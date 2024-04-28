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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Марсель
1:0
Второй тайм: 53'
Ланс
0'
1:0
1' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
41' Желтая карточка
Гуйе Папе

Ход матча

1'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Ндиайе Ильман)
1:0
41'
Гуйе Папе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 196 Количество передач 224
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 114
Марсель 71.9% (82)
X 19.3% (22)
Ланс 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Ланс
2.52
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
62
Мурильо
Микаэль
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
11
Арит
Амин
22
Гуйе
Папе
27
Верету
Жордан
6
Гарсия
Улиссес
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
11
Фюльжени
Анжело
Марсель
3-5-2
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Ланс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.88

Среднее время на гол

75
102

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (3) 0.42
Сарр Исмаила 3 0.1
Ндиайе Ильман 3 0.1
Клосс Жонатан 3 0.1
Оливейра Витор 3 0.1
Мумбанья Фарис 3 0.1
Мбемба Шансель 2 0.06
Мурильо Микаэль 2 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Балерди Леонардо 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 7 (4) 0.23
Вахи Элю 7 (1) 0.23
Саид Уэсли 6 0.19
Коста Давид 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Арит Амин 5 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Гуйе Папе 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 9 1
Медина Факундо 10 0
Вахи Элю 7 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Марсель
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ланс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
6
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ланс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

16
20
Марсель
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Ланс
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

24
16
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
13%
3
19%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
4
25%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
6
38%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
5
28%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90

Забито

42
39
25 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
8
19%
5
13%
1-15
9
21%
6
15%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
5
12%
4
10%
61-75
6
14%
9
23%
76-90

Пропущено

40
32
17 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
8
20%
3
9%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
6
15%
10
31%
31-45
7
18%
6
19%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
11
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1
Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1
Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0

Результаты матчей

Марсель
Ланс

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
10
5
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
23
7
15
15
1.5
10
20
5
25
2.5
5
25
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 31 17 7 7 58 - 41 58
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 0:1 Заявка 31 13 7 11 39 - 33 46
7.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
8.
Марсель
 1:0 Заявка 31 11 11 9 46 - 37 44
9.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 1:0 Заявка 16 9 6 1 27 - 11 33
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 0:1 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 0:1 Заявка 16 5 4 7 16 - 17 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 1:0 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Ланс контролирует мяч.
  • 52'
    Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 52'
    Клосс Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 51'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 114
    Марсель 71.9% (82)
    X 19.3% (22)
    Ланс 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Ланс
    2.52
    3.85
    Реклама, fon.bet
    7.82
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:0 Ланс

    Исход игры
    Марсель
    71.9% (82)
    Ничья
    19.3% (22)
    Ланс
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    49.1% (56)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    2:0 Марсель
    9.6% (11)
    1:0 Марсель
    9.6% (11)
    1:2 Ланс
    7% (8)
    3:1 Марсель
    2.6% (3)
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