Тур: 35. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Харрингтон Тони
0:1
Первый тайм: 11'
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
20
Богл
Джейден
35
Брукс
Эндри
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Грбич ИвоВратарь
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
-
29 Кертис СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
34 Марш ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
2
2.6
Среднее время на гол
45
34
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.33
Среднее время на гол
150
270
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.75
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
51
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|17 (4)
|0.5
|Гордон Энтони
|10 (1)
|0.29
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.21
|Гимараэс Бруно
|4
|0.12
|Барнс Харви
|4
|0.12
|Лонгстафф Шон
|4
|0.12
|Шёр Фабиан
|4
|0.12
|Альмирон Мигель
|3
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.17
|Бреретон Бен
|5
|0.14
|Хамер Густаво
|4
|0.11
|Арчер Камерон
|4
|0.11
|Макати Джон
|3 (1)
|0.09
|Богл Джейден
|3
|0.09
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Осборн Бен
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|10
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|9
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Робинсон Джек
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|3
|1
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Осборн Бен
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Арбластер Олли
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
|Крис Уайлдер
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Шеффилд Юнайтед
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
11
11
Ньюкасл
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Шеффилд Юнайтед
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
26
37
Упущенные победы
18
11
Ньюкасл
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
45% (15)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (20)
15% (5)
24% (8)
Шеффилд Юнайтед
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Сухие победы
13
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
31
38
Упущенные победы
29
22
Голы по времени матча
Забито
43
14
19 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
16 Не забивали 25
8
19%
1
7%
1-15
5
12%
3
21%
16-30
6
14%
2
14%
31-45
6
14%
2
14%
46-60
7
16%
4
29%
61-75
11
26%
2
14%
76-90
Пропущено
20
42
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 29
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
1
5%
4
10%
1-15
4
20%
7
17%
16-30
3
15%
2
5%
31-45
5
25%
6
14%
46-60
3
15%
9
21%
61-75
4
20%
14
33%
76-90
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
7
27%
7
33%
76-90
Пропущено
34
48
11 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
6%
6
13%
1-15
5
15%
10
21%
16-30
4
12%
8
17%
31-45
6
18%
7
15%
46-60
8
24%
7
15%
61-75
9
26%
10
21%
76-90
Забито
69
35
30 В 1-м тайме 12
39 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
9
13%
2
6%
1-15
8
12%
3
9%
16-30
13
19%
7
20%
31-45
9
13%
4
11%
46-60
12
17%
10
29%
61-75
18
26%
9
26%
76-90
Пропущено
54
90
19 В 1-м тайме 37
35 Во 2-м тайме 53
12 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 33
3
6%
10
11%
1-15
9
17%
17
19%
16-30
7
13%
10
11%
31-45
11
20%
13
14%
46-60
11
20%
16
18%
61-75
13
24%
24
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
4
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
611
89
116
611
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
79
413
313
116
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2113
1815
1024
1122
232
726
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|0:0 Заявка
|34
|16
|6
|12
|51 - 50
|54
|7.
|0:1 Заявка
|34
|15
|5
|14
|69 - 55
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|0:0 Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 54
|44
|13.
|0:0 Заявка
|35
|12
|7
|16
|50 - 54
|43
|14.
|0:0 Заявка
|35
|10
|10
|15
|44 - 56
|40
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|0:0 Заявка
|35
|6
|8
|21
|48 - 76
|26
|19.
|0:0 Заявка
|35
|5
|9
|21
|37 - 69
|24
|20.
|1:0 Заявка
|35
|4
|7
|24
|34 - 92
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|0:1 Заявка
|18
|11
|3
|4
|43 - 21
|36
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 24
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 19
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 26
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 30
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|23 - 44
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|20.
|1:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
99.1% (114)
Ничья
0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
36.61% (41)
Нет
63.39% (71)
Популярный счёт
2:0 Ньюкасл
38.3% (44)
2:1 Ньюкасл
19.1% (22)
3:0 Ньюкасл
14.8% (17)
3:1 Ньюкасл
11.3% (13)
1:0 Ньюкасл
7% (8)
4:1 Ньюкасл
2.6% (3)
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