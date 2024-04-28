Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Юзвяк Камиль из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Гранада

43' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Эррандо Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Катена Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

40' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

39' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Гранада

39' Гарсия Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Рубио Мигель получает желтую карточку за толчок соперника.

37' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' ШТАНГА! Пробил головой Рауль Гарсия прямо в каркас ворот!

36' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Гранада

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Гарсия Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

32' Руис Серхио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Руис Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Г О О О О Л - Пельистри Факундо забивает с правой ноги!

29' Руис Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Рауль Гарсия задерживает мяч рукой

28' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

25' Рубио Мигель выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Юзвяк Камиль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бое Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Гранада

18' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Гомес Мойсес пробил со штрафного прямо в стенку

17' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Гранада

10' Рубио Мигель выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

7' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

5' Юзвяк Камиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Осасуна

1' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мендес Бруно II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Осасуна начинает с центра поля