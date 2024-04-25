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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вест Хэм
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 63
Вест Хэм 1.6% (1)
X 7.9% (5)
Ливерпуль 90.5% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
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Вест Хэм
Ливерпуль

История личных встреч

Вест Хэм
Ливерпуль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

34 матча

20.6%
14.7%
64.7%
7 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

КЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Среднее время на гол

62
135

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

2.28
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

64
44

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 15 0.44
Кудус Мохаммед 7 0.21
Уорд-Праус Джеймс 6 (2) 0.18
Соучек Томаш 6 0.18
Антонио Майкл 5 0.15
Пакета Лукас 4 (2) 0.12
Зума Курт 3 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (5) 0.5
Нуньес Дарвин 11 0.32
Жота Диогу 10 0.29
Диас Луис 8 0.24
Гакпо Коди 6 0.18
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.12
Александер-Арнольд Трент 3 0.09
Собослаи Доминик 3 0.09
Эллиотт Харви 2 0.06
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Пакета Лукас 9 0
Эмерсон Палмиери 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 7 1
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Ван Дейк Виргил 3 1
Джонс Кёртис 3 1
Жота Диогу 2 1
Диас Луис 3 0
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

10
9
Вест Хэм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Ливерпуль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

28
1

Упущенные победы

18
42
Вест Хэм
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Ливерпуль
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
15% (5)
56% (19)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

33
7

Упущенные победы

28
51

Голы по времени матча

Забито

27
31
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
6
22%
1
3%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
5
19%
15
48%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
21%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Забито

28
42
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
4%
1
2%
1-15
6
21%
6
14%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
4
14%
8
19%
61-75
6
21%
12
29%
76-90

Пропущено

38
16
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
4
11%
5
31%
1-15
5
13%
4
25%
16-30
6
16%
3
19%
31-45
6
16%
1
6%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
14
37%
2
13%
76-90

Забито

55
73
25 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 50
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
7
13%
2
3%
1-15
10
18%
8
11%
16-30
8
15%
13
18%
31-45
9
16%
12
16%
46-60
10
18%
11
15%
61-75
11
20%
27
37%
76-90

Пропущено

62
36
26 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
9
15%
7
19%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
11
18%
7
19%
31-45
10
16%
4
11%
46-60
8
13%
4
11%
61-75
18
29%
29%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Ливерпуль

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
3
9 раз 26%
2
8 раз 24%
1
8 раз 24%
4
6 раз 18%
0
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
13
4
4
13
2.5
11
6
1
16
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
11
6
1.5
10
7
3
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
31
3
19
15
1.5
23
11
7
27
2.5
15
19
1
33
3.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 12 часов 48 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • 47 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 63
    Вест Хэм 1.6% (1)
    X 7.9% (5)
    Ливерпуль 90.5% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ливерпуль
    5.51
    5.00
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    4.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Вест Хэм
    1.6% (1)
    Ничья
    7.9% (5)
    Ливерпуль
    90.5% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.05% (47)
    Меньше
    22.95% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (51)
    Нет
    16.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    60.3% (38)
    0:2 Ливерпуль
    11.1% (7)
    1:3 Ливерпуль
    9.5% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (4)
    0:1 Ливерпуль
    4.8% (3)
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