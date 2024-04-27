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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 20253 Главный судья: Стефански Даниэль
Гурник Забже
4:1
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
1:0
25' Гол
Чиж Шимон
2:0
35' Гол
Эннали Лоуренс
45' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
50' Желтая карточка
Гюлен Левент
3:0
63' Гол
Kamil Lukoszek
74' Желтая карточка
Дурмиси Риза
77' Желтая карточка
Лувеу Адриен
3:1
85' Гол
Рамирес Даниэль
4:1
90' Гол
Нашименту Филипе
90' Желтая карточка
Щесняк Криспин
90'+5
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
55
Чиж
Шимон
11
Эннали
Лоуренс
7
Капралик
Адриан
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Мамедов
Рахиль
2
Гюлен
Левент
18
Дурмиси
Риза
24
Лувеу
Адриен
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
21
Stipe
Juric
Гурник Забже
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
ЛКС Лодзь

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:5
ЭГБ
1:3
Э
0:1
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
OE
2:0
OE
2:0
OE
1:1
OE
0:1

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Среднее время на гол

72
48

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Среднее время на гол

102
120

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.23
Капралик Адриан 6 0.2
Эннали Лоуренс 5 (1) 0.17
Мусёлик Себастьян 4 0.13
Чиж Шимон 4 0.13
Подольски Лукас 3 0.1
Kamil Lukoszek 3 0.1
Расак Дамиан 2 0.07
Яницки Рафал 2 0.07
Нашименту Филипе 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Кравчик Пётр 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Сиплак Михал 1 0.03
Щесняк Криспин 1 0.03
Янжа Эрик 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 8 (6) 0.27
Техан Кай 6 (1) 0.2
Stipe Juric 4 0.13
Engjell Hoti 3 0.1
Балик Гусейн 3 0.1
Piotr Janczukowicz 2 0.07
Antoni Mlynarczyk 1 0.03
Тутышкинас Артемиюс 1 0.03
Jedrzej Zajac 1 0.03
Данковски Камиль 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Шелига Бартош 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 6 1
Щесняк Криспин 6 1
Пачеко Даниэль 5 0
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Йокота Дайсуке 4 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Эннали Лоуренс 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 6 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Engjell Hoti 4 1
Дурмиси Риза 4 0
Пируло 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Гюлен Левент 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Alexander Bobek 3 0
Piotr Janczukowicz 3 0
Stipe Juric 1 1
Thiago Ceijas 1 1
Монсальве Начо 2 0
Мамедов Рахиль 2 0
Балик Гусейн 2 0
Арндт Давид 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ЛКС Лодзь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
10
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
ЛКС Лодзь
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

17
17
Гурник Забже
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
ЛКС Лодзь
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
23% (7)
57% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

19
27

Голы по времени матча

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
19 Не забивали 21
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Пропущено

13
35
3 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 14
8 Не пропускали 14
0
0%
5
14%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
5
38%
9
26%
61-75
4
31%
8
23%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
5
26%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
5
24%
10
34%
76-90

Забито

42
30
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
5
12%
0
0%
1-15
6
14%
3
10%
16-30
9
21%
6
20%
31-45
4
10%
6
20%
46-60
7
17%
6
20%
61-75
11
26%
9
30%
76-90

Пропущено

34
64
14 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 36
10 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 28
3
9%
9
14%
1-15
3
9%
10
16%
16-30
8
24%
9
14%
31-45
3
9%
6
9%
46-60
8
24%
12
19%
61-75
9
26%
18
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3
Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3

Результаты матчей

Гурник Забже
ЛКС Лодзь

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
18
12
10
20
1.5
8
22
5
25
2.5
3
27
2
28
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
6.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
7.
Ракув
 0:0 30 12 11 7 50 - 32 47
8.
Видзев Лодзь
 0:0 30 12 7 11 39 - 38 43
9.
Сталь Мелец
 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
11.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
12.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 0:0 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 0:0 15 9 1 5 19 - 16 28
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 0:0 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 0:0 15 3 6 6 20 - 24 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Engjell Hoti уходит с поля. Jakub Letniowski выходит вместо него
    • 60'
      Стипе Юрич уходит с поля. Antoni Mlynarczyk выходит вместо него
    • 50'
      Гюлен Левент получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Пачеко Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Пачеко Даниэль сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Эннали Лоуренс бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Чиж Шимон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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