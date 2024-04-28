Тур: 33. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 17869 Главный судья: Гонсалес Пабло
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолСорлот Александр
30' Undefined phrase: football_event_Сорлот Александр
2:0
69' ГолМоскера Йерсон
3:0
74' ГолСорлот Александр
77' Желтая карточкаКоклен Франсис
78' Желтая карточкаСисс Пате
90' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
90'+5
Ход матча
18'
1:0
30'
69'
74'
77'
78'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
390 Количество передач 489
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Райо Вальекано
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
2.43
2.11
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.71
Среднее время на гол
67
126
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.81
1.5
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|17
|0.52
|Морено Херард
|10 (2)
|0.3
|Моралес Луис
|6
|0.18
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.09
|Куэнка Хорхе
|3
|0.09
|Баэна Алехандро
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.06
|Ахомач Илиас
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Морено Альберто
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Москера Йерсон
|1
|0.03
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.18
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.12
|Камелло Серхио
|3
|0.09
|Лежён Флорьян
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|9
|1
|Комесанья Санти
|7
|1
|Капу Этьен
|8
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фемения Кико
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Коклен Франсис
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|10
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Лопес Унаи
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Валентин Оскар
|5
|1
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Мумин Абдул
|3
|1
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
12
5
Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
21
15
Вильярреал
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Райо Вальекано
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
61% (20)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
33
20
Голы по времени матча
Забито
29
12
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
4
33%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
8
28%
2
17%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
5
17%
3
25%
76-90
Пропущено
26
18
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
5
19%
6
33%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
8%
2
12%
1-15
6
24%
3
18%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
8
47%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
3
14%
1-15
9
31%
3
14%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
3
10%
5
23%
76-90
Забито
54
29
21 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 14
4
7%
2
7%
1-15
9
17%
7
24%
16-30
8
15%
6
21%
31-45
11
20%
2
7%
46-60
10
19%
1
3%
61-75
12
22%
11
38%
76-90
Пропущено
55
40
28 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 20
6
11%
3
8%
1-15
13
24%
5
13%
16-30
9
16%
8
20%
31-45
10
18%
5
13%
46-60
9
16%
8
20%
61-75
8
15%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0
Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Вильярреал
Райо Вальекано
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
710
511
512
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
710
511
413
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
1815
1221
924
924
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|1:0 Заявка
|33
|13
|12
|8
|41 - 38
|51
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|14.
|0:1 Заявка
|33
|9
|10
|14
|41 - 46
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 14
|33
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|0:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|11.
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9