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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Марсель
2:1
Конец матча
Ланс
0'
1:0
1' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
41' Желтая карточка
Гуйе Папе
54' Желтая карточка
Дансо Кевин
63' Желтая карточка
Балерди Леонардо
65' Желтая карточка
Вахи Элю
1:1
77' Гол
Саид Уэсли
2:1
85' Гол
Гуйе Папе
90'+8

Ход матча

1'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Ндиайе Ильман)
1:0
41'
Гуйе Папе
 
54'
 
Дансо Кевин
62'
 
Саид Уэсли
Эль-Айнауи Нейл
62'
 
Коста Давид
Фюльжени Анжело
63'
Балерди Леонардо
 
65'
 
Вахи Элю
65'
Кондогбия Жоффрей
Арит Амин
 
65'
Сарр Исмаила
Ндиайе Ильман
 
72'
Онана Жан
Мурильо Микаэль
 
76'
 
Диуф Энди
Вахи Элю
76'
 
Сишуба Аянда
Мачадо Дейвер
77'
1:1
Саид Уэсли
(Айдара Массадио)
79'
Луис Энрике
Клосс Жонатан
 
81'
 
Агилар Рубен
Менди Нампали
85'
Гуйе Папе
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 11
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 347 Количество передач 445
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Марсель 71.9% (82)
X 19.3% (22)
Ланс 8.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
62
Мурильо
Микаэль
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
11
Арит
Амин
22
Гуйе
Папе
27
Верету
Жордан
6
Гарсия
Улиссес
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
11
Фюльжени
Анжело
Марсель
3-5-2
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Ланс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.88

Среднее время на гол

75
102

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (3) 0.42
Сарр Исмаила 3 0.1
Ндиайе Ильман 3 0.1
Клосс Жонатан 3 0.1
Оливейра Витор 3 0.1
Мумбанья Фарис 3 0.1
Мбемба Шансель 2 0.06
Мурильо Микаэль 2 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Балерди Леонардо 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 7 (4) 0.23
Вахи Элю 7 (1) 0.23
Саид Уэсли 7 0.23
Коста Давид 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Фюльжени Анжело 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Балерди Леонардо 5 1
Лоди Ренан 6 0
Арит Амин 5 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Гуйе Папе 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 9 1
Медина Факундо 10 0
Вахи Элю 8 1
Дансо Кевин 6 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Марсель
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ланс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
7
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ланс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

16
20
Марсель
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Ланс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
15%
3
18%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
3
12%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
29%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
5
28%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90

Забито

44
40
26 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
9
20%
5
13%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
6
14%
8
20%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
7
16%
10
25%
76-90

Пропущено

41
34
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 18
8
20%
4
12%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
6
15%
10
29%
29%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
5
12%
3
9%
61-75
12
29%
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1
Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1
Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0

Результаты матчей

Марсель
Ланс

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
0
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
11
5
1.5
6
9
3
13
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
4
12
2
13
2.5
2
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
24
7
16
15
1.5
10
21
5
26
2.5
5
26
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 31 17 7 7 58 - 41 58
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
7.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
8.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
9.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Отличную игру провел сегодня Обамеянг Пьер-Эмерик! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Марсель: 43%, Ланс: 57%.
  • 98'
    Обамеянг Пьер-Эмерик пробил со штрафного прямо в стенку
  • 97'
    Ayanda Sishuba наказан за толчок Верету Жордан
  • 97'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Гуйе Папе успешно блокирует удар.
    • 94'
      Ayanda Sishuba нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Гарсия Улиссес выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 93'
      Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали
    • 93'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 92'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Ланс контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Марсель 71.9% (82)
    X 19.3% (22)
    Ланс 8.8% (10)
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