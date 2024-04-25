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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
 
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Бёрнли
Прогнозы 52
Манчестер Юнайтед 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Бёрнли 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Бёрнли
5.65
5.01
5.60
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Манчестер Юнайтед
Бёрнли

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.22
1

Среднее время на гол

405
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.11
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

81
85

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.3
Хёйлунн Расмус 8 0.24
Гарначо Алехандро 7 0.21
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.21
Мактоминай Скотт 7 0.21
Магуайр Гарри 2 0.06
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 5 (1) 0.15
Браунхилл Джош 4 0.12
Фофана Датро 4 0.12
Амдуни Зеки 4 0.12
Одоберт Уилсон 3 0.09
О'Ши Дара 2 0.06
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Каллен Джош 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Витиньо Виктор II 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Регилон Серхио 3 1
Антони 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Тэйлор Чарли 7 0
Каллен Джош 7 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Браунхилл Джош 3 1
Ассиньон Лоренс 3 1
Эстев Максим 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
11
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Бёрнли
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
29

Упущенные победы

18
13
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (4)
45% (15)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
21% (7)
27% (9)
Бёрнли
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

24
31

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

27
19
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
3
11%
6
32%
31-45
5
19%
4
21%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
9
33%
3
16%
76-90

Пропущено

24
33
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
13%
1
3%
1-15
8
33%
5
15%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
3
13%
10
30%
76-90

Забито

25
20
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
5
20%
4
20%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
16%
5
25%
61-75
7
28%
5
25%
76-90

Пропущено

25
34
7 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
7
21%
61-75
11
44%
7
21%
76-90

Забито

52
39
21 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 12
7
13%
6
15%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
7
13%
9
23%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
9
17%
8
21%
61-75
16
31%
8
21%
76-90

Пропущено

49
67
20 В 1-м тайме 30
29 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 31
5
10%
6
9%
1-15
11
22%
12
18%
16-30
4
8%
12
18%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
8
16%
12
18%
61-75
14
29%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
7
1.5
4
13
4
12
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
22
12
16
17
1.5
10
24
7
26
2.5
2
32
2
31
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 15 часов 17 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Манчестер Юнайтед 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Бёрнли
    5.65
    5.01
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    49.02% (25)
    Нет
    50.98% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    38.5% (20)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    30.8% (16)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.6% (5)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    4:2 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
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