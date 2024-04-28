Тур: 31. Стадион: Велодром. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
1:0
1' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
41' Желтая карточкаГуйе Папе
54' Желтая карточкаДансо Кевин
63' Желтая карточкаБалерди Леонардо
65' Желтая карточкаВахи Элю
1:1
77' ГолСаид Уэсли
2:1
85' ГолГуйе Папе
90'+8
Ход матча
1'
41'
54'
63'
65'
77'
1:1
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 11
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
347 Количество передач 445
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
11
Арит
Амин
22
Гуйе
Папе
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
49 Дау РайманПолузащитник
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
-
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
-
10 Коста ДавидНападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Ланс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.88
Среднее время на гол
75
102
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.28
1.22
Тотал матчей
2.5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (3)
|0.42
|Сарр Исмаила
|3
|0.1
|Ндиайе Ильман
|3
|0.1
|Клосс Жонатан
|3
|0.1
|Оливейра Витор
|3
|0.1
|Мумбанья Фарис
|3
|0.1
|Мбемба Шансель
|2
|0.06
|Мурильо Микаэль
|2
|0.06
|Жиго Самуэль
|2
|0.06
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Верету Жордан
|1
|0.03
|Арит Амин
|1
|0.03
|Согло Эмран
|1
|0.03
|Онана Жан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Луис Энрике I
|1
|0.03
|Мерлен Кентен
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|7 (4)
|0.23
|Вахи Элю
|7 (1)
|0.23
|Саид Уэсли
|7
|0.23
|Коста Давид
|3
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Гилавоги Морган
|2
|0.06
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Диуф Энди
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Арит Амин
|5
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Унаи Аззедин
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|9
|1
|Медина Факундо
|10
|0
|Вахи Элю
|8
|1
|Дансо Кевин
|6
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Агилар Рубен
|4
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Коста Давид
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ланс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
7
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ланс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
16
20
Марсель
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Ланс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
15%
3
18%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
3
12%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
29%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Забито
18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
5
28%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
15%
2
13%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90
Забито
44
40
26 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
9
20%
5
13%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
6
14%
8
20%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
7
16%
10
25%
76-90
Пропущено
41
34
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 18
8
20%
4
12%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
6
15%
10
29%
29%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
5
12%
3
9%
61-75
12
29%
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1
Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1
Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0
Результаты матчей
Марсель
Ланс
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
0
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Марсель
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
115
69
313
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
510
412
213
214
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
247
1615
1021
526
526
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|7.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10