Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ayanda Sishuba нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Удар от ворот произведет Ланс

91' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Марсель

89' Ayanda Sishuba не смог попасть в створ ударом издали

89' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Марсель

87' Франковски Пшемыслав не смог попасть в створ ударом издали

87' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Айдара Массадио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

85' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Г О О О О Л - Гуйе Папе забивает с левой ноги!

85' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Ланс

85' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Супер-замена от тренера! Саид Уэсли только вышел на поле и уже забил!

78' Команда Ланс сравняла счет! Игра продолжается!

77' Айдара Массадио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Айдара Массадио из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

77' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

76' Клосс Жонатан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

76' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Ayanda Sishuba

75' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

74' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

73' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

71' Мурильо Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Гуйе Папе из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Удар от ворот произведет Марсель

67' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Вахи Элю получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

64' Дансо Кевин нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

64' Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Айнауи Нейл получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Эль-Айнауи Нейл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Эль-Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

52' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Марсель

50' Фюльжени Анжело не смог попасть в створ ударом издали

50' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

48' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля