Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Мальорка

43' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Рамос Кристофер получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Кадис

41' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Кадис

40' Гонсалес Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Мальорка

38' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

36' Хуанми Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Гонсалес Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

32' Пирес Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Матч остановлен

26' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Айхам Усу наказан за толчок Вальент Мартин

20' Удар от ворот произведет Кадис

19' Гонсалес Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Алькарас Рубен пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

17' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хименес Фали плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

12' Вальент Мартин из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

11' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Мальорка

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ледесма Херемиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

5' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Алекс Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Айхам Усу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кадис начинает с центра поля