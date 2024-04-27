Отдавал пас с фланга Вирц в штрафную на Гримальдо, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Нюбель.

Забросил в штрафную соперника Чжон на ход Гирасси, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Двойная замена в составе "Штутгарта" произошла. Вместо Стергиу и Фюриха доигрывать поединок будут Руо и Мвумпа.

Паласиос забрасывал по флангу на ход Бонифасе, но того опередил Руо и спокойно вынес сферу за пределы поля.

На фланге в грубом подкате заехал по ногам сопернику Инкапье, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Отобрал мяч на чужой половине поля Чжон и забросил тут же вперед на Гирасси, но тому добраться до сферы не позволил Тапсоба.

Продавил соперника по флангу Бонифасе и навесил на дальнюю штангу, но здесь Вирц не смог пробить по воротам.

Со штрафного Гримальдо попытался закрутить в ближнюю девятку, но перелетела сфера не только стенку, а и ворота.

Прострелил с левого фланга низом Фюрих в штрафную соперника, но Гирасси в борьбе с защитником не дотянулся до мяча.

Сместился с фланга на скорости Фюрих в центр и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Двойная замена в составе "Байера" произошла. Вместо Шика и Хофманна игру продолжать будут Бонифасе и Вирц.

Ответные замены в составе гостей произошли. Вместо Ундава и Мийо на поле появились Дауд и Чжон.

Паласиос мягко забросил в штрафную на ход Вирцу, но тому пробить не позволили защитники.

Откровенно сбивал соперника в грубом подкате на фланге Миттельштедт. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.

Со штрафного Вирц навесил на дальнюю штангу. Здесь после серии рикошетов сфера прилетела к Коссуну, который отправил ее в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

Со штрафного Гримальдо навесил на дальнюю штангу, но здесь отработал в обороне Ито и вынес мяч головой в аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Амин Адли! Вернулись в этот поединок хозяева. После поперечного паса от Инкапье на линии чужой штрафной подхватил сферу Адли и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот.

На чужой половине поля получил по ногам Паласиос в борьбе против Ундава. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Убежал в атаку Фримпонг по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Теперь уже пробивал с дальней дистанции Адли. Отбил перед собой Нюбель, а после каким-то чудом лежа потащил добивание от Хофманна, переведя на угловой.

Навесил Хофманн с угла поля в центр штрафной, но на выходе Нюбель кулаком смог отбить сферу в сторону.

После поперечного паса с фланга от Гримальдо пробил по воротам Инкапье, но мяч после серии рикошетов оказался в руках Нюбеля.

Убежал по флангу в атаку Фримпонг, сместился в штрафную и отдал под удар Тапсоба, но тот с ходу пробил выше перекладины.

Перед своей штрафной Мийо в грубом подкате снес Шика, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Устроили словесную перепалку между собой Хенесс и Алонсо, судья вмешался и успокоил тренеров желтыми карточками.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Замена в перерыве произошла в составе "Байера". Вместо Джонатана Та на второй тайм вышел Пьеро Инкапье.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Крис Фюрих! Быстрый гол удалось провести гостям. В штрафную соперника ворвался Левелинг и пробил в дальний угол. Градецки в падении перевел снаряд в дальнюю штангу, но от нее сфера прилетела к Фюриху, который добивал уже в пустые ворота.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Каразоро, потребуется ему помощь медиков.

После поперечного паса с фланга от Адли получил мяч в штрафной Хофманн, но пробить не позволили ему защитники.

Мийо диагональный пас исполнял на чужую половину поля, но не смог зацепиться за мяч Гирасси в борьбе с двумя защитниками.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Тапсоба, но нарушил правила в борьбе с Миттельштедтом.

Сместился с фланга в штрафную Левелинг и покатил поперек на Гирасси, но на выходе этот пас перехватил Градецки.

На фланге Инкапье получил по ногам в борьбе против Ундава. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

У лицевой линии Фримпонг догнал сферу и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча головой Шик.

С центра поля забросил в штрафную соперника Андрих на ход Хофманну, но не позволил ему пробить по воротам Стергиу.

На фланге получил по ногам Гримальдо в подкате от Мийо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Байера".

Отобрал мяч в центре поля Инкапье и тут же забросил вперед на Фримпонга, но перехватил этот пас Ито.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Дениз Ундав! Удвоили свое преимущество игроки "Штутгарта"! Забросил в штрафную Мийо. Первым на мяче оказался Андрих, но сыграл крайне неуверенно, подарив сферу Ундаву, который в касание пробил точно в нижний угол ворот.

Снова потасовку устроили футболисты га фланге. Зачинщиком был Андрих, который получил желтую карточку.

После ошибки в обороне хозяев выскочил в штрафную соперника Гирасси и пробил в дальний нижний угол, но снаряд прошел рядом со штангой.

