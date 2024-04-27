  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 52196 Главный судья: Харрингтон Тони
Ньюкасл
5:1
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
5' Гол
Ахмедходжич Анел
1:1
26' Гол
Исак Александр
2:1
54' Гол
Гимараэс Бруно
3:1
61' Пенальти
Исак Александр
4:1
65' Гол в свои ворота
Осборн Бен
5:1
72' Гол
Уилсон Каллум
90'+8

Ход матча

5'
0:1
Ахмедходжич Анел
(Хамер Густаво)
26'
Исак Александр
(Мёрфи Джейкоб)
1:1
46'
Крафт Эмиль
Шёр Фабиан
 
54'
Гимараэс Бруно
(Гордон Энтони)
2:1
61'
Исак Александр
3:1
65'
Осборн Бен
4:1
66'
Барнс Харви
Мёрфи Джейкоб
 
66'
Уилсон Каллум
Андерсон Эллиот
 
67'
 
Робинсон Джек
Холгейт Мэйсон
67'
 
Осула Вильям
Арчер Камерон
70'
 
Винисиус Соуза
Брукс Эндри
72'
Уилсон Каллум
(Барнс Харви)
5:1
79'
 
Слимане Анис
Хамер Густаво
82'
Ритчи Мэтт
Гордон Энтони
 
82'
Мерфи Алекс
Холл Льюис
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 553 Количество передач 391
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Ньюкасл 99.1% (114)
X 0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
32
Андерсон
Эллиот
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
18
Фодеринхэм
Уэсли
30
Холгейт
Мэйсон
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
35
Брукс
Эндри
23
Осборн
Бен
10
Арчер
Камерон
11
Бреретон
Бен
Ньюкасл
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:8
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
Ч
2:1
Ч
0:1

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

2
2.6

Среднее время на гол

45
34

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.33

Среднее время на гол

150
270

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
51

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 19 (5) 0.56
Гордон Энтони 10 (1) 0.29
Уилсон Каллум 8 (2) 0.24
Гимараэс Бруно 5 0.15
Барнс Харви 4 0.12
Лонгстафф Шон 4 0.12
Шёр Фабиан 4 0.12
Альмирон Мигель 3 0.09
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.17
Бреретон Бен 5 0.14
Хамер Густаво 4 0.11
Арчер Камерон 4 0.11
Макати Джон 3 (1) 0.09
Богл Джейден 3 0.09
Ахмедходжич Анел 2 0.06
Робинсон Джек 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Осборн Бен 0 0
Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 10 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Робинсон Джек 8 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Осборн Бен 3 0
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Арбластер Олли 1 0
Брукс Эндри 1 0
Крис Уайлдер 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Шеффилд Юнайтед
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
13
Ньюкасл
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Шеффилд Юнайтед
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
37

Упущенные победы

18
11
Ньюкасл
75.9%
24.1%
22 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (21)
15% (5)
24% (8)
Шеффилд Юнайтед
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)

Сухие победы

13
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

33
38

Упущенные победы

29
24

Голы по времени матча

Забито

47
16
20 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 8
16 Не забивали 25
8
17%
2
13%
1-15
6
13%
3
19%
16-30
6
13%
2
13%
31-45
7
15%
2
13%
46-60
9
19%
5
31%
61-75
11
23%
2
13%
76-90

Пропущено

22
46
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 32
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 18
2
9%
4
9%
1-15
4
18%
8
17%
16-30
3
14%
2
4%
31-45
5
23%
7
15%
46-60
4
18%
11
24%
61-75
4
18%
14
30%
76-90

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
7
27%
7
33%
76-90

Пропущено

34
48
11 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
6%
6
13%
1-15
5
15%
10
21%
16-30
4
12%
8
17%
31-45
6
18%
7
15%
46-60
8
24%
7
15%
61-75
9
26%
10
21%
76-90

Забито

73
37
31 В 1-м тайме 13
42 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
9
12%
3
8%
1-15
9
12%
3
8%
16-30
13
18%
7
19%
31-45
10
14%
4
11%
46-60
14
19%
11
30%
30%
61-75
18
25%
9
24%
76-90

Пропущено

56
94
20 В 1-м тайме 38
36 Во 2-м тайме 56
13 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 34
4
7%
10
11%
1-15
9
16%
18
19%
16-30
7
13%
10
11%
31-45
11
20%
14
15%
46-60
12
21%
18
19%
61-75
13
23%
24
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
4
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
1.5
Больше Меньше
6
11
9
9
2.5
1
16
7
11
3.5
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
7
7
9
1.5
4
14
3
13
2.5
1
17
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
22
13
19
15
1.5
10
25
12
22
2.5
2
33
8
26
3.5
3
31
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
11.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
12.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
14.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 0:1 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Эвертон Тарковски Джеймс 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 93'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • 92'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Шеффилд Юнайтед не будет бить пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ньюкасл 99.1% (114)
    X 0.9% (1)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"