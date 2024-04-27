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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 12'
Бёрнли
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 120
Манчестер Юнайтед 95% (114)
X 2.5% (3)
Бёрнли 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Бёрнли
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
18
Каземиро
Карлос
5
Магуайр
Гарри
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
22
Витиньо
Виктор
II
47
Одоберт
Уилсон
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
17
Фостер
Лайл
23
Фофана
Датро
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.22
1

Среднее время на гол

405
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.11
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

81
85

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.3
Хёйлунн Расмус 8 0.24
Гарначо Алехандро 7 0.21
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.21
Мактоминай Скотт 7 0.21
Магуайр Гарри 2 0.06
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 5 (1) 0.15
Браунхилл Джош 4 0.12
Фофана Датро 4 0.12
Амдуни Зеки 4 0.12
Одоберт Уилсон 3 0.09
О'Ши Дара 2 0.06
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Каллен Джош 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Витиньо Виктор II 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Регилон Серхио 3 1
Антони 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Тэйлор Чарли 7 0
Каллен Джош 7 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Браунхилл Джош 3 1
Ассиньон Лоренс 3 1
Эстев Максим 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
11
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Бёрнли
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
29

Упущенные победы

18
13
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
21% (7)
27% (9)
Бёрнли
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

24
31

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

27
19
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
3
11%
6
32%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
9
33%
3
16%
76-90

Пропущено

24
33
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
13%
1
3%
1-15
8
33%
5
15%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
3
13%
10
30%
76-90

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
5
20%
4
20%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
16%
5
25%
61-75
7
28%
5
25%
76-90

Пропущено

25
34
7 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
7
21%
61-75
11
44%
7
21%
76-90

Забито

52
39
21 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 12
7
13%
6
15%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
7
13%
9
23%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
9
17%
8
21%
61-75
16
31%
8
21%
76-90

Пропущено

49
67
20 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
5
10%
6
9%
1-15
11
22%
12
18%
16-30
4
8%
12
18%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
8
16%
12
18%
61-75
14
29%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
7
1.5
4
13
4
12
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
22
12
16
17
1.5
10
24
7
26
2.5
2
32
2
31
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 34 16 6 12 51 - 50 54
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 34 15 5 14 69 - 55 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 35 12 8 15 46 - 54 44
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 35 12 7 16 50 - 54 43
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 35 10 10 15 44 - 56 40
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 35 6 8 21 48 - 76 26
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 35 5 9 21 37 - 69 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 35 4 7 24 34 - 92 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 18 11 3 4 43 - 21 36
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 9 3 5 27 - 24 30
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 18 9 2 7 30 - 19 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 18 7 4 7 23 - 26 25
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 30 18
12.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
13.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 0:0 Заявка 18 3 5 10 20 - 32 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 18 2 5 11 23 - 44 11
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 18 2 3 13 16 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    12'
    Гарначо с левого фланга покатил на линию штрафной на Эриксена, который по красивой траектории отравил мяч в дальний угол, но круглый пролетел в сантиметрах от штанги!
  • 11'
    "Бёрнли" комфортно себя чувствует с мячом в центре поля, но пока гостям редко удается доходить до чужих ворот.
  • 10'
    Фернандеш вырезал интересную передачу в чужую штрафную, где Антони в борьбе с двумя защитниками смог протолкнуть мяч на дальнюю штангу, но там никого из "красных дьяволов" не оказалось. 
  • 9'
    Антони классно пробил в касание с линии штрафной площади - мяч шел практически в девятку, но Мурич поймал сферу!
  • 8'
    Каземиро решил пульнул по воротам метров с сорока, но не попал в створ. 
  • 7'
    Хёйлунн пытался зацепиться за мяч на левом фланге атаки, но защитник "Бёрнли" не позволил ему добраться за игрового снаряда.
  • Фол, нарушение
    6'
    "Манчестер Юнайтед" отобрал мяч на своей половине поля, но Гарначо не смог убежать в быструю атаку, потому что на нем были нарушены правила.
  • 5'
    Гости катают мяч в центре поля, но пока не могут продвинуться вперед.
  • Опасный момент
    4'
    Ответный момент организовал "Манчестер Юнайтед"! Фернандеш классно вырезал на дальнюю штангу, где Гарначо пробил в касание, но мяч прошел над перекладиной! 
  • Фол, нарушение
    3'
    Витиньо грубо сыграл против Антони в центре поля. 
  • Опасный момент
    2'
    Фофана вывалился на ворота "Манчестер Юнайтед" и мощно пробил из-под Каземиро, но попал точно в Онана!
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.5% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли

Исход игры
Манчестер Юнайтед
95% (115)
Ничья
2.5% (3)
Бёрнли
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
35.5% (43)
2:0 Манчестер Юнайтед
28.9% (35)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.6% (8)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.1% (5)
4:2 Манчестер Юнайтед
2.5% (3)
1:2 Бёрнли
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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