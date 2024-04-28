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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 13825 Главный судья: Муньис Алехандро
Гранада
3:0
Конец матча
Осасуна
0'
21' Желтая карточка
Бое Лукас
23' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
1:0
29' Гол
Пельистри Факундо
32' Желтая карточка
Руис Серхио
37' Желтая карточка
Рубио Мигель
2:0
48' Гол
Узуни Мюрто
3:0
90' Гол
Бое Лукас
90'+6

Ход матча

21'
Бое Лукас
 
23'
Юзвяк Камиль
 
29'
Пельистри Факундо
(Руис Серхио)
1:0
32'
Руис Серхио
 
37'
Рубио Мигель
 
48'
Узуни Мюрто
(Юзвяк Камиль)
2:0
55'
 
Арнаис Хосе
Гарсия Рубен
55'
 
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
72'
 
Унаи Гарсия
Пенья Рубен
73'
 
Торро Лукас
Муньос Икер
74'
Онгла Мартин
Руис Серхио
 
74'
Аресо Матиас
Узуни Мюрто
 
80'
Кальехон Хосе
Юзвяк Камиль
 
80'
Вильяр Гонсало
Пельистри Факундо
 
82'
 
Круз Хуан
Мохика Хоан
90'
Пёнтковски Камиль
Рубио Мигель
 
90'
Бое Лукас
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 343 Количество передач 570
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Гранада 34.8% (40)
X 45.2% (52)
Осасуна 20% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
15
Пенья
Рубен
Гранада
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Гранада
Осасуна

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
1:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.5

Среднее время на гол

66
180

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
118

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 11 (4) 0.33
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.18
Бое Лукас 5 0.15
Санчес Рикард 3 0.09
Пельистри Факундо 2 0.06
Омородион Сэмюэль 2 0.06
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Руис Серхио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Юзвяк Камиль 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.48
Муньос Икер 4 0.12
Гарсия Рауль 3 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Гарсия Рубен 2 0.06
Арнаис Хосе 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 11 0
Бое Лукас 7 1
Вильяр Гонсало 7 0
Руис Серхио 6 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Рубио Мигель 4 0
Пуэртас Антонио 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 3 1
Будимир Анте 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Эррандо Хорхе 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Муньос Икер 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0

Результаты матчей

Гранада
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
10
Гранада
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Осасуна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
18

Упущенные победы

6
12
Гранада
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (16)
36% (12)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Осасуна
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

29
19

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
14%
3
15%
1-15
5
23%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
2
9%
5
25%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
11%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
22%
2
7%
31-45
4
15%
6
22%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
26%
8
30%
30%
76-90

Забито

13
17
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
27 Не забивали 22
1
8%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
6
46%
6
35%
76-90

Пропущено

35
22
20 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
7
32%
16-30
10
29%
2
9%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
6
27%
61-75
5
14%
5
23%
76-90

Забито

35
37
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
15 Не забивали 9
4
11%
7
19%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
6
17%
3
8%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
9
26%
5
14%
61-75
8
23%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

62
49
34 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 30
25 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 23
8
13%
5
10%
1-15
10
16%
10
20%
16-30
16
26%
4
8%
31-45
10
16%
6
12%
46-60
6
10%
11
22%
61-75
12
19%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0
Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1

Результаты матчей

Гранада
Осасуна

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
2:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Гранада
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
9
1.5
5
11
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
6
11
3
13
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
24
9
11
22
1.5
11
22
5
28
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 0:0 Заявка 33 11 10 12 51 - 55 43
10.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
11.
Осасуна
 Заявка 33 11 6 16 37 - 49 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 33 7 14 12 27 - 39 35
16.
Мальорка
 Заявка 33 6 14 13 27 - 39 32
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 33 4 14 15 23 - 46 26
19.
Гранада
 Заявка 33 4 9 20 36 - 61 21
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 17 5 5 7 26 - 26 20
16.
Кадис
 Заявка 17 4 8 5 15 - 19 20
17.
Гранада
 Заявка 17 4 6 7 23 - 26 18
18.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
19.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
9.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
10.
Осасуна
 Заявка 17 5 3 9 20 - 27 18
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 17 4 6 7 11 - 16 18
12.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гранада: 37%, Осасуна: 63%.
  • 94'
    Мендес Бруно II ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Г О О О О Л - Бое Лукас забивает ударом с правой ноги!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Гумбау Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Гранада 34.8% (40)
    X 45.2% (52)
    Осасуна 20% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 3:0 Осасуна

    Исход игры
    Гранада
    34.8% (40)
    Ничья
    45.2% (52)
    Осасуна
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.44% (29)
    Меньше
    74.56% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (47)
    1:0 Гранада
    18.3% (21)
    2:1 Гранада
    13% (15)
    1:2 Осасуна
    12.2% (14)
    0:1 Осасуна
    7% (8)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Гранада
    2.6% (3)
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    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




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