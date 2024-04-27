  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 25035 Главный судья: Wojciech Myc
Шленск Вроцлав
2:3
Конец матча
Рух Хожув
0'
0:1
11' Гол
Новотны Сома
22' Желтая карточка
Экспозито Эрик
0:2
27' Гол
Tomasz Wojtowicz
32' Желтая карточка
Петков Алекс
36' Желтая карточка
Lukasz Moneta
0:3
75' Гол
Michal Feliks
1:3
86' Гол
Экспозито Эрик
90' Желтая карточка
Michal Feliks
2:3
90' Гол
Маценко Егор
90' Желтая карточка
Стипица Данте
90'+5
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
22
Жуковски
Матеуш
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
36
Стипица
Данте
4
Przemyslaw
Szur
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
5
Tomasz
Wojtowicz
13
Lukasz
Moneta
22
Стажиньски
Филип
7
Летневски
Юлиуш
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Рух Хожув
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Рух Хожув

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:2
ЭГБ
6:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:2
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Среднее время на гол

52
99

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Среднее время на гол

99
99

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.32
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
99

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 17 (6) 0.57
Науэль Матиас 7 (1) 0.23
Самец-Талар Пётр 5 0.17
Шварц Петр 3 0.1
Индже Бурак 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.03
Палюшек Александр 1 0.03
Жуховски Михал 1 0.03
Patryk Szwedzik 1 0.03
Маценко Егор 1 0.03
Бейгер Лукаш 1 0.03
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Климала Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.3
Tomasz Swedrowski 4 0.13
Michal Feliks 4 0.13
Козак Милош 2 0.07
Бартолевски Матеуш 2 0.07
Новотны Сома 2 0.07
Tomasz Wojtowicz 2 0.07
Lukasz Moneta 1 0.03
Подставски Томаш 1 0.03
Przemyslaw Szur 1 0.03
Хосема 1 0.03
Дадок Роберт 1 0.03
Михальский Кацпер 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Patryk Sikora 1 0.03
Влканова Адам 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Szymon Szymanski 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 10 1
Шварц Петр 6 0
Ольсен Патрик 6 0
Науэль Матиас 4 1
Маценко Егор 4 1
Экспозито Эрик 5 0
Жуковски Матеуш 4 0
Самец-Талар Пётр 4 0
Петков Алекс 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 9 0
Щепан Даниэль 5 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Дадок Роберт 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Стемпиньски Мариуш 3 0
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Michal Feliks 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Стипица Данте 1 0
Lukasz Moneta 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Рух Хожув
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
14
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рух Хожув
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

17
11
Шленск Вроцлав
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Рух Хожув
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

22
17
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
5%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
8
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
31
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
8%
2
6%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
3
23%
8
26%
46-60
3
23%
2
6%
61-75
3
23%
7
23%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
7
39%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Забито

41
35
12 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
3
7%
4
11%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
8
20%
2
6%
46-60
7
17%
8
23%
61-75
14
34%
12
34%
76-90

Пропущено

28
51
11 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
2
7%
5
10%
1-15
5
18%
8
16%
16-30
4
14%
11
22%
31-45
6
21%
12
24%
46-60
3
11%
3
6%
61-75
8
29%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2
Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Рух Хожув

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
13
17
1.5
10
20
3
27
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
6.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
7.
Ракув
 0:0 30 12 11 7 50 - 32 47
8.
Видзев Лодзь
 0:0 30 12 7 11 39 - 38 43
9.
Сталь Мелец
 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
11.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
12.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 0:0 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 0:0 15 9 1 5 19 - 16 28
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 0:0 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 0:0 15 3 6 6 20 - 24 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Lukasz Moneta получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Tomasz Wojtowicz бьет в цель!
    • 22'
      Экспозито Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Козак Милош сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Шленск Вроцлав 2:3 Рух Хожув онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный