафную соперника Левелинг после скидки от Ундава, но пробить по воротам не дал ему в подкате Та.
    • 19'
      Отдавал пас с левого фланга Фюрих в центр под удар Каразору, но выстрел последнего заблокировал Андрих.
    • 18'
      Отдавал пас Андрих по флангу на ход Фримпонгу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 17'
      Андрих забросил в штрафную, куда забегал Гримальдо, но пробить по воротам не дал ему Левелинг.
    • 16'
      Диагональ исполнял Ито на левый фланг, куда забегал Фюрих, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • Опасный момент
      15'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Стергиу. Здесь выиграл верх Гирасси и пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой.
    • 14'
      Тонко отдавал в штрафную Адли на ход Фримпонгу, но прочитал эпизод Антон и перехватил этот пас.
    • 13'
      Забросил Миттельштедт на ход Майо по флангу, но того опередил Коссуну и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 12'
      Подхватил мяч на левой бровке Адли и прострелил низом на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Фримпонг.
    • 11'
      В медленном темпе проводят команды старт поединка, не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 10'
      С левого фланга низом отдавал в штрафную Фюрих на Гирасси, но выстрел последнего защитники накрыли.
    • 9'
      Обокрал соперника на чужой половине поля Фримпонг, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • 8'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника с центра поля Паласиос, но мяч перехватил в верховой борьбе Стергиу.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Коссуну и забросил в штрафную на Хофманна, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.
    • 6'
      Сместился Фримпонг с левого фланга в штрафную соперника, но напоролся на Миттельштедта, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 5'
      В центре поля Андрих получил по ногам в борьбе против Левелинга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 4'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Адли, но перехватил мяч в последний момент Антон.
    • 3'
      Тонко отдавал пас в штрафную Ундав на ход Гирасси, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!