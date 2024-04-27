Тур: 30. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 20253 Главный судья: Стефански Даниэль
4:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолЧиж Шимон
2:0
35' ГолЭннали Лоуренс
45' Желтая карточкаПачеко Даниэль
50' Желтая карточкаГюлен Левент
3:0
63' ГолKamil Lukoszek
74' Желтая карточкаДурмиси Риза
77' Желтая карточкаЛувеу Адриен
3:1
85' ГолРамирес Даниэль
4:1
90' ГолНашименту Филипе
90' Желтая карточкаЩесняк Криспин
90'+5
Ход матча
25'
1:0
35'
2:0
45'
50'
63'
3:0
74'
77'
85'
3:1
90'
4:1
90'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
18
Дурмиси
Риза
24
Лувеу
Адриен
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
21
Stipe
Juric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
-
21 Stipe JuricНападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гурник Забже
ЛКС Лодзь
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.88
Среднее время на гол
72
48
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Среднее время на гол
102
120
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.23
|Капралик Адриан
|6
|0.2
|Эннали Лоуренс
|5 (1)
|0.17
|Мусёлик Себастьян
|4
|0.13
|Чиж Шимон
|4
|0.13
|Подольски Лукас
|3
|0.1
|Kamil Lukoszek
|3
|0.1
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Нашименту Филипе
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|8 (6)
|0.27
|Техан Кай
|6 (1)
|0.2
|Stipe Juric
|4
|0.13
|Engjell Hoti
|3
|0.1
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|6
|1
|Пачеко Даниэль
|5
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ЛКС Лодзь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
10
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
ЛКС Лодзь
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (2)
87% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
17
17
Гурник Забже
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
ЛКС Лодзь
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
23% (7)
57% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
19 Не забивали 21
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
5
25%
4
36%
76-90
Пропущено
13
35
3 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 14
8 Не пропускали 14
0
0%
5
14%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
5
38%
9
26%
61-75
4
31%
8
23%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
5
26%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
5
24%
10
34%
76-90
Забито
42
30
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
5
12%
0
0%
1-15
6
14%
3
10%
16-30
9
21%
6
20%
31-45
4
10%
6
20%
46-60
7
17%
6
20%
61-75
11
26%
9
30%
76-90
Пропущено
34
64
14 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 36
10 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 28
3
9%
9
14%
1-15
3
9%
10
16%
16-30
8
24%
9
14%
31-45
3
9%
6
9%
46-60
8
24%
12
19%
61-75
9
26%
18
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3
Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Результаты матчей
Гурник Забже
ЛКС Лодзь
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
69
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
411
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1812
1020
822
525
327
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|16
|8
|6
|68 - 41
|56
|2.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|3.
|30
|15
|6
|9
|43 - 33
|51
|4.
|30
|14
|9
|7
|40 - 29
|51
|5.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|6.
|29
|12
|11
|6
|43 - 33
|47
|7.
|0:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 32
|47
|8.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|39 - 38
|43
|9.
|29
|10
|8
|11
|35 - 39
|38
|10.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|14.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|15.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|30
|3
|14
|13
|34 - 52
|23
|18.
|30
|5
|6
|19
|29 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|0:0
|15
|9
|1
|5
|19 - 16
|28
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|12.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|20 - 24
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (4)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11