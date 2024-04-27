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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 11'
Лутон Таун
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 116
Вулверхэмптон 85.3% (99)
X 13.8% (16)
Лутон Таун 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Лутон Таун
3.65
3.95
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
6
Траоре
Бубакар
11
Хи-Чан
Хван
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
3
Аит-Нури
Раян
12
Кунья
Матеус
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
27
Хасиока
Даики
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
18
Кларк
Джордан
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
Вулверхэмптон
4-1-4-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лутон Таун

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.31
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.29
Сарабия Пабло 4 (2) 0.11
Лемина Марио 4 0.11
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.29
Моррис Карлтон 9 (4) 0.26
Баркли Росс 5 0.14
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Берри Люк 2 0.06
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 9 0
Семеду Нелсон 9 0
Кунья Матеус 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Гомеш Тоти 6 0
Хи-Чан Хван 5 0
Нету Педру 4 0
Сарабия Пабло 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Доти Алфи 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
20
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лутон Таун
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

16
12
Вулверхэмптон
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Лутон Таун
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
32

Упущенные победы

27
32

Голы по времени матча

Забито

22
23
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
5%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
7
30%
76-90

Пропущено

27
42
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
19%
2
5%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
4
15%
3
7%
31-45
6
22%
8
19%
46-60
3
11%
12
29%
61-75
7
26%
13
31%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 18
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
7
32%
9
36%
76-90

Пропущено

29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
8
25%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
6
19%
76-90

Забито

44
48
15 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
7%
7
15%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
10
23%
7
15%
61-75
13
30%
30%
16
33%
76-90

Пропущено

56
74
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 50
20 Пропускали первыми 23
29 Не пропускали 32
9
16%
5
7%
1-15
6
11%
8
11%
16-30
10
18%
11
15%
31-45
10
18%
12
16%
46-60
7
13%
19
26%
61-75
14
25%
19
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Лутон Таун

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
18 раз 53%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
5
12
2
15
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
29
5
14
20
1.5
11
23
4
30
2.5
5
29
2
32
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 34 16 6 12 51 - 50 54
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 34 15 5 14 69 - 55 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 35 12 8 15 46 - 54 44
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 35 12 7 16 50 - 54 43
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 35 10 10 15 44 - 56 40
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 35 6 8 21 48 - 76 26
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 35 5 9 21 37 - 69 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 35 4 7 24 34 - 92 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 18 11 3 4 43 - 21 36
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 9 3 5 27 - 24 30
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 18 9 2 7 30 - 19 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 18 7 4 7 23 - 26 25
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 30 18
12.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
13.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 0:0 Заявка 18 3 5 10 20 - 32 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 18 2 5 11 23 - 44 11
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 18 2 3 13 16 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Вулверхэмптон пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Хасиока Даики из команды Лутон Таун поставил подножку. Пострадал Аит-Нури Раян
    • 2'
      Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Бурк Рис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Траоре Бубакар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лутон Таун начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.4% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Вулверхэмптон 85.3% (99)
    X 13.8% (16)
    Лутон Таун 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лутон Таун
    3.65
    3.95
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    4.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    85.3% (99)
    Ничья
    13.8% (16)
    Лутон Таун
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    41.4% (48)
    1:0 Вулверхэмптон
    19% (22)
    2:0 Вулверхэмптон
    15.5% (18)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:1 Вулверхэмптон
    4.3% (5)
    3:2 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
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