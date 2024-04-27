Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Камерон Арчер не смог попасть в створ ударом издали

48' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Холл Льюис . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Ньюкасл

47' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Гимараэс Бруно не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Арбластер Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Брукс Эндри получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Брукс Эндри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

32' Удар от ворот произведет Ньюкасл

32' Брукс Эндри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' ШТАНГА! Пробил головой Ахмедходжич Анел прямо в каркас ворот!

30' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Исак Александр не смог попасть в створ ударом издали

29' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Команда Ньюкасл сравняла счет! Игра продолжается!

27' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Г О О О О Л - Исак Александр забивает с правой ноги!

26' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Бреретон Бен . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

23' Осборн Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

20' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эллиот Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Ньюкасл

16' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мёрфи Джейкоб не смог попасть в створ ударом издали

13' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

12' Бреретон Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

9' Холгейт Мэйсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

8' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Гордон Энтони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шеффилд Юнайтед

5' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола