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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вулверхэмптон
2:1
Конец матча
Лутон Таун
0'
11' Желтая карточка
Гомес Жоао
1:0
39' Гол
Хи-Чан Хван
2:0
50' Гол
Гомеш Тоти
58' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
2:1
80' Гол
Моррис Карлтон
81' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
90' Желтая карточка
Сарабия Пабло
90'+7

Ход матча

11'
Гомес Жоао
 
39'
Хи-Чан Хван
(Кунья Матеус)
1:0
50'
Гомеш Тоти
(Лемина Марио)
2:0
58'
 
Самби Локонга Альберт-Мбойо
66'
 
Вудроу Коули
Хасиока Даики
66'
 
Берри Люк
Кларк Джордан
76'
Сарабия Пабло
Кунья Матеус
 
78'
 
Адебайо Элайджа
Баркли Росс
80'
2:1
Моррис Карлтон
(Бурк Рис)
81'
Хи-Чан Хван
 
85'
Буэно Уго
Аит-Нури Раян
 
88'
 
Оньединма Фред
Доти Алфи
90'
Сарабия Пабло
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 609 Количество передач 425
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вулверхэмптон 85.3% (99)
X 13.8% (16)
Лутон Таун 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
2
Доэрти
Мэтт
6
Траоре
Бубакар
11
Хи-Чан
Хван
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
3
Аит-Нури
Раян
12
Кунья
Матеус
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
27
Хасиока
Даики
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
18
Кларк
Джордан
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
Вулверхэмптон
4-1-4-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лутон Таун

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.31
Хи-Чан Хван 11 (1) 0.31
Сарабия Пабло 4 (2) 0.11
Лемина Марио 4 0.11
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Гомеш Тоти 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Семеду Нелсон 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 10 (4) 0.29
Адебайо Элайджа 10 0.29
Баркли Росс 5 0.14
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Берри Люк 2 0.06
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 10 0
Семеду Нелсон 9 0
Кунья Матеус 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Хи-Чан Хван 6 0
Гомеш Тоти 6 0
Сарабия Пабло 4 0
Нету Педру 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Доти Алфи 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

11
21
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лутон Таун
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

16
12
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Лутон Таун
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
40% (14)
46% (16)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
32

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

24
24
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
4%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
6
25%
8
33%
76-90

Пропущено

28
44
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
5
18%
2
5%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
4
14%
4
9%
31-45
6
21%
9
20%
46-60
3
11%
12
27%
61-75
8
29%
13
30%
30%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
7
32%
9
36%
76-90

Пропущено

29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
8
25%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
6
19%
76-90

Забито

46
49
16 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
7%
7
14%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
8
17%
7
14%
31-45
7
15%
6
12%
46-60
10
22%
7
14%
61-75
13
28%
17
35%
76-90

Пропущено

57
76
25 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 51
20 Пропускали первыми 24
30 Не пропускали 33
9
16%
5
7%
1-15
6
11%
8
11%
16-30
10
18%
12
16%
31-45
10
18%
13
17%
46-60
7
12%
19
25%
61-75
15
26%
19
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Лутон Таун

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
19 раз 54%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
1
8
10
1.5
6
11
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
5
13
2
15
2.5
3
15
2
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
30
5
15
20
1.5
11
24
4
31
2.5
5
30
2
33
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
11.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
12.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
14.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 0:1 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Эвертон Тарковски Джеймс 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Вулверхэмптон 85.3% (99)
    X 13.8% (16)
    Лутон Таун 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    85.3% (99)
    Ничья
    13.8% (16)
    Лутон Таун
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    41.4% (48)
    1:0 Вулверхэмптон
    19% (22)
    2:0 Вулверхэмптон
    15.5% (18)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:1 Вулверхэмптон
    4.3% (5)
    3:2 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
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