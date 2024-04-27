Тур: 35. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Инглэнд Даррен
0'
44' Желтая карточкаРегилон Серхио
1:0
60' ГолГуэйе Идрисса
74' Желтая карточкаТарковски Джеймс
Ход матча
44'
60'
1:0
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
209 Количество передач 229
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Годфри
Бен
18
Янг
Эшли
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Эвертон
Брентфорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.17
|Калверт-Льюин Доминик
|6 (1)
|0.17
|Макнил Дуайт
|3
|0.09
|Харрисон Джек
|3
|0.09
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.09
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0.09
|Гомеш Бету
|3
|0.09
|Миколенко Виталий
|2
|0.06
|Онана Амаду
|2
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|10
|0.29
|Мбеумо Брайан
|8 (3)
|0.23
|Мопе Нил
|6
|0.17
|Тони Айвен
|4
|0.11
|Йенсен Матиас
|3
|0.09
|Льюис-Поттер Кин
|3
|0.09
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Айер Кристоффер
|2
|0.06
|Шаде Кевин
|2
|0.06
|Ми Бен
|2
|0.06
|Пиннок Итан
|2
|0.06
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Ониика Фрэнк
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Регилон Серхио
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|8
|0
|Янг Эшли
|6
|1
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|Гарнер Джеймс
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Кин Майкл
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Янельт Витали
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Мопе Нил
|7
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Висса Йоан
|6
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Регилон Серхио
|3
|1
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Брентфорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
13
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
15
20
Эвертон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Брентфорд
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
8
38%
6
24%
76-90
Пропущено
17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
12%
4
14%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
6
35%
8
28%
61-75
4
24%
5
17%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
17%
2
8%
1-15
2
11%
7
28%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Пропущено
28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
18%
5
16%
1-15
7
25%
4
13%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
25%
6
19%
61-75
4
14%
10
31%
76-90
Забито
39
50
15 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
5
13%
5
10%
1-15
6
15%
10
20%
16-30
4
10%
6
12%
31-45
7
18%
7
14%
46-60
4
10%
11
22%
61-75
13
33%
11
22%
76-90
Пропущено
45
61
20 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 29
7
16%
9
15%
1-15
8
18%
5
8%
16-30
5
11%
9
15%
31-45
4
9%
9
15%
46-60
13
29%
14
23%
61-75
8
18%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Эвертон
Брентфорд
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
611
89
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
413
710
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
286
1024
1519
430
727
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|12.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|1:0 Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|0:1 Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|6.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|13.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|0:1 Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Эвертон
|Тарковски Джеймс
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брентфорд
Исход игры
Эвертон
75% (90)
Ничья
20% (24)
Брентфорд
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
65.79% (75)
Нет
34.21% (39)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
41.7% (50)
1:0 Эвертон
19.2% (23)
1:1 Ничья
15.8% (19)
2:0 Эвертон
9.2% (11)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Брентфорд
3.3% (4)
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