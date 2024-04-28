Тур: 33. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Муньис Алехандро
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
11
Узуни
Мюрто
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
15
Пенья
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Осасуна
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.36
0.5
Среднее время на гол
66
180
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.29
0.76
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
118
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|10 (4)
|0.3
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.18
|Бое Лукас
|4
|0.12
|Санчес Рикард
|3
|0.09
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.06
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Пельистри Факундо
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.48
|Муньос Икер
|4
|0.12
|Гарсия Рауль
|3
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|11
|0
|Бое Лукас
|6
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Руис Серхио
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Рубио Мигель
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Торро Лукас
|5
|0
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Эррандо Хорхе
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
10
Гранада
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Осасуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
6
12
Гранада
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (15)
38% (12)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Осасуна
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
29
19
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
16%
3
15%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
1
5%
5
25%
76-90
Пропущено
27
24
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
11%
3
13%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
7
26%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
17
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
26 Не забивали 21
1
8%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
6
46%
6
35%
76-90
Пропущено
35
22
20 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
7
32%
16-30
10
29%
2
9%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
6
27%
61-75
5
14%
5
23%
76-90
Забито
32
37
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 15
15 Не забивали 8
4
13%
7
19%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
6
19%
3
8%
31-45
2
6%
6
16%
46-60
9
28%
5
14%
61-75
7
22%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
62
46
34 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 28
25 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 22
8
13%
5
11%
1-15
10
16%
9
20%
16-30
16
26%
4
9%
31-45
10
16%
5
11%
46-60
6
10%
11
24%
61-75
12
19%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0
Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1
Результаты матчей
Гранада
Осасуна
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 38%
2:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Гранада
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
133
313
610
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
248
1022
1121
428
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|10.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|11.
|0:0 Заявка
|33
|11
|7
|15
|37 - 46
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|10
|20
|33 - 61
|19
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 26
|16
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|0:0 Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Осасуна
Исход игры
Гранада
35.4% (40)
Ничья
44.2% (50)
Осасуна
20.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
25.89% (29)
Меньше
74.11% (83)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (46)
1:0 Гранада
18.6% (21)
2:1 Гранада
13.3% (15)
1:2 Осасуна
12.4% (14)
0:1 Осасуна
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
2:0 Гранада
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!