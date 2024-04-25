Тур: 35. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Астон Вилла
Челси
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
21.2%
15.2%
63.6%
7 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.2%
30.3%
51.5%
6 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.8
1.06
Среднее время на гол
112
85
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
2.28
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
53
49
Голов в среднем за матч
1.61
1.48
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|19
|0.56
|Бэйли Леон
|10
|0.29
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.26
|Диаби Мусса
|6
|0.18
|Макгинн Джон
|6
|0.18
|Дуран Джон
|3
|0.09
|Кэш Мэтти
|2
|0.06
|Роджерс Морган
|2
|0.06
|Морено Алекс
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|20 (9)
|0.63
|Джексон Николас
|10
|0.31
|Стерлинг Рахим
|6
|0.19
|Мудрик Михаил
|4
|0.13
|Галлахер Конор
|3
|0.09
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Мадуэке Нони
|3 (1)
|0.09
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|10
|0
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Кэш Мэтти
|7
|0
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Роджерс Морган
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|10
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Кукурелья Марк
|8
|0
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|4
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
7
10
Астон Вилла
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Челси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
24
33
Астон Вилла
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Челси
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
22% (7)
50% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
28
13
Упущенные победы
31
43
Голы по времени матча
Забито
42
25
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
7%
2
8%
1-15
7
17%
4
16%
16-30
6
14%
5
20%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
9
21%
6
24%
61-75
11
26%
6
24%
76-90
Пропущено
24
33
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
0
0%
5
15%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
7
29%
29%
7
21%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
4
17%
9
27%
76-90
Забито
29
36
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
10%
5
14%
1-15
11
38%
8
22%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
24%
8
22%
76-90
Пропущено
26
24
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
2
8%
6
25%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
3
12%
8
33%
76-90
Забито
71
61
32 В 1-м тайме 30
39 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
6
8%
7
11%
1-15
18
25%
12
20%
16-30
8
11%
11
18%
31-45
9
13%
5
8%
46-60
12
17%
12
20%
61-75
18
25%
14
23%
76-90
Пропущено
50
57
18 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
10%
5
9%
1-15
7
14%
6
11%
16-30
6
12%
9
16%
31-45
14
28%
11
19%
46-60
11
22%
9
16%
61-75
7
14%
17
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Челси
Точный счет
3:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
3:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
133
116
115
107
610
413
313
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
98
79
314
412
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
266
2014
1814
1321
1022
529
527
232
131
133
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 26
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси
Исход игры
Астон Вилла
41.7% (20)
Ничья
31.3% (15)
Челси
27.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
93.62% (44)
Нет
6.38% (3)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
31.3% (15)
1:1 Ничья
27.1% (13)
1:2 Челси
20.8% (10)
3:2 Астон Вилла
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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