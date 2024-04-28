Тур: 31. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
31' ПенальтиЧам Мухаммед
1:1
33' ГолНакамура Кейто
54' Желтая карточкаКуду Теренс
2:1
56' ПенальтиЧам Мухаммед
59' Желтая карточкаКоне Амаду
60' Желтая карточкаТеума Тедди
77' Красная карточкаДе Смет Тибо
3:1
79' ГолРашани Эльбасан
4:1
90' ГолРашани Эльбасан
Ход матча
31'
1:0
33'
1:1
54'
56'
2:1
59'
60'
66'
75'
77'
79'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
224 Количество передач 238
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
25
Де
Смет
Тибо
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
53 Чапчет АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Реймс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Среднее время на гол
67
115
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.28
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|8 (5)
|0.26
|Николсон Шамар
|3
|0.1
|Аллевина Джим
|2
|0.06
|Конате Шейк
|2
|0.06
|Маньен Йоанн
|2
|0.06
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Рашани Эльбасан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.19
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.16
|Дьяките Умар
|5
|0.16
|Накамура Кейто
|4
|0.13
|Ито Дзюня
|3
|0.1
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Ричардсон Амир
|3
|0.1
|Абдельамид Юнис
|3
|0.1
|Хадра Реда
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.03
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|4
|2
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Кейта Хабиб
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Матсима Крислен
|3
|0
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|1
|Теума Тедди
|6
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Манетси Маршал
|5
|0
|Ричардсон Амир
|4
|0
|Коне Амаду
|2
|1
|Дьяките Умар
|3
|0
|Окуму Джозеф
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Куду Теренс
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
11
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
9
11
Клермон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Реймс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
3
30%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
20%
4
18%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
25
23
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
6
24%
5
22%
46-60
5
20%
7
30%
61-75
7
28%
4
17%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
23
17
16 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
26%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
26%
4
24%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Забито
22
38
12 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
5
23%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
6
27%
7
18%
31-45
5
23%
7
18%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
2
9%
7
18%
76-90
Пропущено
48
40
23 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 23
8
17%
5
13%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
9
19%
7
18%
31-45
9
19%
11
28%
46-60
6
13%
7
18%
61-75
10
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3
Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1
Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1
Результаты матчей
Клермон
Реймс
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Клермон
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
246
525
1119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|5.
|2:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|35 - 25
|51
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|1:3 Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 44
|40
|11.
|2:1 Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|1:2 Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 43
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|1:2 Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|3:1 Заявка
|31
|5
|10
|16
|26 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|1:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|2:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|3:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 26
|14
|16.
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|2:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|2:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|1:3 Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 27
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|1:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|1:2 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|3:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|12 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 4:1 Реймс
Исход игры
Клермон
14.9% (17)
Ничья
34.2% (39)
Реймс
50.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (35)
1:2 Реймс
30.7% (35)
0:1 Реймс
16.7% (19)
2:1 Клермон
7.9% (9)
1:0 Клермон
6.1% (7)
0:0 Ничья
3.5% (4)
1:3 Реймс
1.8% (2)
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