Тур: 35. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брукс Джон
Позже
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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Главный тренер: Компани Венсан
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.22
1
Среднее время на гол
405
90
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.11
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
81
85
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.3
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.24
|Гарначо Алехандро
|7
|0.21
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.21
|Мактоминай Скотт
|7
|0.21
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Антони
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.15
|Ларсен Якоб-Бруун
|5 (1)
|0.15
|Браунхилл Джош
|4
|0.12
|Фофана Датро
|4
|0.12
|Амдуни Зеки
|4
|0.12
|Одоберт Уилсон
|3
|0.09
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Регилон Серхио
|3
|1
|Антони
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Каллен Джош
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Эстев Максим
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
11
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Бёрнли
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
29
Упущенные победы
18
13
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
21% (7)
27% (9)
Бёрнли
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
31
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
27
19
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
3
11%
6
32%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
9
33%
3
16%
76-90
Пропущено
24
33
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
13%
1
3%
1-15
8
33%
5
15%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
3
13%
10
30%
76-90
Забито
25
20
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
5
20%
4
20%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
16%
5
25%
61-75
7
28%
5
25%
76-90
Пропущено
25
34
7 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
7
21%
61-75
11
44%
7
21%
76-90
Забито
52
39
21 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 12
7
13%
6
15%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
7
13%
9
23%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
9
17%
8
21%
61-75
16
31%
8
21%
76-90
Пропущено
49
67
20 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
5
10%
6
9%
1-15
11
22%
12
18%
16-30
4
8%
12
18%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
8
16%
12
18%
61-75
14
29%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
97
413
412
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
611
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2212
1617
1024
726
232
231
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 26
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли
Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
38.5% (20)
2:1 Манчестер Юнайтед
30.8% (16)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.6% (5)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.6% (5)
1:1 Ничья
3.8% (2)
4:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
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