Тур: 33. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
0:1
12' ГолМурики Ведат
32' Желтая карточкаПирес Лукас
41' Желтая карточкаРамос Кристофер
45' Желтая карточкаРодригес Даниэль
Ход матча
12'
0:1
32'
41'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Оусоу
Айхам
33
Пирес
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
22 Видаль НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кадис
Мальорка
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
162
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.15
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.12
|Хуанми Мигель
|3
|0.09
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (1)
|0.18
|Пратс Абдон
|6
|0.18
|Санчес Антонио
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|3
|0.09
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|16
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Пирес Лукас
|6
|0
|Эрнандес Хави V
|6
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Чуст Виктор
|2
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Рамос Кристофер
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Саму Кошта
|7
|0
|Маскарель Омар
|5
|1
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Копете Хосе
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Раильо Антонио
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Мурики Ведат
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Мальорка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
11
Кадис
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Мальорка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
5
13
Кадис
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
Мальорка
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
3% (1)
72% (23)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
2
14%
1
8%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
7
58%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
5
28%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
8
32%
61-75
3
17%
4
16%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
25%
5
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Пропущено
27
13
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
11%
3
23%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
7%
4
31%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
7
26%
2
15%
61-75
7
26%
3
23%
76-90
Забито
22
26
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
18%
6
23%
1-15
8
36%
0
0%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
9
35%
76-90
Пропущено
45
38
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
8
18%
7
18%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
4
9%
8
21%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
10
22%
10
26%
61-75
10
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1
Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Кадис
Мальорка
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 50%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кадис
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
412
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
88
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1616
Больше Меньше
1814
527
626
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|10.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|1:0 Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 38
|34
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|0:1 Заявка
|33
|4
|13
|16
|22 - 46
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|1:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|0:1 Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Мальорка
Исход игры
Кадис
29.2% (33)
Ничья
60.2% (68)
Мальорка
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
19.82% (22)
Меньше
80.18% (89)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.8% (63)
1:0 Кадис
16.8% (19)
2:1 Кадис
11.5% (13)
1:2 Мальорка
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:1 Мальорка
1.8% (2)
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