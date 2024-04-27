Тур: 31. Стадион: БайАрена. Главный судья: Цвайер Феликс
0'
31' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
41' Желтая карточкаКоссуну Одилон
42' Желтая карточкаУндав Дениз
0:1
47' ГолФюрих Крис
0:2
57' ГолУндав Дениз
58' Желтая карточкаАндрих Роберт
1:2
62' ГолАдли Амин
69' Желтая карточкаМийо Энцо
70' Желтая карточкаСебастьян Хеннес
70' Желтая карточкаАлонсо Хаби
77' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
84' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
Ход матча
41'
42'
47'
0:1
57'
0:2
58'
62'
1:2
69'
70'
70'
74'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
223 Количество передач 298
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счёт — 2:0
-
1.76 Победа «Байера»
-
-
-
-
-
1.90 ТБ 3 гола
21
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
21
Ито
Хироки
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
13 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Раймунд ЛукаПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Штутгарт
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
4.5%
4.6%
20 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
31 матч
67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
48.4%
38.7%
12.9%
15 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.81
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
0.87
1.31
Среднее время на гол
103
68
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.87
1.48
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|11 (1)
|0.35
|Бонифасе Виктор
|11 (2)
|0.35
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.29
|Фримпонг Жереми
|8
|0.26
|Телла Нейтан
|5
|0.16
|Шик Патрик
|5 (1)
|0.16
|Хофманн Йонас
|4
|0.13
|Та Джонатан
|4
|0.13
|Адли Амин
|3
|0.1
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.1
|Андрих Роберт
|2
|0.06
|Джака Гранит
|2
|0.06
|Гложек Адам
|2
|0.06
|Станишич Йосип
|2
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Коссуну Одилон
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|25 (4)
|0.81
|Ундав Дениз
|18
|0.58
|Фюрих Крис
|8
|0.26
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.16
|Левелинг Джейми
|4
|0.13
|Мвумпа Силас
|3
|0.1
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Джака Гранит
|5
|0
|Адли Амин
|5
|0
|Андрих Роберт
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Антон Вальдемар
|5
|0
|Мийо Энцо
|5
|0
|Штиллер Анджело
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Ундав Дениз
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Штутгарт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
3
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Штутгарт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
30
43
Байер Л
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Штутгарт
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
31
46
Голы по времени матча
Забито
42
26
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
3
7%
5
19%
1-15
7
17%
3
12%
16-30
6
14%
3
12%
31-45
6
14%
3
12%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
10
24%
7
27%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
2
22%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
30
45
13 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
3
10%
2
4%
1-15
2
7%
11
24%
16-30
8
27%
9
20%
31-45
6
20%
5
11%
46-60
5
17%
12
27%
61-75
6
20%
6
13%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Забито
72
71
29 В 1-м тайме 33
43 Во 2-м тайме 38
21 Забивали первыми 22
1 Не забивали 3
6
8%
7
10%
1-15
9
13%
14
20%
16-30
14
19%
12
17%
31-45
12
17%
8
11%
46-60
15
21%
17
24%
61-75
16
22%
13
18%
76-90
Пропущено
23
33
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
6
26%
3
9%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
7
21%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
4
17%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0
Результаты матчей
Байер Л
Штутгарт
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
3
11 раз 37%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
132
96
96
510
312
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
273
246
219
1515
1416
525
327
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|31
|25
|5
|1
|76 - 22
|80
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|2:1 Заявка
|31
|21
|3
|7
|70 - 37
|66
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|14.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|16
|13
|2
|1
|44 - 10
|41
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|2:1 Заявка
|16
|10
|0
|6
|27 - 23
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8