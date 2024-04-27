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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 11'
Кристал Пэлас
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Фулхэм 65% (76)
X 25.6% (30)
Кристал Пэлас 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Кристал Пэлас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
6
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
Фулхэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Фулхэм
Кристал Пэлас

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
1.67

Среднее время на гол

150
54

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
58

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 8 0.23
Рид Бобби 6 0.17
Айуоби Алекс 5 0.14
Хименес Рауль 5 0.14
Виллиан Боргес 4 (2) 0.11
Пальинья Жоау 4 0.11
Перейра Андреас 3 0.09
Уилсон Гарри 3 0.09
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Кэрни Том 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 11 (2) 0.31
Эзе Эберечи 8 (1) 0.23
Олисе Майкл 7 (1) 0.2
Эдуар Одсонн 7 0.2
Айю Джордан 4 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.03
Шлупп Джеффри 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уорд Джоэл 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Уортон Адам 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 6 0
Угелумба Кэлвин 4 1
Рид Харрисон 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Рид Бобби 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 8 1
Хефферсон Лерма 8 0
Митчелл Тайрик 6 0
Хьюз Уилл 5 0
Андерсен Йоаким 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Ричардс Крис 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Гехи Марк 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Уортон Адам 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кристал Пэлас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
12
Фулхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

13
21
Фулхэм
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Кристал Пэлас
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
53% (18)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
2
7%
2
12%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
7
23%
2
12%
31-45
7
23%
4
24%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
5
17%
4
24%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
5%
5
17%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
4
21%
3
10%
61-75
4
21%
13
45%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
9%
5
17%
1-15
5
22%
4
14%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
7
30%
5
17%
61-75
6
26%
7
24%
76-90

Пропущено

32
25
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
1
3%
4
16%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
8
25%
1
4%
31-45
5
16%
4
16%
46-60
9
28%
4
16%
61-75
7
22%
9
36%
76-90

Забито

53
46
22 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
4
8%
7
15%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
9
17%
5
11%
31-45
8
15%
9
20%
46-60
12
23%
8
17%
61-75
11
21%
11
24%
76-90

Пропущено

51
54
18 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
2
4%
9
17%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
20%
5
9%
31-45
9
18%
6
11%
46-60
13
25%
7
13%
61-75
11
22%
22
41%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1

Результаты матчей

Фулхэм
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

3:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%
5
2 раза 6%
1
17 раз 50%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
8
9
7
10
2.5
5
12
2
15
3.5
1
16
2
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
2
15
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
27
7
14
20
1.5
10
24
9
25
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
2
32
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 34 16 6 12 51 - 50 54
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 34 15 5 14 69 - 55 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 35 12 8 15 46 - 54 44
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 35 12 7 16 50 - 54 43
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 35 10 10 15 44 - 56 40
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 35 6 8 21 48 - 76 26
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 35 5 9 21 37 - 69 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 35 4 7 24 34 - 92 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 18 11 3 4 43 - 21 36
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 9 3 5 27 - 24 30
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 18 9 2 7 30 - 19 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 18 7 4 7 23 - 26 25
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 30 18
12.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
13.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 0:0 Заявка 18 3 5 10 20 - 32 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 18 2 5 11 23 - 44 11
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 18 2 3 13 16 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Прогнозы 117
    Фулхэм 65% (76)
    X 25.6% (30)
    Кристал Пэлас 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.45
    Реклама, betboom.ru
    3.75
    Реклама, pari.ru
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Фулхэм
    65% (76)
    Ничья
    25.6% (30)
    Кристал Пэлас
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    39.3% (46)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    1:0 Фулхэм
    17.1% (20)
    1:2 Кристал Пэлас
    6.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Фулхэм
    4.3% (5)
    0:1 Кристал Пэлас
    1.7% (2)
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