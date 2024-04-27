Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Доэрти Мэтт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Аит-Нури Раян получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Аит-Нури Раян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Г О О О О Л - Моррис Карлтон правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

79' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Траоре Бубакар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Траоре Бубакар из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

70' Оооо... вот это был удар! Семеду Нелсон должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Семеду Нелсон . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

68' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

68' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

64' Бурк Рис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

63' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Гомес Жоао навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Самби Локонга Альберт-Мбойо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Чон Тахит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля