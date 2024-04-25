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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Астон Вилла
 
Позже
Челси
Прогнозы 48
Астон Вилла 41.7% (20)
X 31.3% (15)
Челси 27.1% (13)
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Астон Вилла
Ничья
Челси
2.95
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Астон Вилла
Челси

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

21.2%
15.2%
63.6%
7 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.2%
30.3%
51.5%
6 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

К
1:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.8
1.06

Среднее время на гол

112
85

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

2.28
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

1.61
1.48

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 19 0.56
Бэйли Леон 10 0.29
Соарес Дуглас 9 (4) 0.26
Диаби Мусса 6 0.18
Макгинн Джон 6 0.18
Дуран Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 2 0.06
Роджерс Морган 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 20 (9) 0.63
Джексон Николас 10 0.31
Стерлинг Рахим 6 0.19
Мудрик Михаил 4 0.13
Галлахер Конор 3 0.09
Фернандес Энцо 3 (1) 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Мадуэке Нони 3 (1) 0.09
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 10 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Кэш Мэтти 7 0
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Роджерс Морган 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Кукурелья Марк 8 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 4 0
Силва Тьяго 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Гилкрист Алфи 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

7
10
Астон Вилла
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Челси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

24
33
Астон Вилла
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Челси
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
22% (7)
50% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
13

Упущенные победы

31
43

Голы по времени матча

Забито

42
25
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
7%
2
8%
1-15
7
17%
4
16%
16-30
6
14%
5
20%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
9
21%
6
24%
61-75
11
26%
6
24%
76-90

Пропущено

24
33
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
0
0%
5
15%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
7
29%
29%
7
21%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
4
17%
9
27%
76-90

Забито

29
36
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
10%
5
14%
1-15
11
38%
8
22%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
24%
8
22%
76-90

Пропущено

26
24
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
2
8%
6
25%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
3
12%
8
33%
76-90

Забито

71
61
32 В 1-м тайме 30
39 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
6
8%
7
11%
1-15
18
25%
12
20%
16-30
8
11%
11
18%
31-45
9
13%
5
8%
46-60
12
17%
12
20%
61-75
18
25%
14
23%
76-90

Пропущено

50
57
18 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
10%
5
9%
1-15
7
14%
6
11%
16-30
6
12%
9
16%
31-45
14
28%
11
19%
46-60
11
22%
9
16%
61-75
7
14%
17
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Челси

Точный счет

3:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
6
1.5
11
5
10
7
2.5
6
10
4
13
3.5
3
13
1
16
4.5
1
15
1
16
5.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
8
1.5
7
9
3
14
2.5
4
12
1
16
3.5
2
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
26
6
20
14
1.5
18
14
13
21
2.5
10
22
5
29
3.5
5
27
2
32
4.5
1
31
1
33
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 20 часов 17 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 48
    Астон Вилла 41.7% (20)
    X 31.3% (15)
    Челси 27.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Челси
    2.95
    4.00
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    4.00
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси

    Исход игры
    Астон Вилла
    41.7% (20)
    Ничья
    31.3% (15)
    Челси
    27.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    93.62% (44)
    Нет
    6.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    1:2 Челси
    20.8% (10)
    3:2 Астон Вилла
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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