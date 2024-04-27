Тур: 35. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
1:1
Конец матча
0'
1:0
52' ГолРодриго Мунис
83' Желтая карточкаХьюз Уилл
1:1
87' ГолШлупп Джеффри
90' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
90'+8
Ход матча
52'
1:0
83'
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
517 Количество передач 444
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
14
Рид
Бобби
22
Айуоби
Алекс
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Кристал Пэлас
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.6
1.67
Среднее время на гол
150
54
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
58
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|9
|0.26
|Рид Бобби
|6
|0.17
|Айуоби Алекс
|5
|0.14
|Хименес Рауль
|5
|0.14
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.11
|Пальинья Жоау
|4
|0.11
|Перейра Андреас
|3
|0.09
|Уилсон Гарри
|3
|0.09
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|11 (2)
|0.31
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.23
|Олисе Майкл
|7 (1)
|0.2
|Эдуар Одсонн
|7
|0.2
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уортон Адам
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|13
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|6
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|1
|Рид Харрисон
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Рид Бобби
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|8
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Хьюз Уилл
|6
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Ричардс Крис
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Уортон Адам
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Кристал Пэлас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
13
Фулхэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
13
21
Фулхэм
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Кристал Пэлас
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (5)
54% (19)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
23% (8)
37% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
16
34
Голы по времени матча
Забито
31
18
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
2
6%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
8
26%
4
22%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
5
16%
5
28%
76-90
Пропущено
20
30
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
5%
5
17%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
5
25%
13
43%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
2
9%
5
17%
1-15
5
22%
4
14%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
7
30%
5
17%
61-75
6
26%
7
24%
76-90
Пропущено
32
25
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
1
3%
4
16%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
8
25%
1
4%
31-45
5
16%
4
16%
46-60
9
28%
4
16%
61-75
7
22%
9
36%
76-90
Забито
54
47
22 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
4
7%
7
15%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
9
17%
5
11%
31-45
9
17%
9
19%
46-60
12
22%
8
17%
61-75
11
20%
12
26%
76-90
Пропущено
52
55
18 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 27
2
4%
9
16%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
19%
5
9%
31-45
9
17%
7
13%
46-60
13
25%
7
13%
61-75
12
23%
22
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Результаты матчей
Фулхэм
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
13 раз 72%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
3:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
1
18 раз 51%
0
7 раз 20%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
810
89
711
512
216
116
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
153
611
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
287
1421
1025
926
530
233
134
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|12.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|1:0 Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|0:1 Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|6.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|13.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|0:1 Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Эвертон
|Тарковски Джеймс
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Фулхэм
65% (76)
Ничья
25.6% (30)
Кристал Пэлас
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
39.3% (46)
1:1 Ничья
20.5% (24)
1:0 Фулхэм
17.1% (20)
1:2 Кристал Пэлас
6.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:0 Фулхэм
4.3% (5)
0:1 Кристал Пэлас
1.7% (2)
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