2:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаГомес Жоао
1:0
39' ГолХи-Чан Хван
2:0
50' ГолГомеш Тоти
58' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
2:1
80' ГолМоррис Карлтон
81' Желтая карточкаХи-Чан Хван
90' Желтая карточкаСарабия Пабло
90'+7
Ход матча
11'
39'
1:0
50'
2:0
80'
2:1
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
609 Количество передач 425
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Барнетт ТайНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лутон Таун
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|11 (1)
|0.31
|Хи-Чан Хван
|11 (1)
|0.31
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.11
|Лемина Марио
|4
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Семеду Нелсон
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|10 (4)
|0.29
|Адебайо Элайджа
|10
|0.29
|Баркли Росс
|5
|0.14
|Огбене Чидози
|4
|0.11
|Чон Тахит
|4
|0.11
|Берри Люк
|2
|0.06
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|10
|1
|Гомес Жоао
|10
|0
|Семеду Нелсон
|9
|0
|Кунья Матеус
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|7
|0
|Хи-Чан Хван
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Сарабия Пабло
|4
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Доти Алфи
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
11
21
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лутон Таун
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
27
Упущенные победы
16
12
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Лутон Таун
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
40% (14)
46% (16)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
26
32
Упущенные победы
27
33
Голы по времени матча
Забито
24
24
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
4%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
6
25%
8
33%
76-90
Пропущено
28
44
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
5
18%
2
5%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
4
14%
4
9%
31-45
6
21%
9
20%
46-60
3
11%
12
27%
61-75
8
29%
13
30%
30%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
7
32%
9
36%
76-90
Пропущено
29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
8
25%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
6
19%
76-90
Забито
46
49
16 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
7%
7
14%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
8
17%
7
14%
31-45
7
15%
6
12%
46-60
10
22%
7
14%
61-75
13
28%
17
35%
76-90
Пропущено
57
76
25 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 51
20 Пропускали первыми 24
30 Не пропускали 33
9
16%
5
7%
1-15
6
11%
8
11%
16-30
10
18%
12
16%
31-45
10
18%
13
17%
46-60
7
12%
19
25%
61-75
15
26%
19
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
19 раз 54%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
161
810
611
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
710
513
215
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
305
1520
1124
431
530
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|12.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|1:0 Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|0:1 Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|6.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|13.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|0:1 Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Эвертон
|Тарковски Джеймс
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:1 Лутон Таун
Исход игры
Вулверхэмптон
85.3% (99)
Ничья
13.8% (16)
Лутон Таун
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
41.4% (48)
1:0 Вулверхэмптон
19% (22)
2:0 Вулверхэмптон
15.5% (18)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:1 Вулверхэмптон
4.3% (5)
3:2 Вулверхэмптон
1.7% (2)
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