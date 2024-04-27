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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Эвертон
1:0
Второй тайм: 89'
Брентфорд
0'
44' Желтая карточка
Регилон Серхио
1:0
60' Гол
Гуэйе Идрисса
74' Желтая карточка
Тарковски Джеймс

Ход матча

44'
 
Регилон Серхио
60'
Гуэйе Идрисса
1:0
67'
 
Дамсгор Миккель
Янельт Витали
68'
 
Льюис-Поттер Кин
Висса Йоан
74'
Тарковски Джеймс
 
78'
 
Шаде Кевин
Регилон Серхио
78'
 
Ярмолюк Егор
Норгор Кристиан
78'
Онана Амаду
Гуэйе Идрисса
 
84'
 
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 209 Количество передач 229
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 120
Эвертон 75% (90)
X 20% (24)
Брентфорд 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
Брентфорд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
28
Чермити
Юссеф
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
12
Регилон
Серхио
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
Эвертон
4-4-1-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.17
Калверт-Льюин Доминик 6 (1) 0.17
Макнил Дуайт 3 0.09
Харрисон Джек 3 0.09
Гуэйе Идрисса 3 0.09
Брэнтуэйт Джерред 3 0.09
Гомеш Бету 3 0.09
Миколенко Виталий 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 10 0.29
Мбеумо Брайан 8 (3) 0.23
Мопе Нил 6 0.17
Тони Айвен 4 0.11
Йенсен Матиас 3 0.09
Льюис-Поттер Кин 3 0.09
Норгор Кристиан 2 0.06
Айер Кристоффер 2 0.06
Шаде Кевин 2 0.06
Ми Бен 2 0.06
Пиннок Итан 2 0.06
Расмуссен Мадс 1 0.03
Ониика Фрэнк 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Йоргенсен Матиас Занка 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Регилон Серхио 0 0
Янельт Витали 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 9 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Гарнер Джеймс 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янельт Витали 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 7 0
Айер Кристоффер 6 0
Висса Йоан 6 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Регилон Серхио 3 1
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Дамсгор Миккель 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Эвертон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Брентфорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
13
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

15
20
Эвертон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Брентфорд
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
8
38%
6
24%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
12%
4
14%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
6
35%
8
28%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 19
3
17%
2
8%
1-15
2
11%
7
28%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Пропущено

28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
18%
5
16%
1-15
7
25%
4
13%
16-30
3
11%
4
13%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
25%
6
19%
61-75
4
14%
10
31%
76-90

Забито

39
50
15 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
5
13%
5
10%
1-15
6
15%
10
20%
16-30
4
10%
6
12%
31-45
7
18%
7
14%
46-60
4
10%
11
22%
61-75
13
33%
11
22%
76-90

Пропущено

45
61
20 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 29
7
16%
9
15%
1-15
8
18%
5
8%
16-30
5
11%
9
15%
31-45
4
9%
9
15%
46-60
13
29%
14
23%
61-75
8
18%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Эвертон
Брентфорд

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
8
9
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
28
6
10
24
1.5
15
19
4
30
2.5
7
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
11.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
12.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
14.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 0:1 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Эвертон Тарковски Джеймс 10
Весь список
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    Прогнозы 120
    Эвертон 75% (90)
    X 20% (24)
    Брентфорд 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брентфорд
    2.95
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    4.80
    Реклама, betcity.ru
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 1:0 Брентфорд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Эвертон
    75% (90)
    Ничья
    20% (24)
    Брентфорд
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    41.7% (50)
    1:0 Эвертон
    19.2% (23)
    1:1 Ничья
    15.8% (19)
    2:0 Эвертон
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Брентфорд
    3.3% (4)
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