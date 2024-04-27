Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Родриго Мунис . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Родриго Мунис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Пальинья Жоау из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Айю Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

30' Лено Бернд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Олисе Майкл пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

30' Айю Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Айю Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Фулхэм

26' Уортон Адам не смог попасть в створ ударом издали

26' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Фулхэм

26' Клайн Натаниэль не смог попасть в створ ударом издали

24' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

21' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Фулхэм

16' Удар от ворот произведет Фулхэм

14' Удар от ворот произведет Фулхэм

14' Муньос Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кристал Пэлас

11' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

10' Матета Жан-Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Фулхэм

7' Удар от ворот произведет Фулхэм

6' Оооо... вот это был удар! Олисе Майкл должен был забить с этой позиции.

6' Олисе Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Уортон Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Фулхэм

5' Айю Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Айю Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фулхэм начинает с центра поля