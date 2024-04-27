0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Барнетт ТайНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лутон Таун
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|11 (1)
|0.31
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.29
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.11
|Лемина Марио
|4
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.29
|Моррис Карлтон
|9 (4)
|0.26
|Баркли Росс
|5
|0.14
|Огбене Чидози
|4
|0.11
|Чон Тахит
|4
|0.11
|Берри Люк
|2
|0.06
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|10
|1
|Гомес Жоао
|9
|0
|Семеду Нелсон
|9
|0
|Кунья Матеус
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|7
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Хи-Чан Хван
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Доти Алфи
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
20
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лутон Таун
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
27
Упущенные победы
16
12
Вулверхэмптон
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Лутон Таун
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
32
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
22
23
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
5%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
7
30%
76-90
Пропущено
27
42
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
19%
2
5%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
4
15%
3
7%
31-45
6
22%
8
19%
46-60
3
11%
12
29%
61-75
7
26%
13
31%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 18
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
7
32%
9
36%
76-90
Пропущено
29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
8
25%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
6
19%
76-90
Забито
44
48
15 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
7%
7
15%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
10
23%
7
15%
61-75
13
30%
30%
16
33%
76-90
Пропущено
56
74
25 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 50
20 Пропускали первыми 23
29 Не пропускали 32
9
16%
5
7%
1-15
6
11%
8
11%
16-30
10
18%
11
15%
31-45
10
18%
12
16%
46-60
7
13%
19
26%
61-75
14
25%
19
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
18 раз 53%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
710
611
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
710
512
215
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
295
1420
1123
430
529
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|0:0 Заявка
|34
|16
|6
|12
|51 - 50
|54
|7.
|0:1 Заявка
|34
|15
|5
|14
|69 - 55
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|0:0 Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 54
|44
|13.
|0:0 Заявка
|35
|12
|7
|16
|50 - 54
|43
|14.
|0:0 Заявка
|35
|10
|10
|15
|44 - 56
|40
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|0:0 Заявка
|35
|6
|8
|21
|48 - 76
|26
|19.
|0:0 Заявка
|35
|5
|9
|21
|37 - 69
|24
|20.
|1:0 Заявка
|35
|4
|7
|24
|34 - 92
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|0:1 Заявка
|18
|11
|3
|4
|43 - 21
|36
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 24
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 19
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 26
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 30
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|23 - 44
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|20.
|1:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Лутон Таун
Исход игры
Вулверхэмптон
85.3% (99)
Ничья
13.8% (16)
Лутон Таун
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
41.4% (48)
1:0 Вулверхэмптон
19% (22)
2:0 Вулверхэмптон
15.5% (18)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:1 Вулверхэмптон
4.3% (5)
3:2 Вулверхэмптон
1.7% (2)
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