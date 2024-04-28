Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Вильярреал

87' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Удар от ворот произведет Вильярреал

85' Пеп Чаваррия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Нтекья Ранди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Вильярреал

81' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

78' Сисс Пате совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Лежён Флорьян бьет со штрафного в створ, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

77' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Коклен Франсис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Сорлот Александр из команды Вильярреал сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

74' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает с левой ноги!

74' Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Нтекья Ранди бьет ударом через себя, но Филип Йоргенсен блокирует удар!

71' Сисс Пате создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Хорошую попытку сделал Морено Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Сегодняшная посещаемость составляет 17869 болельщиков

67' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

63' Сорлот Александр нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

62' Ахомач Илиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Сисс Пате создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Вильярреал

57' Ратиу Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Удар от ворот произведет Вильярреал

56' Сисс Пате не смог попасть в створ ударом издали

52' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Баэна Алехандро

51' Гуэдеш Гонсалу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника