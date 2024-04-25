Тур: 35. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Тейлор Энтони
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Ливерпуль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
34 матча
20.6%
14.7%
64.7%
7 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.44
0.67
Среднее время на гол
62
135
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
2.28
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
64
44
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|15
|0.44
|Кудус Мохаммед
|7
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (2)
|0.18
|Соучек Томаш
|6
|0.18
|Антонио Майкл
|5
|0.15
|Пакета Лукас
|4 (2)
|0.12
|Зума Курт
|3
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (5)
|0.5
|Нуньес Дарвин
|11
|0.32
|Жота Диогу
|10
|0.29
|Диас Луис
|8
|0.24
|Гакпо Коди
|6
|0.18
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.09
|Собослаи Доминик
|3
|0.09
|Эллиотт Харви
|2
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.06
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Гравенберх Райан
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Пакета Лукас
|9
|0
|Эмерсон Палмиери
|8
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Соучек Томаш
|7
|0
|Антонио Майкл
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|7
|1
|Эндо Ватару
|8
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|1
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Диас Луис
|3
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
10
9
Вест Хэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Ливерпуль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
28
1
Упущенные победы
18
42
Вест Хэм
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Ливерпуль
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
15% (5)
56% (19)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
33
7
Упущенные победы
28
51
Голы по времени матча
Забито
27
31
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
6
22%
1
3%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
5
19%
15
48%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
21%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
4
17%
4
20%
76-90
Забито
28
42
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
4%
1
2%
1-15
6
21%
6
14%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
4
14%
8
19%
61-75
6
21%
12
29%
76-90
Пропущено
38
16
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
4
11%
5
31%
1-15
5
13%
4
25%
16-30
6
16%
3
19%
31-45
6
16%
1
6%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
14
37%
2
13%
76-90
Забито
55
73
25 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 50
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
7
13%
2
3%
1-15
10
18%
8
11%
16-30
8
15%
13
18%
31-45
9
16%
12
16%
46-60
10
18%
11
15%
61-75
11
20%
27
37%
76-90
Пропущено
62
36
26 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
9
15%
7
19%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
11
18%
7
19%
31-45
10
16%
4
11%
46-60
8
13%
4
11%
61-75
18
29%
29%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Ливерпуль
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
3
9 раз 26%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
4
6 раз 18%
0
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
89
134
413
116
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
116
107
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
313
1915
2311
727
1519
133
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 26
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль
Исход игры
Вест Хэм
1.6% (1)
Ничья
7.9% (5)
Ливерпуль
90.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
77.05% (47)
Меньше
22.95% (14)
Обе команды забьют
Да
83.61% (51)
Нет
16.39% (10)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
60.3% (38)
0:2 Ливерпуль
11.1% (7)
1:3 Ливерпуль
9.5% (6)
1:1 Ничья
6.3% (4)
0:1 Ливерпуль
4.8% (3)
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