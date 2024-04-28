Тур: 33. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 55770 Главный судья: Санчес Хосе
0'
6' Желтая карточкаФорнальс Пабло
16' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
1:0
38' ПенальтиИско Аларкон
40' Желтая карточкаИско Аларкон
1:1
56' ГолСалас Кике
58' Undefined phrase: football_event_Баде Луак
61' Желтая карточкаСумаре Бубакари
74' Желтая карточкаСусо Хесус
81' Желтая карточкаАкунья Маркос
90' Желтая карточкаСалас Кике
90' Желтая карточкаДжонни
90'+6
Ход матча
16'
38'
1:0
40'
56'
1:1
58'
61'
74'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
402 Количество передач 386
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.40 Точный счёт - 2:0
-
-
-
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
42
Агум
Люсьен
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
- Нападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Севилья
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
33 матча
18.2%
27.3%
54.5%
6 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
12.1%
51.5%
36.4%
4 победы 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.81
0.94
Среднее время на гол
110
95
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
47
39
Голов в среднем за матч
1.42
1.18
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.3
|Иско Аларкон
|7 (2)
|0.21
|Перес Айосе
|6
|0.18
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|12
|0.36
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.12
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.12
|Лукебакио Доди
|4
|0.12
|Рамос Серхио
|3
|0.09
|Салас Кике
|3
|0.09
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Акунья Маркос
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Миранда Хуан
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|9
|0
|Рамос Серхио
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Сусо Хесус
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Салас Кике
|6
|0
|Баде Луак
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Севилья
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
12
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
12
17
Бетис
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Севилья
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
5
25%
31-45
7
29%
29%
4
20%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
6
30%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
6
29%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
6
32%
5
23%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
7
32%
61-75
3
16%
4
18%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
27%
4
16%
61-75
6
27%
9
36%
76-90
Забито
43
42
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
8
19%
8
19%
1-15
4
9%
4
10%
16-30
9
21%
7
17%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
5
12%
7
17%
61-75
8
19%
10
24%
76-90
Пропущено
37
46
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
1
3%
7
15%
1-15
5
14%
10
22%
16-30
11
30%
30%
6
13%
31-45
3
8%
7
15%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
10
27%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2
Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3
Результаты матчей
Бетис
Севилья
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
9 раз 27%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
142
710
511
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
511
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
258
1221
1122
231
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9