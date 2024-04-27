Тур: 30. Стадион: Видзев. Зрители: 17553 Главный судья: Рачковски Павел
0:1
Конец матча
0'
15' Красная карточкаГаноушек Марек
21' Желтая карточкаЦрнац Анте
45' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
45' Желтая карточкаСильва Луис
58' Желтая карточкаАльварес Франциско
72' Желтая карточкаБерггрен Густав
0:1
81' ГолКочергин Владислав
90' Желтая карточкаГикевич Рафал
90' Желтая карточкаКовачевич Владан
90'+6
Ход матча
15'
21'
45'
72'
81'
90'
90'
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видзев Лодзь
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (3)
|0.27
|Санчез Джорди
|6
|0.2
|Альварес Франциско
|5
|0.17
|Рондич Имад
|4
|0.13
|Antoni Klimek
|3
|0.1
|Нунеш Фабиу
|2
|0.07
|Цыганик Андрей
|2
|0.07
|Жиро Матеуш
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.23
|Црнац Анте
|6
|0.2
|Кочергин Владислав
|5
|0.17
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.17
|Папаниколау Яннис
|4
|0.13
|Замора Джон
|3
|0.1
|Драчал Давид
|3
|0.1
|Киттель Сонни
|3
|0.1
|Раковитан Богдан
|3
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|5
|2
|Ганоушек Марек
|5
|1
|Нунеш Фабиу
|6
|0
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Альварес Франциско
|6
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Павловски Бартоломей
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|6
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Црнац Анте
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Ракув
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
12
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ракув
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
14
28
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Ракув
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
16
40
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
6
33%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
28%
7
33%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
8
33%
61-75
3
17%
3
13%
76-90
Забито
19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
16%
5
18%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
9
47%
7
25%
76-90
Пропущено
23
10
6 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
13%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
8
35%
3
30%
76-90
Забито
37
49
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
9
24%
6
12%
31-45
5
14%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
14
38%
14
29%
76-90
Пропущено
41
34
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
15%
7
21%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
12%
3
9%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
8
20%
9
26%
61-75
11
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1
Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3
Ракув
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Ракув
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
16 раз 53%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
510
87
312
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
510
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
282
1020
1218
525
624
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (4)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11