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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 17553 Главный судья: Рачковски Павел
Видзев Лодзь
0:1
Конец матча
Ракув
0'
15' Красная карточка
Ганоушек Марек
21' Желтая карточка
Црнац Анте
45' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
45' Желтая карточка
Сильва Луис
58' Желтая карточка
Альварес Франциско
72' Желтая карточка
Берггрен Густав
0:1
81' Гол
Кочергин Владислав
90' Желтая карточка
Гикевич Рафал
90' Желтая карточка
Ковачевич Владан
90'+6
1
Гикевич
Рафал
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
14
Цыганик
Андрей
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
26
Оума
Эрик
20
Салес
Жеан
Карлос
66
Папаниколау
Яннис
5
Берггрен
Густав
11
Замора
Джон
30
Кочергин
Владислав
19
Црнац
Анте
Видзев Лодзь
4-3-3
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (3) 0.27
Санчез Джорди 6 0.2
Альварес Франциско 5 0.17
Рондич Имад 4 0.13
Antoni Klimek 3 0.1
Нунеш Фабиу 2 0.07
Цыганик Андрей 2 0.07
Жиро Матеуш 2 0.07
Стемпиньски Мариуш 1 0.03
Фернандес Хуан III 1 0.03
Сильва Луис 1 0.03
Дилиберто Ноа 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.23
Црнац Анте 6 0.2
Кочергин Владислав 5 0.17
Зволински Лукаш 5 (3) 0.17
Папаниколау Яннис 4 0.13
Замора Джон 3 0.1
Драчал Давид 3 0.1
Киттель Сонни 3 0.1
Раковитан Богдан 3 0.1
Берггрен Густав 2 0.07
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Цебуля Марчин 1 0.03
Плавшич Срджан 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Сварнас Стратос 1 0.03
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 5 2
Ганоушек Марек 5 1
Нунеш Фабиу 6 0
Цыганик Андрей 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Альварес Франциско 6 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Павловски Бартоломей 3 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Фернандес Хуан III 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 6 1
Папаниколау Яннис 6 1
Берггрен Густав 7 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Црнац Анте 2 0
Драчал Давид 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Барат Петер 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Ракув
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
12
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ракув
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

14
28
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Ракув
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

16
40

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
6
33%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
28%
7
33%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
8
33%
61-75
3
17%
3
13%
76-90

Забито

19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
16%
5
18%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
9
47%
7
25%
76-90

Пропущено

23
10
6 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
13%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
8
35%
3
30%
76-90

Забито

37
49
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
9
24%
6
12%
31-45
5
14%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
14
38%
14
29%
76-90

Пропущено

41
34
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
15%
7
21%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
12%
3
9%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
8
20%
9
26%
61-75
11
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1
Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3
Ракув
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Ракув

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
16 раз 53%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
28
2
10
20
1.5
12
18
5
25
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
6.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
7.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
11.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
12.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
11.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Сильва Луис получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Папаниколау Яннис получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      ГОООООЛ Ракув забивает
    • 21'
      Црнац Анте получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Ганоушек Марек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Видзев Лодзь 0:1 Ракув онлайн

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