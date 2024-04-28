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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 55770 Главный судья: Санчес Хосе
Бетис
1:0
Второй тайм: 49'
Севилья
0'
6' Желтая карточка
Форнальс Пабло
16' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
1:0
38' Пенальти
Иско Аларкон
40' Желтая карточка
Иско Аларкон

Ход матча

6'
Форнальс Пабло
 
15'
 
Лукебакио Доди
Берналь Исаак Ромеро
16'
 
Эн-Несири Юссеф
38'
Иско Аларкон
1:0
40'
Иско Аларкон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 233 Количество передач 218
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 120
Бетис 46.7% (56)
X 37.5% (45)
Севилья 15.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Севилья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
11
Бакамбу
Седрик
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
7
Сусо
Хесус
24
Сумаре
Бубакари
42
Агум
Люсьен
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
15
Эн-Несири
Юссеф
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Севилья

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

33 матча

18.2%
27.3%
54.5%
6 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.1%
51.5%
36.4%
4 победы 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

0.81
0.94

Среднее время на гол

110
95

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.42
1.18

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.3
Иско Аларкон 7 (2) 0.21
Перес Айосе 6 0.18
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 12 0.36
Берналь Исаак Ромеро 4 0.12
Окампос Лукас 4 (1) 0.12
Лукебакио Доди 4 0.12
Рамос Серхио 3 0.09
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Салас Кике 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Миранда Хуан 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 8 0
Рамос Серхио 6 1
Гудель Неманья 7 0
Навас Хесус 5 1
Ракитич Иван 6 0
Сусо Хесус 4 1
Баде Луак 4 1
Окампос Лукас 5 0
Акунья Маркос 5 0
Соу Джибрил 5 0
Салас Кике 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Бетис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Севилья
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
11
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

12
17
Бетис
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
Севилья
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
9%
3
16%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
7
30%
3
16%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
6
30%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
6
32%
5
23%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
7
32%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
27%
4
16%
61-75
6
27%
9
36%
76-90

Забито

42
41
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
8
19%
8
20%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
8
19%
7
17%
31-45
9
21%
5
12%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
8
19%
10
24%
76-90

Пропущено

36
45
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
1
3%
7
16%
1-15
5
14%
10
22%
16-30
11
31%
5
11%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
10
28%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2
Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3

Результаты матчей

Бетис
Севилья

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
24
8
12
20
1.5
11
21
2
30
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 1:0 Заявка 33 13 12 8 41 - 38 51
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
14.
Севилья
 0:1 Заявка 33 9 10 14 41 - 46 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 1:0 Заявка 17 9 6 2 24 - 14 33
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 0:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
9.
Бетис
 1:0 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
10.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
11.
Севилья
 0:1 Заявка 17 4 5 8 18 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Бакамбу Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 49'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 48'
    Сегодняшная посещаемость составляет 55770 болельщиков
  • 48'
    Баде Луак выиграл воздушное противоборство у Бакамбу Седрик.
  • 48'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Окампос Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 46'
    Рамос Серхио наказан за толчок Гидо Родригес
  • 46'
    Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Бетис 46.7% (56)
    X 37.5% (45)
    Севилья 15.8% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Севилья
    2.11
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    5.10
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Севилья

    Исход игры
    Бетис
    46.7% (56)
    Ничья
    37.5% (45)
    Севилья
    15.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    2:1 Бетис
    25.8% (31)
    1:0 Бетис
    15.8% (19)
    1:2 Севилья
    12.5% (15)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Бетис
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Севилья
    1.7% (2)
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