Тур: 30. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Зрители: 25035 Главный судья: Wojciech Myc
2:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолНовотны Сома
22' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
0:2
27' ГолTomasz Wojtowicz
32' Желтая карточкаПетков Алекс
36' Желтая карточкаLukasz Moneta
0:3
75' ГолMichal Feliks
1:3
86' ГолЭкспозито Эрик
90' Желтая карточкаMichal Feliks
2:3
90' ГолМаценко Егор
90' Желтая карточкаСтипица Данте
90'+5
Ход матча
11'
0:1
22'
27'
0:2
32'
36'
72'
75'
0:3
86'
1:3
90'
90'
2:3
90'
17
Шварц
Петр
6
Хосема
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаПолузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Вилак ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Рух Хожув
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.91
Среднее время на гол
52
99
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Среднее время на гол
99
99
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.32
0.91
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
99
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|17 (6)
|0.57
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.23
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.17
|Шварц Петр
|3
|0.1
|Индже Бурак
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Маценко Егор
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.3
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.13
|Michal Feliks
|4
|0.13
|Козак Милош
|2
|0.07
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.07
|Новотны Сома
|2
|0.07
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0.07
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Дадок Роберт
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Влканова Адам
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Науэль Матиас
|4
|1
|Маценко Егор
|4
|1
|Экспозито Эрик
|5
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Петков Алекс
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|9
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Michal Feliks
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Стипица Данте
|1
|0
|Lukasz Moneta
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Рух Хожув
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
14
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рух Хожув
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
17
11
Шленск Вроцлав
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Рух Хожув
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
22
17
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
5%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
8
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
31
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
8%
2
6%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
3
23%
8
26%
46-60
3
23%
2
6%
61-75
3
23%
7
23%
76-90
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
7
39%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Забито
41
35
12 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
3
7%
4
11%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
20%
2
6%
46-60
7
17%
8
23%
61-75
14
34%
12
34%
76-90
Пропущено
28
51
11 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
2
7%
5
10%
1-15
5
18%
8
16%
16-30
4
14%
11
22%
31-45
6
21%
12
24%
46-60
3
11%
3
6%
61-75
8
29%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Рух Хожув
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
78
69
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
69
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1911
1317
1020
327
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|16
|8
|6
|68 - 41
|56
|2.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|3.
|30
|15
|6
|9
|43 - 33
|51
|4.
|30
|14
|9
|7
|40 - 29
|51
|5.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|6.
|29
|12
|11
|6
|43 - 33
|47
|7.
|0:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 32
|47
|8.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|39 - 38
|43
|9.
|29
|10
|8
|11
|35 - 39
|38
|10.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|14.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|15.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|30
|3
|14
|13
|34 - 52
|23
|18.
|30
|5
|6
|19
|29 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|19 - 16
|28
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|12.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 24
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (4)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11