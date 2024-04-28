  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 17869 Главный судья: Гонсалес Пабло
Вильярреал
3:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1:0
18' Гол
Сорлот Александр
30' Undefined phrase: football_event_
Сорлот Александр
2:0
69' Гол
Москера Йерсон
3:0
74' Гол
Сорлот Александр
77' Желтая карточка
Коклен Франсис
78' Желтая карточка
Сисс Пате
90' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90'+5

Ход матча

18'
Сорлот Александр
1:0
30'
Сорлот Александр
 
64'
 
Гарсия Альваро
Лопес Унаи
64'
 
Нтекья Ранди
Камелло Серхио
69'
Москера Йерсон
(Баэна Алехандро)
2:0
72'
Коклен Франсис
Ахомач Илиас
 
73'
Педраса Альфонсо
Морено Альберто
 
74'
Сорлот Александр
(Баэна Алехандро)
3:0
77'
Коклен Франсис
 
78'
 
Сисс Пате
80'
 
Фалькао Радамель
Сисс Пате
80'
 
Трехо Оскар
Паласон Иси
81'
 
Валентин Оскар
Креспо Мигель
84'
Террац Рамон
Гуэдеш Гонсалу
 
84'
Тригерос Мануэль
Парехо Даниэль
 
84'
Моралес Луис
Сорлот Александр
 
90'
Альбиоль Рауль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 390 Количество передач 489
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Вильярреал 92.2% (106)
X 6.1% (7)
Райо Вальекано 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Москера
Йерсон
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
9
Гуэдеш
Гонсалу
11
Сорлот
Александр
1
Димитриевски
Столе
2
Ратиу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
15
Креспо
Мигель
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
19
Де
Фрутос
Хорхе
34
Камелло
Серхио
Вильярреал
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Райо Вальекано

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:5
ЛЛ
2:0
КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

2.43
2.11

Среднее время на гол

37
42

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
126

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 17 0.52
Морено Херард 10 (2) 0.3
Моралес Луис 6 0.18
Парехо Даниэль 3 (3) 0.09
Куэнка Хорхе 3 0.09
Баэна Алехандро 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 2 0.06
Ахомач Илиас 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Москера Йерсон 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.18
Паласон Иси 4 (2) 0.12
Камелло Серхио 3 0.09
Лежён Флорьян 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 9 1
Комесанья Санти 7 1
Капу Этьен 8 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фемения Кико 6 0
Куэнка Хорхе 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Парехо Даниэль 4 0
Коклен Франсис 4 0
Пино Йереми 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Москера Йерсон 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Паласон Иси 8 0
Лопес Унаи 7 0
Перес Кике 7 0
Валентин Оскар 5 1
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Мумин Абдул 3 1
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

12
5
Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

21
15
Вильярреал
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Райо Вальекано
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
61% (20)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

33
20

Голы по времени матча

Забито

29
12
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
4
33%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
8
28%
2
17%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
5
17%
3
25%
76-90

Пропущено

26
18
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
2
8%
2
12%
1-15
6
24%
3
18%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
8
47%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
3
14%
1-15
9
31%
3
14%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
3
10%
5
23%
76-90

Забито

54
29
21 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 14
4
7%
2
7%
1-15
9
17%
7
24%
16-30
8
15%
6
21%
31-45
11
20%
2
7%
46-60
10
19%
1
3%
61-75
12
22%
11
38%
76-90

Пропущено

55
40
28 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 20
6
11%
3
8%
1-15
13
24%
5
13%
16-30
9
16%
8
20%
31-45
10
18%
5
13%
46-60
9
16%
8
20%
61-75
8
15%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0
Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Вильярреал
Райо Вальекано

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
10
1.5
5
11
5
12
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
7
10
5
11
1.5
4
13
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
18
15
12
21
1.5
9
24
9
24
2.5
2
31
3.5
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 1:0 Заявка 33 13 12 8 41 - 38 51
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 33 12 9 12 54 - 55 45
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
14.
Севилья
 0:1 Заявка 33 9 10 14 41 - 46 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 33 7 13 13 27 - 42 34
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 1:0 Заявка 17 9 6 2 24 - 14 33
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 29 - 26 22
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
14.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
15.
Севилья
 0:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
9.
Бетис
 1:0 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
10.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
11.
Севилья
 0:1 Заявка 17 4 5 8 18 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 11 - 19 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Вильярреал Сорлот Александр 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Вильярреал 92.2% (106)
    X 6.1% (7)
    Райо Вальекано 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"