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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 55770 Главный судья: Санчес Хосе
Бетис
1:1
Конец матча
Севилья
0'
6' Желтая карточка
Форнальс Пабло
16' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
1:0
38' Пенальти
Иско Аларкон
40' Желтая карточка
Иско Аларкон
1:1
56' Гол
Салас Кике
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Баде Луак
61' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
74' Желтая карточка
Сусо Хесус
81' Желтая карточка
Акунья Маркос
90' Желтая карточка
Салас Кике
90' Желтая карточка
Джонни
90'+6

Ход матча

6'
Форнальс Пабло
 
15'
 
Лукебакио Доди
Берналь Исаак Ромеро
16'
 
Эн-Несири Юссеф
38'
Иско Аларкон
1:0
40'
Иско Аларкон
 
50'
Виллиан Жозе
Бакамбу Седрик
 
53'
 
Салас Кике
Навас Хесус
56'
1:1
Салас Кике
(Акунья Маркос)
58'
 
Баде Луак
61'
 
Сумаре Бубакари
73'
Фекир Набиль
Форнальс Пабло
 
74'
 
Сусо Хесус
81'
 
Акунья Маркос
83'
Эззалзули Абде
Иско Аларкон
 
83'
Родри Родриго
Перес Айосе
 
85'
 
Хуанлу Санчес
Окампос Лукас
85'
 
Ламела Эрик
Лукебакио Доди
90'
 
Салас Кике
90'
Джонни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 402 Количество передач 386
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Бетис 46.7% (56)
X 37.5% (45)
Севилья 15.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
11
Бакамбу
Седрик
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
7
Сусо
Хесус
24
Сумаре
Бубакари
42
Агум
Люсьен
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
15
Эн-Несири
Юссеф
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Севилья

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

33 матча

18.2%
27.3%
54.5%
6 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.1%
51.5%
36.4%
4 победы 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

0.81
0.94

Среднее время на гол

110
95

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.42
1.18

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.3
Иско Аларкон 7 (2) 0.21
Перес Айосе 6 0.18
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 12 0.36
Берналь Исаак Ромеро 4 0.12
Окампос Лукас 4 (1) 0.12
Лукебакио Доди 4 0.12
Рамос Серхио 3 0.09
Салас Кике 3 0.09
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Акунья Маркос 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Миранда Хуан 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 9 0
Рамос Серхио 6 1
Гудель Неманья 7 0
Навас Хесус 5 1
Сусо Хесус 5 1
Ракитич Иван 6 0
Акунья Маркос 6 0
Салас Кике 6 0
Баде Луак 4 1
Окампос Лукас 5 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Бетис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Севилья
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
12
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

12
17
Бетис
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Севилья
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

22
29

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
5
25%
31-45
7
29%
29%
4
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
6
29%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
6
32%
5
23%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
7
32%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
27%
4
16%
61-75
6
27%
9
36%
76-90

Забито

43
42
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
8
19%
8
19%
1-15
4
9%
4
10%
16-30
9
21%
7
17%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
8
19%
10
24%
76-90

Пропущено

37
46
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
1
3%
7
15%
1-15
5
14%
10
22%
16-30
11
30%
30%
6
13%
31-45
3
8%
7
15%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
10
27%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2
Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3

Результаты матчей

Бетис
Севилья

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
9 раз 27%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
12
21
1.5
11
22
2
31
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 33 12 13 8 41 - 39 49
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 33 9 11 13 42 - 46 38
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 17 8 7 2 24 - 15 31
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
9.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
10.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
11.
Севилья
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Бетис: 51%, Севилья: 49%.
  • 96'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Бетис: 51%, Севилья: 49%.
  • 95'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Джонни получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 94'
    Салас Кике получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Сабали Юссуф выиграл воздушное противоборство у Салас Кике.
  • 94'
    Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Бетис
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