Теперь уже Адли получил по ногам в подкате от Левелинга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

45' Фримпонга убежал в контратаку по флангу и прострелил вдоль ворот, но Андрих пробил точно в корпус защитнику.

44' Теперь уже Миттельштедт искал пасом в штрафной Фюриха, но тот в окружении троих защитников не стал бить по воротам.

43' Забросил Фюрих в штрафную на ход Ундаву, но тот проиграл борьбу за мяч Тапсоба и не смог пробить.

42' Устроили потасовку на фланге Коссуну и Ундав. В итоге арбитру пришлось вмешаться и выписать обоим по желтой карточке.

41' Поперечным пасом Ундав прострелил на дальнюю штангу, где Сергиу пытался замкнуть, но не попал в створ ворот.

40' Дальний заброс исполнял Андрих в штрафную на Ундава, но тот проиграл борьбу за мяч Антону и не смог пробить.

38' На чужой половине поля получил по ногам Ундав в борьбе против Паласиоса. Штрафной удар исполнять будут гости.

37' Ушел от соперника по флангу Ундав и навесил на дальнюю штангу, но здесь проиграл борьбу за мяч защитнику Гирасси.

36' Прострелил низом Хофманн во вратарскую, где замыкать пытался Шик, но не смог он добраться до мяча в борьбе с защитником.

35' Подключился к атаке своей команды по флангу Тапсоба и навесил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

34' Отобрал мяч в центре поля Паласиос и сразу же забросил вперед на Фримпонга, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

33' Со штрафного подавал Ундав на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

32' В центре поля Паласиос грубо заехал по ногам Каразору в подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

31' Ундав мягко забросил в штрафную, куда ворвался Гирасси и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Та.

30' Ворвался с левого фланга Гримальдо в штрафную соперника и пробил по воротам. Отбил перед собой Нюбель, а добивание Шика оказалось крайне неточным.

29' Со штрафного Гримальдо навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Тапсоба, но оказался он в офсайде.

28' На чужой половине поля грамотно подставился Шик и заработал для своей команды перспективный стандарт.

27' С угла поля навесил Адли на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Стергиу.

26' Перехватил мяч на чужой половине поля Шик, прорвался к штрафной и с дальней дистанции пробил крайне неточно.

25' Прострелил низом на этот раз Левелинг с правого фланга в штрафную, но здесь Гримальдо вынес сферу в аут.

24' Подключился Адли по флангу к атаке своей команды и прострелил в штрафную на Шика, но тому помешал пробить Ито в подкате.

23' Ворвался с правого фланга в штрафную соперника Левелинг, но напоролся на Паласиоса, который поставил корпус и легко отобрал мяч.

22' Далеко вбросил аут Левелинг в центр штрафной, но здесь Тапсоба выиграл борьбу у Гирасси и вынес сферу в аут.

21' Ушел от соперника по флангу на скорости Фюрих и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Левелинг.

20' Ворвался в штрафную соперника Левелинг после скидки от Ундава, но пробить по воротам не дал ему в подкате Та.

19' Отдавал пас с левого фланга Фюрих в центр под удар Каразору, но выстрел последнего заблокировал Андрих.

18' Отдавал пас Андрих по флангу на ход Фримпонгу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

17' Андрих забросил в штрафную, куда забегал Гримальдо, но пробить по воротам не дал ему Левелинг.

16' Диагональ исполнял Ито на левый фланг, куда забегал Фюрих, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

15' С правого фланга навесил в центр штрафной Стергиу. Здесь выиграл верх Гирасси и пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой.

14' Тонко отдавал в штрафную Адли на ход Фримпонгу, но прочитал эпизод Антон и перехватил этот пас.

13' Забросил Миттельштедт на ход Майо по флангу, но того опередил Коссуну и вынес сферу головой за пределы поля.

12' Подхватил мяч на левой бровке Адли и прострелил низом на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Фримпонг.

11' В медленном темпе проводят команды старт поединка, не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' С левого фланга низом отдавал в штрафную Фюрих на Гирасси, но выстрел последнего защитники накрыли.

9' Обокрал соперника на чужой половине поля Фримпонг, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть не смог.

8' Диагональ исполнял в штрафную соперника с центра поля Паласиос, но мяч перехватил в верховой борьбе Стергиу.

7' Ушел от соперника по флангу Коссуну и забросил в штрафную на Хофманна, но тот пробить не смог в борьбе с защитником.

6' Сместился Фримпонг с левого фланга в штрафную соперника, но напоролся на Миттельштедта, который в чистом подкате отобрал мяч.

5' В центре поля Андрих получил по ногам в борьбе против Левелинга. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

4' С правого фланга прострелил в центр штрафной Адли, но перехватил мяч в последний момент Антон.

3' Тонко отдавал пас в штрафную Ундав на ход Гирасси, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.