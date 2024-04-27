Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Брентфорд

47' Годфри Бен из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брентфорд

45' Дукуре Абдулай из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Чермити Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Брентфорд

43' Тарковски Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Макнил Дуайт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Чермити Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Чермити Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Дукуре Абдулай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Годфри Бен из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

35' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Годфри Бен из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Тони Айвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Харрисон Джек навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Эвертон

22' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

22' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игра в одни ворота сейчас. Брентфорд доминирует и владеет мячом

20' Регилон Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брентфорд

6' Макнил Дуайт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Удар от ворот произведет Эвертон

6' Матч возобновлен

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брентфорд

5' Регилон Серхио не смог попасть в створ ударом издали

5' Пиннок Итан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

2' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эвертон начинает с центра поля