Тур: 35. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
21
Антони
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
17
Фостер
Лайл
23
Фофана
Датро
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
78 Луис ДжексонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
84 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.22
1
Среднее время на гол
405
90
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.11
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
81
85
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.3
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.24
|Гарначо Алехандро
|7
|0.21
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.21
|Мактоминай Скотт
|7
|0.21
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Антони
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.15
|Ларсен Якоб-Бруун
|5 (1)
|0.15
|Браунхилл Джош
|4
|0.12
|Фофана Датро
|4
|0.12
|Амдуни Зеки
|4
|0.12
|Одоберт Уилсон
|3
|0.09
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Регилон Серхио
|3
|1
|Антони
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Каллен Джош
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Эстев Максим
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
11
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Бёрнли
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
29
Упущенные победы
18
13
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
21% (7)
27% (9)
Бёрнли
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
31
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
27
19
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
3
11%
6
32%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
9
33%
3
16%
76-90
Пропущено
24
33
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
13%
1
3%
1-15
8
33%
5
15%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
3
13%
10
30%
76-90
Забито
25
20
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
5
20%
4
20%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
16%
5
25%
61-75
7
28%
5
25%
76-90
Пропущено
25
34
7 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
7
21%
61-75
11
44%
7
21%
76-90
Забито
52
39
21 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 12
7
13%
6
15%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
7
13%
9
23%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
9
17%
8
21%
61-75
16
31%
8
21%
76-90
Пропущено
49
67
20 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
5
10%
6
9%
1-15
11
22%
12
18%
16-30
4
8%
12
18%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
8
16%
12
18%
61-75
14
29%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
97
413
412
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
611
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2212
1617
1024
726
232
231
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|0:0 Заявка
|34
|16
|6
|12
|51 - 50
|54
|7.
|0:1 Заявка
|34
|15
|5
|14
|69 - 55
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|0:0 Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 54
|44
|13.
|0:0 Заявка
|35
|12
|7
|16
|50 - 54
|43
|14.
|0:0 Заявка
|35
|10
|10
|15
|44 - 56
|40
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|0:0 Заявка
|35
|6
|8
|21
|48 - 76
|26
|19.
|0:0 Заявка
|35
|5
|9
|21
|37 - 69
|24
|20.
|1:0 Заявка
|35
|4
|7
|24
|34 - 92
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|0:1 Заявка
|18
|11
|3
|4
|43 - 21
|36
|7.
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 24
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 19
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|12.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 26
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 30
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|23 - 44
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|20.
|1:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95% (115)
Ничья
2.5% (3)
Бёрнли
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
35.5% (43)
2:0 Манчестер Юнайтед
28.9% (35)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.6% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.1% (5)
4:2 Манчестер Юнайтед
2.5% (3)
1:2 Бёрнли
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!