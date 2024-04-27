Первый тайм

12' Гарначо с левого фланга покатил на линию штрафной на Эриксена, который по красивой траектории отравил мяч в дальний угол, но круглый пролетел в сантиметрах от штанги!

11' "Бёрнли" комфортно себя чувствует с мячом в центре поля, но пока гостям редко удается доходить до чужих ворот.

10' Фернандеш вырезал интересную передачу в чужую штрафную, где Антони в борьбе с двумя защитниками смог протолкнуть мяч на дальнюю штангу, но там никого из "красных дьяволов" не оказалось.

9' Антони классно пробил в касание с линии штрафной площади - мяч шел практически в девятку, но Мурич поймал сферу!

8' Каземиро решил пульнул по воротам метров с сорока, но не попал в створ.

7' Хёйлунн пытался зацепиться за мяч на левом фланге атаки, но защитник "Бёрнли" не позволил ему добраться за игрового снаряда.