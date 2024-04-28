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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Кадис
0:1
Первый тайм: 45+'
Мальорка
0'
0:1
12' Гол
Мурики Ведат
32' Желтая карточка
Пирес Лукас
41' Желтая карточка
Рамос Кристофер
45' Желтая карточка
Родригес Даниэль

Ход матча

12'
0:1
Мурики Ведат
(Вальент Мартин)
32'
Пирес Лукас
 
41'
Рамос Кристофер
 
45'
 
Родригес Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 111
Кадис 29.7% (33)
X 59.5% (66)
Мальорка 10.8% (12)
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1
Ледесма
Херемиас
24
Оусоу
Айхам
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
20
Карселен
Исаак
33
Пирес
Лукас
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
16
Рамос
Кристофер
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
20
Гонсалес
Джованни
15
Маффео
Пабло
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
5
Маскарель
Омар
23
Радоньич
Неманья
7
Мурики
Ведат
Кадис
3-4-2-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Кадис
Мальорка

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
162

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.15
Мачис Дарвин 4 (1) 0.12
Хуанми Мигель 3 0.09
Рохер Марти 2 0.06
Алькарас Рубен 2 (1) 0.06
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.18
Пратс Абдон 6 0.18
Санчес Антонио 3 0.09
Раильо Антонио 3 0.09
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Вальент Мартин 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 16 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 7 1
Пирес Лукас 6 0
Эрнандес Хави V 6 0
Эрнандес Луис 4 0
Чуст Виктор 2 1
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Рамос Кристофер 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Саму Кошта 7 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Копете Хосе 5 0
Маффео Пабло 3 1
Раильо Антонио 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Мурики Ведат 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Кадис
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Мальорка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
11
Кадис
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Мальорка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

5
13
Кадис
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
Мальорка
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
3% (1)
72% (23)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
2
14%
1
8%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
7
58%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
5
28%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
8
32%
61-75
3
17%
4
16%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
25%
5
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Пропущено

27
13
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
11%
3
23%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
7%
4
31%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
7
26%
2
15%
61-75
7
26%
3
23%
76-90

Забито

22
26
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
18%
6
23%
1-15
8
36%
0
0%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
18%
9
35%
76-90

Пропущено

45
38
16 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
8
18%
7
18%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
4
9%
8
21%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
10
22%
10
26%
61-75
10
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1
Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Кадис
Мальорка

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 50%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кадис
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
8
8
1
15
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
16
0.5
Больше Меньше
18
14
5
27
1.5
6
26
1
31
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 33 20 4 9 62 - 39 64
5.
Атлетик Б
 Заявка 33 16 10 7 53 - 33 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
10.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Алавес
 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Мальорка
 1:0 Заявка 33 7 13 13 27 - 38 34
17.
Сельта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 0:1 Заявка 33 4 13 16 22 - 46 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 17 15 1 1 40 - 18 46
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 1:0 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 0:1 Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 5 5 6 15 - 17 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Мальорка
 1:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 25 12
17.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 0:1 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
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    Прогнозы 111
    Кадис 29.7% (33)
    X 59.5% (66)
    Мальорка 10.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Мальорка
    9.50
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    3.60
    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Мальорка

    Исход игры
    Кадис
    29.2% (33)
    Ничья
    60.2% (68)
    Мальорка
    10.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.82% (22)
    Меньше
    80.18% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    55.8% (63)
    1:0 Кадис
    16.8% (19)
    2:1 Кадис
    11.5% (13)
    1:2 Мальорка
    7.1% (8)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Мальорка
    1.8% (2)
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